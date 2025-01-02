Cada día, mujeres, ancianos, niños y también bebés mueren en Gaza, ya sea bajo el impacto de las bombas del ejército israelí o por las condiciones inhumanas que sufren, en medio de una asfixiante crisis humanitaria. Desde que comenzó la ofensiva de Tel Aviv sobre el enclave, más de mil bebés palestinos, muchos de ellos recién nacidos, han muerto, según informaron las autoridades locales.
Según la Oficina de Medios en Gaza, al menos 1.091 bebés, incluidos 238 recién nacidos, perdieron la vida desde el 7 de octubre de 2023. Una cifra estremecedora que refleja la brutalidad de los ataques.
Además, este lunes, las autoridades sanitarias locales informaron que al menos siete personas, incluidos seis bebés, murieron congelados debido al frío invernal en medio del bloqueo israelí en el enclave.
Ahora, los relatos de los familiares que perdieron a sus bebés debido al frío se multiplican. En este contexto, Syed, una médica de emergencias estadounidense que pasó casi un mes en Gaza como voluntaria en el Hospital de Mártires de Al-Aqsa en Deir al-Balah, aseguró que “no está sorprendida” de que los bebés estén murieron por las bajas temperaturas.
“Es muy difícil para los recién nacidos mantener su temperatura corporal cuando viven en circunstancias horribles y sin satisfacer las necesidades humanas básicas", afirmó en una entrevista con el sitio de noticias Drop Site News, e insistió en que la prohibición de Israel sobre los materiales de construcción, que impide la edificación de viviendas adecuadas, ha contribuido directamente a estas muertes.
"He estado en algunas tiendas de campaña de las personas y puedo imaginar el sufrimiento en medio del viento y la lluvia extremos", explicó la médica. "Además, las personas no tienen ropa adecuada para protegerse del frío, ni pueden conseguir los medicamentos necesarios para prevenir la hipotermia”, añadió.
Por otro lado, señaló que casi todos los niños que vio en el hospital presentan signos de desnutrición, manchas de hipopigmentación en la piel y el cabello, así como algún tipo de afección inflamatoria o infecciosa. “El futuro de los niños será muy sombrío. De hecho, no hay futuro", sentenció.
Otro médico que trabajó en el Hospital de Mártires de Al-Aqsa, Khalid Abu-Habel, describe la situación en Gaza como "insoportable" e "insoluble" en medio del continuo bloqueo israelí.
"Las personas en Gaza viven en las carpas", continuó. "La mayoría están cerca de la línea costera. El entorno en el que viven juega un papel crucial en su sufrimiento. Por lo tanto, la hipotermia es un resultado anticipado de estas condiciones. Los niños no tienen ropa de invierno ni un refugio adecuado que los aísle del frío. Están rodeados de basura y ya han contraído infecciones virales. La mayoría están desnutridos e inmunocomprometidos, lo que hace que sus cuerpos pierdan temperatura y puedan contraer hipotermia con facilidad". declaró en diálogo con Drop Site News.
Los recién nacidos, dijo, están particularmente en riesgo. "La mayoría de los recién nacidos nacen con problemas o deformidades porque sus madres han sido sometidas a traumas inimaginables, desnutrición, deshidratación y varias enfermedades. Estos niños estarán fácilmente expuestos al frío, sufrirán hipotermia y morirán", subrayó el médico.
Israel ataca el sur de Gaza y mata al menos a 10 palestinos
Mientras tanto, el ejército israelí no da tregua con sus bombardeos en el enclave. Este jueves, al menos diez palestinos murieron tras un ataque en una zona donde familias desplazadas se refugiaban en tiendas de campaña, en el sur de Gaza sitiada, según reportes médicos.
Las diez víctimas, incluidas mujeres y niños, fueron asesinadas en una tienda en Al-Mawasi, área designada como humanitaria en el oeste de Jan Yunis, según los médicos. Además, 15 personas resultaron heridas allí, añadieron.
El genocidio de Israel en Gaza, que entró en su segundo año, ha generado una amplia condena internacional, con funcionarios e instituciones que califican los ataques y el bloqueo de la entrega de ayuda como un intento deliberado por destruir a una población.
Más de 45.550 personas han perdido la vida bajo las bombas y los escombros, en su mayoría mujeres y niños, y más de 108.300 han resultado heridas en el enclave desde el 7 de octubre de 2023.
En noviembre, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza. Además, Israel enfrenta un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por su agresion en el enclave y está incumpliendo con una resolución de la ONU que exige un alto el fuego inmediato.