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¿Por qué Venezuela multó a TikTok con 10 millones de dólares y qué implica?
El Tribunal Supremo de Venezuela acusó a TikTok de “negligencia” en el control de retos virales que, según las autoridades, causaron la muerte de tres adolescentes y dejaron centenares de intoxicados.
¿Por qué Venezuela multó a TikTok con 10 millones de dólares y qué implica?
Logo de TikTok. / Foto: GettyImages. / Photo: Getty Images / Getty Images
Por Redacción

Una multa de 10 millones de dólares le acaba de imponer Venezuela a TikTok por “negligencia” en el control de retos virales en la plataforma que, argumentan las autoridades, llevaron a la muerte de tres adolescentes y dejaron centenares de intoxicados.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela acusó a TikTok de “no haber implementado las medidas necesarias y adecuadas para evitar la difusión de publicaciones cuyo contenido es alusivo a los llamados retos virales". La sentencia de la corte, que leyó la magistrada Tania D'Amelio, también le ordenó a la plataforma abrir una oficina en Venezuela que deberá supervisar el contenido con el objetivo de que cumpla con las leyes locales.

La magistrada indicó que TikTok tiene ocho días para pagar la millonaria multa, aunque no detalló cómo Venezuela obligaría a la red social, cuya empresa matriz tiene su sede en China, a pagar la multa. Aunque advirtió que "en caso de incumplimiento, esta Sala Constitucional tomará las medidas que considere pertinentes al caso", advirtió.

Venezuela ha bloqueado decenas de sitios web en los últimos años por no cumplir con las regulaciones que ha establecido su comisión de telecomunicaciones. TikTok no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de la agencia de noticias The Associated Press.

En noviembre, el presidente Nicolás Maduro culpó a TikTok por la muerte de una niña de 12 años que supuestamente falleció después de participar en un desafío viral en la red social que implicaba tomar pastillas tranquilizantes y no quedarse dormida.

El ministro de Educación de Venezuela, Héctor Rodríguez, también dijo el mes pasado que una niña de 14 años murió después de participar en un reto de TikTok que implicaba inhalar sustancias. Y el 21 de noviembre, el fiscal general de Venezuela culpó a los desafíos de video de la plataforma por la muerte de un tercer menor.

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Un “fondo de víctimas TikTok”

El Tribunal Supremo había aceptado el 21 de noviembre un recurso para la protección de menores de edad, tras estos tres casos y la intoxicación de otros 200 en escuelas de todo el país por sustancias químicas promovidas en retos virales.

Además de la multa, la corte también ordenó la "conformación de una mesa técnica con la participación de las familias afectadas a los fines de cuantificar los daños". A lo que se suma que "con la cantidad de dinero recibida por concepto de la multa impuesta, el Estado venezolano creará un fondo de víctimas TikTok, destinado a resarcir los daños psíquicos, emocionales y físicos a los usuarios, en especial si estos usuarios son niños, niñas y adolescentes", añadió D'Amelio.

Prohibición de redes sociales

En agosto, Venezuela prohibió temporalmente la plataforma X cuando miles de venezolanos salieron a las calles para protestar en los días posteriores a que Maduro ganara la reelección. El gobierno venezolano inicialmente prohibió X durante 10 días, después de que el presidente acusara a su propietario Elon Musk de usar la plataforma de redes sociales para “orquestar ataques contra Venezuela”.

Musk había acusado a Maduro de manipular las elecciones del 28 de julio, en las que el Tribunal Nacional Electoral declaró al mandatario como ganador, pero que la oposición disputa.

Ahora se puede acceder a X a través de proveedores de internet privados en Venezuela, pero el proveedor de internet estatal venezolano Movilnet todavía lo bloquea.

FUENTE:TRT Español y agencias
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