La alcaldesa de una pequeña población en el estado de Michoacán, México, está bajo la lupa de las autoridades por el agradecimiento público que le hizo al narcotraficante Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, uno de los más buscados del mundo, por entregarle regalos de Navidad a su comunidad.

Anavel Ávila, alcaldesa del municipio de Coalcomán, enfrenta una investigación de la Fiscalía General de la República por posibles vínculos criminales después de que en el pueblo apareciera una pancarta que daba las gracias a “El Mencho” por entregar regalos a niños, dijo este lunes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Medios mexicanos reportaron que en Coalcomán apareció un cartel durante un evento público que decía: "Los niños de Coalcomán agradecemos al señor Nemesio Oseguera y a sus hijos... por su noble gesto. Gracias por sus regalos".

“El Mencho” es uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y por cuya detención la DEA de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 15 millones de dólares.

"Se está haciendo una investigación de la presidenta municipal (Anavel Ávila), si tiene nexos o no con este grupo delictivo, y por qué se presentó esta lona", señaló la presidenta Sheinbaum. "Evidentemente condenamos estas lonas. Estamos en contra de que se haga una apología de estos grupos delictivos", agregó.

La presidenta también ordenó una investigación completa sobre otros funcionarios públicos del municipio por sus presuntos vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, entre los que se encuentra el jefe de seguridad del municipio.

"Estamos en contra de la glorificación de estos grupos criminales", declaró Sheinbaum.

También reiteró que su estrategia de seguridad se enfoca en combatir las causas de la violencia y los nexos del crimen organizado con los funcionarios públicos.

“Es justamente el objetivo que tenemos con la atención a las causas, evitar que haya base social en estos grupos delictivos, y que haya alternativas muy distintas al acercamiento a la violencia, entonces más que preocuparnos es ocuparnos permanentemente en la atención a las causas y en la cero impunidad", sostuvo.