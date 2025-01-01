ORIENTE MEDIO
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Estambul inicia el año con gran manifestación en solidaridad con Palestina
Cientos de miles de personas marchan hacia el puente de Gálata en Estambul exigiendo el fin de las masacres israelíes en Palestina, en una protesta convocada por más de 400 organizaciones.
Estambul inicia el año con gran manifestación en solidaridad con Palestina
Decenas de miles de personas marchan en Estambul por Palestina el primer día del nuevo año, mientras continúa el genocidio de Israel contra Gaza. Imagen: AA / AA
Por Redacción

Cientos de miles de personas marcharon por Estambul, uniendo fuerzas en un evento a gran escala organizado por la Fundación Juventud de Türkiye (TUGVA) bajo el lema "Despertando al Mundo".

En las primeras horas del nuevo año, personas con el lema "Nuestro destino es el Puente de Gálata" comenzaron a reunirse tras realizar la oración matutina en la Gran Mezquita de Santa Sofía para mostrar su apoyo a Palestina.

Muchos manifestantes llevaban keffiyehs para expresar su apoyo a Gaza y sostenían pancartas con lemas como "Jerusalén es nuestra", "Gaza: Donde los niños no crecen" y "Jerusalén está ocupada".

Otros encendieron antorchas mientras marchaban, coreando frecuentemente consignas como "El asesino Israel será juzgado", "Los mártires nunca mueren" y "De Estambul a Al-Aqsa, mil saludos a la resistencia".

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Al llegar al Puente de Gálata, los participantes pasaron por puntos de control policial para ingresar al área de la concentración.

Organizaciones de ayuda ofrecieron té, simit y sopa a los asistentes, mientras las autoridades mantenían medidas de seguridad reforzadas alrededor de las mezquitas y el puente para garantizar el desarrollo seguro del evento.

Esta concentración destacó los lazos históricos y culturales de Türkiye con Jerusalén y Al-Aqsa, con los participantes pidiendo una mayor conciencia y acción global para apoyar la causa palestina.

FUENTE:TRT World
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