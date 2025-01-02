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Türkiye, “profundamente consternada” por el ataque en Nueva Orleans
El Ministerio de Relaciones Exteriores turco afirmó que espera que los responsables del ataque a una multitud que celebraba Año Nuevo en Nueva Orleans, EE.UU., rindan cuentas ante la justicia.
Türkiye, “profundamente consternada” por el ataque en Nueva Orleans
La zona histórica donde ocurrió el ataque es popular entre los turistas y es un punto de celebración en torno a los días festivos más importantes, especialmente la víspera de Año Nuevo. / Foto: AP / AP
Por Redacción

Türkiye envió sus condolencias por el ataque que dejó al menos 10 muertos y 30 heridos en Luisiana, en Estados Unidos, este miércoles.

“Estamos profundamente consternados por el ataque que ocurrió en Nueva Orleans, Estados Unidos”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores turco en un comunicado. Asimismo, extendió sus condolencias a las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos.

“Esperamos que el motivo del ataque se esclarezca lo antes posible y que los posibles responsables rindan cuenta ante la justicia”, agregó el comunicado.

Al menos 10 personas murieron y 30 resultaron heridas cuando un hombre atropelló con su camión a una multitud que celebraba el Año Nuevo en el popular Barrio Francés de Nueva Orleans este miércoles, según informaron las autoridades locales.

De acuerdo con un comunicado publicado en el sitio web de la ciudad, el incidente ocurrió aproximadamente a las 09:15 GMT (03:15 hora local) en la intersección de las calles Canal y Bourbon. Los heridos fueron trasladados a cinco hospitales cercanos.

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Varios medios informaron que el sospechoso de realizar el ataque había muerto, citando a fuentes anónimas de las fuerzas de seguridad.

La alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, dijo durante una conferencia de prensa que el incidente mortal fue un "ataque terrorista".

Asimismo, un funcionario del FBI que brindó información a periodistas junto a Cantrell mencionó que se encontró al menos un artefacto explosivo improvisado y que los agentes estaban investigando si era un "dispositivo funcional o no".

El atacante también abrió fuego desde su vehículo después de que este se estrellara, hiriendo a dos agentes, quienes se encuentran en condición estable, según la policía.

FUENTE:TRT Español y agencias
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