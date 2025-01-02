"Desafortunadamente, durante los primeros tres días solo escuchamos versiones absurdas. Atribuir [el accidente del avión] a unos pájaros o explicarlo por una explosión de un cilindro de gas es estúpido y deshonesto". Estas duras palabras del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, pronunciadas durante la ceremonia fúnebre de la tripulación del avión de Azerbaijan Airlines que se estrelló, se han convertido quizás en la crítica pública más contundente hacia Rusia en los últimos años. Sin embargo, últimamente las relaciones entre Moscú y Bakú no han sido totalmente armoniosas.

El fatídico vuelo Bakú-Grozny del 25 de diciembre comenzó como de costumbre. Un Embraer ERJ-190, con 67 personas a bordo, debía aterrizar en la capital chechena. Sin embargo, cuando sobrevolaba la región, el territorio fue atacado por drones ucranianos. Se le negó el aterrizaje, citando malas condiciones meteorológicas y por el reglamento conocido como "Alfombra". Tras un largo vuelo, el avión se estrelló cerca de Aktau, Kazajistán, causando la muerte de 38 personas.

Las primeras imágenes del sitio del accidente generaron serios interrogantes: los restos mostraban signos claros de que sufrió daños mientras aún estaba en el aire. La versión de que el avión podría haber sido alcanzado por los sistemas de defensa aérea rusos, que operaban esa noche sobre el Cáucaso del Norte, cobró fuerza. Además, el silencio de la parte rusa en los primeros días no hizo más que aumentar las sospechas.

Sin embargo, el incidente no se limita solo al accidente y las reacciones posteriores. Muchos han señalado la dureza de las declaraciones de Aliyev y se han cuestionado si esta retórica no refleja una crisis más profunda en las relaciones entre ambos países.

Después de la operación relámpago de Azerbaiyán en Karabaj en septiembre de 2023, quedó claro que la influencia rusa en la región se está debilitando rápidamente. El contingente de paz, desplegado tras la guerra de 2020, no pudo (o no quiso) prevenir la capitulación de las fuerzas armenias.

Asimismo, la guerra en Ucrania ha limitado significativamente las capacidades de Rusia en la región. Si antes la simple amenaza de intervención rusa frenaba los ataques directos contra Moscú, ahora esto ya no ocurre. Y Bakú lo sabe perfectamente.

Pero hay que tener en cuenta otro aspecto en esta crisis: la situación se complica aún más con el creciente acercamiento de Rusia a Irán. Para Azerbaiyán, esta es una línea roja.

Las relaciones entre Bakú y Teherán han sido históricamente tensas: Irán alberga una gran población que habla lenguas túrquicas, lo que provoca una fuente constante de tensión entre los países. Teherán también se opone a la creciente influencia de Türkiye en la región, algo que durante años se evidenció en el apoyo de Irán a Armenia. En este marco, Irán se muestra particularmente cauteloso ante la creciente asociación estratégica entre Azerbaiyán e Israel.