ORIENTE MEDIO
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El líder sirio Ahmed Al-Sharaa se reúne con delegación cristiana en Damasco
Ahmed Al-Sharaa, líder de la nueva administración siria, se reunió con una delegación cristiana en Damasco, marcando un importante paso hacia la inclusión y el diálogo interreligioso en el país.
El líder sirio Ahmed Al-Sharaa se reúne con delegación cristiana en Damasco
Ahmed Al-Sharaa, líder de la nueva administración siria, se reunió con una delegación cristiana en Damasco, marcando un importante paso hacia la inclusión y el diálogo interreligioso en el país. Foto: AA / Others
Por Redacción

Ahmed Al-Sharaa, líder de la nueva administración siria, sostuvo un encuentro con una delegación de la comunidad cristiana en Damasco, el primero desde el inicio de la transición política en el país. Según informó la Agencia de Noticias Siria (SANA) a través de Telegram, la reunión marca un momento significativo en los esfuerzos por construir una Siria más inclusiva.

El "Comando General" confirmó la reunión: “El jefe de la nueva administración siria, Ahmad Al-Sharaa, se entrevistó con una delegación de la comunidad cristiana”.

En las imágenes difundidas, Al-Sharaa, vestido de traje y corbata, aparece rodeado de líderes religiosos de distintas denominaciones, incluidas las iglesias ortodoxa, católica, armenia ortodoxa y anglicana.

Tras la caída del régimen de Bashar Al-Assad, las comunidades cristianas, que representan alrededor del 16 % de la población siria, solicitaron una mayor inclusión en el actual proceso político.

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El primer ministro interino, Mohammad Al-Bashir, reafirmó la postura del gobierno de transición la semana pasada: “Precisamente por ser islámicos, garantizaremos los derechos de toda la población y todas las confesiones en Siria”. Además, invitó a los sirios en el extranjero a regresar, asegurándoles un entorno respetuoso de sus derechos.

Durante la ofensiva relámpago de las fuerzas opositoras, que duró 12 días, Ahmed Al-Sharaa pidió a los miembros de su grupo que garantizaran “un trato excelente con las minorías religiosas en las ciudades que fueron tomando en su poder”.

La reunión se enmarca dentro de los esfuerzos por fomentar el diálogo y la cooperación entre las diferentes comunidades religiosas en Siria. Con una población cristiana estimada en 2,4 millones de personas, este tipo de encuentros podrían contribuir a fortalecer las relaciones interreligiosas en el país.

FUENTE:TRT Español
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