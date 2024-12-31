Ahmed Al-Sharaa, líder de la nueva administración en Siria, reveló detalles clave sobre el período de transición del país tras la caída del régimen de Bashar Al-Assad. Señaló que podría tomar hasta cuatro años convocar a elecciones presidenciales, y que probablemente transcurrirán varios años antes de que sectores clave –como la economía y los servicios– muestren progresos significativos.

En una entrevista con la televisora estatal saudí Al Arabiya, Al-Sharaa destacó la importancia de mantener lazos con Irán y Rusia. También pidió a Estados Unidos que levante las sanciones impuestas al país.

Además, presentó una hoja de ruta para el futuro de Siria, que incluye la disolución de grupos armados y la necesidad de redactar una nueva constitución, entre otros.

Estas son las conclusiones de la entrevista.

Llamado a elecciones

Las elecciones podrían tardar hasta cuatro años en realizarse, ya que primero se debe llevar a cabo un censo completo de la población, explicó Al-Sharaa en la entrevista.

Más de una década de conflicto ha desplazado a millones de sirios, tanto dentro como fuera del país, lo que representa un desafío. Los refugiados y desplazados internos a menudo se encuentran en constante movimiento, por lo que es casi imposible recopilar datos precisos.

Disolución de grupos armados

Al-Sharaa afirmó que HTS –uno de los grupos más relevantes en la oposición contra Assad– y otras facciones armadas se disolverán en una próxima "conferencia de diálogo nacional", con el objetivo de facilitar la formación de un gobierno de transición. Indicó que la conferencia contará con una amplia participación de la sociedad siria, y se someterán a votación temas clave como la disolución del parlamento y la constitución.

Al-Sharaa describió la etapa actual como una fase "preliminar” hacia “un gobierno interino más prolongado". También rechazó la idea de repartir el poder político entre diversos grupos o facciones en esta fase, ya que, según él, esto podría afectar el proceso de transición.

Defendió la uniformidad en los nombramientos dentro del gobierno de transición, argumentando que esta medida es esencial para mantener la coherencia en este período crítico. "Los nombramientos actuales eran necesarios para esta etapa y no buscan excluir a nadie", declaró.

En las últimas semanas, la administración interina nombró a varios ministros clave, entre ellos el primer ministro, Mohammed Al-Bashir, además del ministro de Relaciones Exteriores, Asaad Al-Shaibani, y Marhaf Abu Qasra frente a la cartera de Defensa.

Además, este lunes confirmó a Maysaa Sabrine, exvicegobernadora del banco central sirio, para dirigir la institución. Sabrine será la primera mujer al frente del banco central en los más de 70 años de historia de Siria.

Reescribir la Constitución

El líder sirio también destacó la necesidad de "reescribir la Constitución", un proceso que, remarcó, podría tomar "dos o tres años".

Durante una visita este mes, el enviado especial de la ONU, Geir Pedersen, expresó su esperanza de que Siria "adopte una nueva Constitución", y eventualmente celebre "elecciones libres y justas" tras una fase de transición.

Diplomáticos de Estados Unidos, Türkiye, la Unión Europea y naciones árabes han pedido previamente la creación de "un gobierno inclusivo, no sectario y representativo", formado a través de un proceso transparente.

Mejoras en los servicios públicos

Al-Sharaa pronosticó que podría pasar alrededor de un año para ver mejoras significativas en los servicios públicos del país.

Después de 13 años de conflicto, gran parte de la infraestructura de Siria quedó destruida, limitando el acceso a servicios esenciales como salud, electricidad, educación, transporte público, agua y saneamiento.