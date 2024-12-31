El paradero del Dr. Hussam Abu Safiya, director del Hospital Kamal Adwan en el norte de Gaza, sigue sin conocerse tras su detención el pasado 27 de diciembre durante una incursión del Ejército de Israel en el centro de salud. Su desaparición genera una creciente preocupación entre su familia y sus colegas, mientras algunos reportes apuntan a que podría estar retenido en Sde Teiman, una instalación militar israelí conocida infamemente por las denuncias de tortura y abusos graves.

La incertidumbre acerca del destino de Safiya se intensifica ante el temor de que pueda sufrir los mismos tratos inhumanos denunciados por otros detenidos en ese centro.

La devastadora incursión israelí dejó al norte de Gaza sin el último gran hospital que aún funcionaba y cobró la vida de varios pacientes tras el incendio provocado por las tropas israelíes en varias zonas del edificio.

Además, el allanamiento forzó al personal médico y a los pacientes sobrevivientes a abandonar el lugar en medio del caos.

El ejército israelí sostuvo que la operación apuntó contra el hospital porque este era utilizado por el grupo de resistencia palestino Hamás, aunque hasta el momento no hay pruebas que respalden la acusación. Las fuerzas de Tel Aviv también señalaron al Dr. Abu Safiya como “un terrorista” vinculado al grupo, sin entregar evidencia sobre sus señalamientos.

La preocupación de su familia

Tras su detención, la familia del médico emitió un comunicado expresando su preocupación por su destino y exigiendo claridad sobre su situación. “No sabemos el destino de nuestro padre”, declaró la familia.

“Actualmente, nuestro padre está sufriendo del frío extremo, y muchos de ustedes han escuchado de testigos que fueron liberados cómo lo obligaron a despojarse de su ropa, incluido su bata médica, y lo utilizaron como un escudo humano”.

Sin embargo, los llamados de su familia para obtener información sobre su paradero han sido ignorados. Al médico tampoco se le volvió a ver en público.

Podría estar en Sde Teiman

Mientras tanto, crece la preocupación de que esté detenido en Sde Teiman, ubicada en el desierto del Neguev, cerca de la frontera con Gaza. Durante mucho tiempo, esta prisión ha estado bajo la lupa de organizaciones de derechos humanos, con reportes de abusos extremos y torturas de detenidos palestinos.

Dos exdetenidos que fueron liberados este fin de semana de Sde Teiman afirmaron haber visto al Dr. Abu Safiya o haber escuchado su nombre en los pasillos de la prisión, según reportó la cadena estadounidense CNN.

Ahmad Al-Sayyed Saleem, un joven de 18 años originario del norte de Gaza, recordó haber visto a un médico de la familia Abu Safiya al que ingresaban a la prisión. Saleem, detenido durante 42 días en un puesto de control israelí mientras evacuaba el norte de Gaza, aseguró conocer al Dr. Safiya.

Otro exdetenido, Yahya Zaqout, quien permaneció más de 40 días en Sde Teiman, también confirmó haber escuchado el nombre del Dr. Hussam Abu Safiya durante los llamados de lista. “Escuché que decían su nombre entre los que llaman cada mañana y noche, y algunos hombres fueron llevados a nuestra celda y nos dijeron que fueron detenidos junto al Dr. Hussam”, relató.

Alaa Abu Banat, un exprisionero detenido durante 43 días cuando regresaba a su hogar, también afirmó conocer al Dr. Abu Safiya y contó que un equipo médico del Hospital Kamal Adwan fue llevado a Sde Teiman. “Todos siguen detenidos. Los trataron muy mal, especialmente a los médicos”, relató.

Abu Banat mencionó que un hombre que compartió su celda le contó que era médico y que lo habían golpeado “hasta que le empezó a sangrar el ojo”.

¿Quién es el Hussam Abu Safiya?