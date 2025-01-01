ORIENTE MEDIO
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Gaza arranca 2025 con un niño de 8 años como primera víctima del genocidio
El ejército israelí mata al niño palestino Adam Farhallah de ocho años, junto con Khuloud Abu Daher, de 27 años, en la madrugada del nuevo año.
Gaza arranca 2025 con un niño de 8 años como primera víctima del genocidio
Una desgarradora grabación compartida en X por activistas locales muestra a un adolescente palestino cerca del cadáver de Farhallah, sosteniendo la pierna amputada del niño. / Foto: X/@gazanotice / Others
Por Redacción

El 2025 comienza con horror en Gaza: el ejército israelí ha matado a dos palestinos, incluido un niño de 8 años, en las primeras horas del año, como parte del genocidio más amplio llevado a cabo por Tel Aviv en el enclave desde octubre de 2023.

Según informes, el ejército israelí bombardeó la vivienda de la familia Abu Dhaher en el campamento de Bureij durante la madrugada del miércoles, matando a Adam Farhallah, un niño de ocho años, quien se convierte en el primer civil palestino y el primer niño asesinado por Israel en Gaza en 2025.

Un desgarrador video, compartido por activistas locales en X, muestra a un adolescente palestino junto al cuerpo de Farhallah, sosteniendo la pierna amputada del niño.

"El niño dormía con hambre y frío... al comenzar 2025, esto es lo que le pasa," lamenta el adolescente en el video.

El mismo bombardeo también acabó con la vida de Khuloud Abu Daher, palestina de 27 años, según informaron medios locales y activistas.

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Genocidio en Gaza

Desde octubre de 2023, el ejército israelí ha llevado a cabo una ofensiva genocida en Gaza que ha provocado la muerte de más de 45.500 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y ha dejado más de 110.000 heridos. Sin embargo, analistas estiman que la cifra de muertes podría ser mucho mayor, con un balance real que podría superar los 200.000 fallecidos.

Esta ofensiva ha destruido o dañado el 90% de la infraestructura del enclave, incluidos hogares, escuelas y hospitales, y ha desplazado a la mayoría de los 2.4 millones de residentes de Gaza.

En respuesta a estos hechos, la Corte Penal Internacional emitió en noviembre órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Gaza.

Además, Israel enfrenta un caso por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia debido a su campaña militar en el enclave.

FUENTE:TRT Español
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