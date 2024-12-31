Una multa de 10 millones de dólares le acaba de imponer Venezuela a TikTok por “negligencia” en el control de retos virales en la plataforma que, argumentan las autoridades, llevaron a la muerte de tres adolescentes y dejaron centenares de intoxicados.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela acusó a TikTok de “no haber implementado las medidas necesarias y adecuadas para evitar la difusión de publicaciones cuyo contenido es alusivo a los llamados retos virales". La sentencia de la corte, que leyó la magistrada Tania D'Amelio, también le ordenó a la plataforma abrir una oficina en Venezuela que deberá supervisar el contenido con el objetivo de que cumpla con las leyes locales.

La magistrada indicó que TikTok tiene ocho días para pagar la millonaria multa, aunque no detalló cómo Venezuela obligaría a la red social, cuya empresa matriz tiene su sede en China, a pagar la multa. Aunque advirtió que "en caso de incumplimiento, esta Sala Constitucional tomará las medidas que considere pertinentes al caso", advirtió.

Venezuela ha bloqueado decenas de sitios web en los últimos años por no cumplir con las regulaciones que ha establecido su comisión de telecomunicaciones. TikTok no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de la agencia de noticias The Associated Press.

En noviembre, el presidente Nicolás Maduro culpó a TikTok por la muerte de una niña de 12 años que supuestamente falleció después de participar en un desafío viral en la red social que implicaba tomar pastillas tranquilizantes y no quedarse dormida.

El ministro de Educación de Venezuela, Héctor Rodríguez, también dijo el mes pasado que una niña de 14 años murió después de participar en un reto de TikTok que implicaba inhalar sustancias. Y el 21 de noviembre, el fiscal general de Venezuela culpó a los desafíos de video de la plataforma por la muerte de un tercer menor.