Türkiye envió sus condolencias por el ataque que dejó al menos 10 muertos y 30 heridos en Luisiana, en Estados Unidos, este miércoles.

“Estamos profundamente consternados por el ataque que ocurrió en Nueva Orleans, Estados Unidos”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores turco en un comunicado. Asimismo, extendió sus condolencias a las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos.

“Esperamos que el motivo del ataque se esclarezca lo antes posible y que los posibles responsables rindan cuenta ante la justicia”, agregó el comunicado.

Al menos 10 personas murieron y 30 resultaron heridas cuando un hombre atropelló con su camión a una multitud que celebraba el Año Nuevo en el popular Barrio Francés de Nueva Orleans este miércoles, según informaron las autoridades locales.

De acuerdo con un comunicado publicado en el sitio web de la ciudad, el incidente ocurrió aproximadamente a las 09:15 GMT (03:15 hora local) en la intersección de las calles Canal y Bourbon. Los heridos fueron trasladados a cinco hospitales cercanos.