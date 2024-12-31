A partir del 1 de enero de 2025, España comenzará a implementar el paquete de medidas económicas que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez. Entre ellas se encuentran el alza de las pensiones, la extensión de bonificación al transporte, la prohibición de los desahucios, el corte de suministros a familias vulnerables y el impuesto a las energías. Aunque también se espera un aumento en los costos de luz, alimentos básicos y telefonía al expirar las rebajas que se venían aplicando.

Para empezar habrá “una revalorización de las pensiones”, dijo Sánchez en una rueda de prensa el pasado 23 de diciembre. “Es esencial que la riqueza generada llegue a todos los ciudadanos, a los que trabajan y los que trabajaron y los que se están preparando para hacerlo”, subrayó.

Así, el año arrancará con un alza de las pensiones del 2,8% de acuerdo con la inflación media entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, lo que supondrá 600 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación. Las pensiones mínimas subirán el 6%, un aumento que llegará al 9,1 % en el caso de pensionistas con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares.

Las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV) se revalorizarán un 9%, con lo que la renta anual garantizada pasará a ser de 7.910 euros.

Aumentará el IVA de alimentos

El IVA del aceite de oliva, el pan, la leche, los huevos, el queso, la fruta, la verdura, las legumbres y los cereales se duplicará a partir del nuevo año: pasará del 2% al 4%. En comparación, el de los aceites de semillas y la pasta pasará del 7,5% al 10%.

Así se pone fin a las rebajas del IVA implementadas para frenar la crisis de precios provocada por la guerra en Ucrania, que llevó la inflación de los alimentos al 16,6% interanual en febrero de 2023, techo desde el que ha descendido hasta el 1,7% en noviembre.

Sin embargo, desde el 22 de diciembre está vigente la rebaja del IVA del 10% al 4% de la leche fermentada (yogur), tras incluirse en la ley del tipo mínimo global para multinacionales.

Incrementos en energía

Los incrementos también se verán en los costos de energía. El IVA de la electricidad volverá a ser del 21%, aunque se mantendrá la prohibición de interrumpir los suministros de agua, luz y gas para los consumidores vulnerables.

En la parte fija de la factura de la luz, los cargos que acuerda el Gobierno y que permanecieron rebajados por la crisis energética suben un 33% para un consumidor tipo y un 39% en general para el conjunto de consumidores. En cambio, los peajes, la otra parte regulada del recibo que fija la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), bajan de media un 4,4 %.

Se recortan los descuentos en el bono social de electricidad que se incrementaron para hacer frente a la crisis energética, de forma que los consumidores vulnerables tendrán desde enero un descuento del 50%, que en julio bajará al 42,5% y en enero de 2026 se estabilizará en el 35%.

El precio de la bombona de butano, que en noviembre subió el 4,27% hasta los 16,61 euros, volverá a ser actualizado el segundo martes de enero.