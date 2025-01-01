ORIENTE MEDIO
3 MIN DE LECTURA
Gaza arranca 2025 con un niño de 8 años como primera víctima del genocidio
El ejército israelí mata al niño palestino Adam Farhallah de ocho años, junto con Khuloud Abu Daher, de 27 años, en la madrugada del nuevo año.
Gaza arranca 2025 con un niño de 8 años como primera víctima del genocidio
Una desgarradora grabación compartida en X por activistas locales muestra a un adolescente palestino cerca del cadáver de Farhallah, sosteniendo la pierna amputada del niño. / Foto: X/@gazanotice / Others
Por Redacción
1 de enero de 2025

El 2025 comienza con horror en Gaza: el ejército israelí ha matado a dos palestinos, incluido un niño de 8 años, en las primeras horas del año, como parte del genocidio más amplio llevado a cabo por Tel Aviv en el enclave desde octubre de 2023.

Según informes, el ejército israelí bombardeó la vivienda de la familia Abu Dhaher en el campamento de Bureij durante la madrugada del miércoles, matando a Adam Farhallah, un niño de ocho años, quien se convierte en el primer civil palestino y el primer niño asesinado por Israel en Gaza en 2025.

Un desgarrador video, compartido por activistas locales en X, muestra a un adolescente palestino junto al cuerpo de Farhallah, sosteniendo la pierna amputada del niño.

"El niño dormía con hambre y frío... al comenzar 2025, esto es lo que le pasa," lamenta el adolescente en el video.

El mismo bombardeo también acabó con la vida de Khuloud Abu Daher, palestina de 27 años, según informaron medios locales y activistas.

RECOMENDADOS

Genocidio en Gaza

Desde octubre de 2023, el ejército israelí ha llevado a cabo una ofensiva genocida en Gaza que ha provocado la muerte de más de 45.500 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y ha dejado más de 110.000 heridos. Sin embargo, analistas estiman que la cifra de muertes podría ser mucho mayor, con un balance real que podría superar los 200.000 fallecidos.

Esta ofensiva ha destruido o dañado el 90% de la infraestructura del enclave, incluidos hogares, escuelas y hospitales, y ha desplazado a la mayoría de los 2.4 millones de residentes de Gaza.

En respuesta a estos hechos, la Corte Penal Internacional emitió en noviembre órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Gaza.

Además, Israel enfrenta un caso por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia debido a su campaña militar en el enclave.

FUENTE:TRT Español
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato