Nadie puede explicarle a Enrique Rajchenberg lo que fue el Holocausto. Aunque es un académico destacado –con un posgrado en la Universidad de París y un doctorado en historia y economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde enseña desde 1976–, no conoció el genocidio nazi a través de los libros. Lo vivió en carne propia, a través de la vida –y supervivencia- de sus propios padres.

“Mamá se llamaba Sara y venía de una familia acomodada de Varsovia. Quedaron todos dentro del gueto de Varsovia. Mi papá advirtió lo que se venía y sacó a mamá del gueto. Se refugiaron en casa de polacos católicos”, recuerda Enrique.

“Pero un día mamá iba por la calle y los alemanes la apresaron. Fue deportada a Dresden a trabajar en la fábrica Osram. Papá se incorporó a la resistencia en Polonia y se reencontraron al final de la guerra”.

De Polonia escaparon a Bruselas. Y de Bruselas, en los años ’50, a Argentina, donde tenían familia y donde, tiempo después, nació Enrique.

Después de 50 años, el regreso al horror

En su hogar flotaba en el aire el relato sombrío de lo que había sido el Holocausto en la vida de sus padres: una larga noche de atropellos y matanzas. Enrique respiró ese legado y, en 1993, cuando se celebraron los 50 años del levantamiento del gueto de Varsovia, acompañó a Sara y José a reencontrarse por primera vez con el horror que habían dejado atrás.

“Estuvimos en Treblinka. Y fue conmovedor. Caminamos por los lugares donde fallecieron abuelos y tíos de mamá”, evoca Enrique. Juntos pasearon por ese lugar desolador, desmantelado por los propios nazis, piezas de la memoria deshecha de su familia. Y allí entendió todo. “Ese día todos dijimos: ‘nunca más’. Nunca más al genocidio. Pero nunca más a ningún genocidio. Ese episodio debía servirnos de memoria a la humanidad para no volver a cometer nada así”.

Pero Enrique estaba equivocado. Había otro genocidio en puerta y esta vez roles cambiados. Y aquel “nunca más” cayó en el olvido.

Denunciar el genocidio palestino

A decir verdad, ni Enrique ni sus padres fueron judíos practicantes. Sólo celebraban el Año Nuevo y Pascuas con amigos y familia. Eran, en todo caso, judíos laicos. Honraban sus raíces pero no iban más allá de eso.

“Yo nunca fui sionista”, reconoce. “La historia de cuando se constituyó Israel, o más atrás, la historia misma de construcción del sionismo, me alertó acerca de los vicios y peligros que transportaba esa ideología. Adherí siempre a la causa palestina, pero en silencio… Hasta octubre del 2023, cuando todo explotó”.

La vida de Enrique también fue nómade: de Buenos Aires, donde nació y cursó en una escuela francófona, partió a Bruselas a estudiar en la universidad. Y de Bélgica a París donde siguió formándose. En el camino, se enamoró de una mexicana y junto a ella, volvieron en 1976 a Ciudad de México, donde vive desde entonces, y donde se ha transformado en uno de los académicos más respetados en el área de economía e historia.

Pero hay dos tipos de académicos: los comprometidos con su claustro, con su temática, y aquellos que van más allá y también se comprometen con la verdad. Y Rajchenberg pertenece a este último grupo.