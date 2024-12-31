La destrucción de hospitales en el norte de Gaza a manos de Israel forma parte de una campaña de "limpieza étnica" contra los palestinos: esa fue la denuncia que el periódico israelí Haaretz publicó en un reciente editorial.
En su texto, el medio criticó las acciones del ejército israelí en el norte de Gaza, al señalar que su objetivo es impedir que los palestinos desplazados regresen a sus hogares, lo que equivale a despoblar la región de manera eficaz.
El periódico sostuvo que estas acciones, especialmente la demolición de hospitales, obligan a los palestinos que residen en el norte de Gaza a trasladarse al sur del enclave para recibir atención médica básica.
En ese sentido, el medio indicó que una región tan extensa no puede quedar sin hospitales, especialmente en tiempos de conflicto. De hecho, recordó que el Cuarto Convenio de Ginebra establece una protección especial para los hospitales durante los conflictos armados.
El editorial también criticó las justificaciones del ejército israelí para sus ataques, afirmando que la presencia de armas ligeras o municiones en un hospital, o incluso de personas armadas recibiendo tratamiento, no justifica un operativo militar de este tipo.
Además, señaló que el norte de Gaza ha sido destruido y que el ejército israelí ahora busca completar la demolición, enfatizando que esta acción es ilegal y que, en ningún caso, debería incluir hospitales.
Asimismo, el periodico condenó los intentos de las fuerzas de Tel Aviv por justificar sus acciones publicando fotos de dos pistolas y un cuchillo supuestamente encontrados en los hospitales.
El editorial destacó que tales evidencias no sustentan las afirmaciones del ejército y no pueden justificar la humillación de obligar a decenas de pacientes y médicos a evacuar el hospital, vestidos únicamente con ropa interior.
El hospital Kamal Adwan, nombrado en honor a un miembro del Comité Central de Fatah asesinado en 1973, era el único gran centro médico que aún operaba en el norte de Gaza: atendía a más de 400.000 personas antes de los ataques.
El viernes de la semana pasada, el Ejército de Israel rodeó el centro médico, evacuando por la fuerza al personal de salud y a los heridos. Partes del hospital fueron incendiadas durante la incursión.
Hospitales en Gaza se convirtieron en una “trampa mortal”
Los hospitales de Gaza se han convertido en una "trampa mortal", afirmó el alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, al enfatizar que esas instalaciones deben ser protegidas durante el conflicto.
"Como si los bombardeos incesantes y la terrible situación humanitaria en Gaza no fueran suficientes, el único santuario donde los palestinos deberían haberse sentido seguros se convirtió en realidad en una trampa mortal", afirmó Türk. "La protección de los hospitales durante la guerra es primordial y debe ser respetada por todas las partes, en todo momento", insistió.
A las declaraciones de Türk se suma un informe de la ONU publicado este martes que concluyó que los ataques israelíes contra hospitales y sus inmediaciones en Gaza han dejado el sistema de salud en el territorio palestino al borde del colapso.
"El patrón de ataques mortales de Israel contra hospitales y sus inmediaciones en Gaza, y los combates asociados, llevaron al sistema de salud al borde del colapso total, con efectos catastróficos en el acceso de los palestinos a atención médica", afirmó la oficina de derechos humanos de la ONU en un comunicado.
Los ataques de Israel continúan
El ejército israelí continuó demoliendo casas y bombardeando varias áreas en Gaza en medio de su ofensiva genocida contra el enclave palestino.
Testigos dijeron que las fuerzas israelíes hicieron estallar varias casas y edificios residenciales en la ciudad de Beit Hanun, en el norte. La artillería israelí también bombardeó el barrio de Tel al-Hawa en el suroeste de la Ciudad de Gaza, pero aún no había información disponible sobre víctimas.
Las fuerzas israelíes abrieron fuego contra los barrios de Al-Sabra y Zeitoun en las áreas sur y sureste de la ciudad, según testigos.
En el centro de Gaza, helicópteros dispararon hacia áreas en el noreste del campo de refugiados de Nuseirat, mientras vehículos militares avanzaban en la misma dirección.
Según testigos, se escucharon fuertes explosiones en Rafah, en el sur de Gaza, en medio de operaciones de voladura de casas y edificios por parte del ejército israelí.
Israel "debe enfrentar consecuencias" por socavar el derecho internacional
Un grupo de expertos de la ONU declaró este lunes que Israel "debe enfrentar las consecuencias" de su campaña para socavar el marco legal que protege a los civiles en conflictos armados, mientras continúa su agresión sin tregua en Gaza.
"Como hemos recordado reiteradamente a Israel, el derecho internacional humanitario comprende un conjunto de normas universales y vinculantes destinadas a proteger a los bienes y personas civiles que no participan, o ya no participan, directamente en las hostilidades, y a limitar los medios y métodos de guerra permitidos", afirmaron los expertos en un comunicado.
"En lugar de acatar estas normas, Israel ha desafiado abiertamente el derecho internacional una y otra vez, infligiendo el máximo sufrimiento a los civiles en el territorio palestino ocupado y más allá", añadieron.
"Los ataques indiscriminados, incluidos los realizados contra refugios para desplazados, el hospital Kamal Adwan y sus alrededores, así como la intensificación de las condiciones de asedio en el norte de Gaza durante los últimos tres meses, contravienen el deber legal de Israel de garantizar la protección de la población civil", señalaron.
"Nos preocupa que este asedio, junto con las órdenes de evacuación cada vez más extensas, parezca estar destinado a desplazar permanentemente a la población local como un paso previo a la anexión de Gaza, lo que constituye una nueva violación del derecho internacional", añadieron los expertos.
Por su parte, Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre Palestina, instó a los profesionales médicos de todo el mundo a cortar lazos con Israel como respuesta directa a la destrucción del sistema de salud de Gaza.
"Hago un llamado a los profesionales médicos de todo el mundo para que corten todos los lazos con Israel como una forma concreta de denunciar con fuerza la destrucción total del sistema de salud palestino en Gaza, una herramienta crítica de su genocidio en curso", declaró Albanese el lunes en X.
Albanese también destacó el caso de Hussam Abu Safiya, médico palestino detenido por las autoridades israelíes, exigiendo su liberación inmediata y añadiendo el hashtag #FreeDrHussanAbuSafiya en apoyo a su causa.
El genocidio de Israel en Gaza, que entra en su segundo año, ha generado una condena internacional creciente, con funcionarios e instituciones que califican los ataques y el bloqueo de la entrega de ayuda como un intento deliberado por destruir a una población.
Israel ha matado a más de 45.500 personas en Gaza desde la incursión transfronteriza de Hamás el 7 de octubre de 2023, y ha reducido el enclave a escombros.
En noviembre, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.
Además, Israel enfrenta un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por su agresion en el enclave.