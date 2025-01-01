Desde Sídney hasta Mumbai, pasando por París y Río de Janeiro, miles de personas alrededor del planeta celebraron la llegada de 2025 con deslumbrantes espectáculos de luces, abrazos efusivos y, en algunos casos, audaces baños de hielo. En Nueva York, la tradicional caída de la bola en Times Square marcó el inicio del nuevo año, mientras miles de asistentes permanecían firmes bajo la torrencial lluvia, dispuestos a vivir el momento a pesar de las inclemencias del tiempo.
Los primeros en dar la bienvenida a 2025 fueron los países del Pacífico Sur, con la medianoche en Nueva Zelanda adelantándose 18 horas al descenso de la bola en Times Square. Auckland, con su mezcla de modernidad y naturaleza, se destacó como la primera gran ciudad en celebrar, al congregarse miles de personas en el centro o ascendiendo a los picos volcánicos para obtener una vista privilegiada de los fuegos artificiales. En el otro extremo del mundo, Samoa Americana sería uno de los últimos territorios en recibir el nuevo año, 24 horas después de la isla de Nueva Zelanda.
Contraponiéndose a estas festivas escenas, el inicio de 2025 pasó casi desapercibido en regiones como el Medio Oriente, Sudán y Ucrania, donde los conflictos restaron protagonismo a las celebraciones y la esperanza fue reemplazada por un lamento colectivo.
Primeros fuegos artificiales
Unas horas después de Auckland, los fuegos artificiales iluminaban el cielo sobre el emblemático Puente del Puerto de Sídney, reflejándose en las aguas de la bahía, mientras más de un millón de personas se reunían en el puerto para celebrar. La festividad, además de su espectacular despliegue pirotécnico, incluyó ceremonias y presentaciones indígenas, recordando a los primeros habitantes de esas tierras. En el epicentro de la fiesta, Robbie Williams, la estrella del pop británica, lideró un emotivo canto colectivo que unió a la multitud en una experiencia compartida.
Estambul, con Gaza
A miles de kilómetros de allí, en Estambul, decenas de miles de personas se reunieron en el histórico Puente de Galata para expresar su solidaridad con Palestina. Tras las oraciones matutinas, marcharon desde mezquitas de toda la ciudad, portando banderas de Türkiye y Palestina, y demostrando que las celebraciones pueden convertirse en un acto de unidad y resistencia ante la adversidad.
Tradiciones estadounidenses, viejas y nuevas
En Nueva York, la caída de la bola fue el momento culminante de una celebración cargada de tradición y modernidad. La bola, que pesaba casi seis toneladas y estaba adornada con 2.688 triángulos de cristal, descendió lentamente desde lo alto de un mástil, mientras el público vitoreaba y se besaba en un mar de confeti. Las presentaciones de TLC y los Jonas Brothers añadieron una chispa de frescura a la fiesta, que terminó con la icónica versión de "New York, New York" de Frank Sinatra resonando en las calles de Times Square.
Año de la Serpiente
Mientras tanto, en Japón, los templos y hogares se preparaban para recibir el Año de la Serpiente, un periodo considerado como un renacimiento, marcado por la muda de piel del reptil. En Corea del Sur, el luto por la tragedia del vuelo de Jeju Air interrumpió las celebraciones, que fueron reducidas o canceladas en el país. Sin embargo, el Año Nuevo Lunar aún aguarda su llegada con gran anticipación en toda Asia.
China y Rusia intercambian buenos deseos
Los líderes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, respectivamente, intercambiaron saludos de año nuevo, destacando el estrechamiento de los lazos entre sus países, a pesar de las tensiones con Occidente. Xi expresó que ambos países “siempre avanzarán juntos de la mano”, consolidando una relación que, desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ha sido clave para contrarrestar las sanciones y el aislamiento internacional.
Celebraciones junto al mar y más allá
En Mumbai, miles de personas se congregaron frente al mar Arábigo para celebrar la llegada de 2025, mientras en Sri Lanka, en un acto más íntimo y reflexivo, los fieles encendían lámparas de aceite y varitas de incienso en los templos budistas. En Dubái, miles se reunieron para disfrutar del imponente espectáculo de fuegos artificiales del Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo, mientras que en Nairobi, los ecos de los fuegos resonaron en la ciudad, transformando la noche en un estallido de luz y esperanza.
Comienza un Año Santo
En Roma, la festividad de Nochevieja se vio matizada por un evento trascendental: el inicio del Año Santo del Papa Francisco, un jubileo que ocurre cada 25 años y que atraerá a millones de peregrinos a la Ciudad Eterna. La Basílica de San Pedro, repleta de fieles, fue escenario de una vigilia que anticipaba los llamados a la paz en Ucrania y Oriente Medio, temas que dominarán la agenda del Papa en los próximos meses.
París recupera el espíritu olímpico
París, tras un año de celebraciones olímpicas, volvió a ser protagonista de la noche de fin de año con un impresionante espectáculo de luces en los Campos Elíseos, donde el Arco del Triunfo se convirtió en un lienzo gigante que celebró tanto la historia de la ciudad como el paso del tiempo. Los recuerdos de los Juegos Olímpicos de verano, que transformaron la ciudad en un hervidero de alegría y fraternidad, quedaron grabados en la memoria colectiva.
Clima invernal, para bien y para mal
Mientras Londres recibió el 2025 con su característico espectáculo de fuegos sobre el río Támesis, el clima severo canceló las celebraciones en Edimburgo. Sin embargo, en Suiza, la gente abrazó las bajas temperaturas y se zambulló en las aguas heladas, una tradición que desafía al invierno en un acto de valentía.
Millones celebran en Río
En Río de Janeiro, la fiesta de año nuevo más grande de Brasil tuvo lugar en la famosa playa de Copacabana, donde las balsas dispararon fuegos artificiales durante 12 minutos continuos. Se esperaba que más de dos millones de personas se reunieran para disfrutar del espectáculo, la mayoría vestidas de blanco, siguiendo la tradición de la ciudad. La fiesta no solo estuvo marcada por los fuegos, sino también por las actuaciones de leyendas de la música brasileña y, por supuesto, de la estrella más grande de Brasil: Anitta.