En tiendas de campaña precarias, con escaso abrigo y alimento, y con el constante temor de ser alcanzados por las bombas, los palestinos en Gaza luchan por mantenerse con vida en medio de un gélido invierno y lluvias que amenazan con empeorar.
“La situación humanitaria de los desplazados es trágica. No cuentan con medios para calentarse, combustible, ropa ni mantas, y tampoco tienen soluciones permanentes para mejorar sus condiciones de vida”, sostuvo el portavoz del Municipio de Gaza, Hosni Muhanna, en diálogo con la Agencia Anadolu.
“El clima invernal severo exacerba el sufrimiento de los desplazados, y el agua de lluvia empapa sus pertenencias, exponiéndolos al frío extremo”, explicó Muhanna.
El bloqueo abrumador sobre el enclave ha llevado a la mayoría de la población al borde de la hambruna y atrapados en una grave crisis humanitaria. Pero ahora, la combinación de una ola de frío y lluvias torrenciales ha empeorado aún más las situación en los campamentos de desplazados, donde la lucha por la supervivencia es diaria. A pesar de los esfuerzos por mantenerse con vida, algunos no logran superar las extremas temperaturas: según las autoridades sanitarias locales, al menos siete personas, entre ellas seis bebés, han muerto congeladas en la última semana.
El Servicio de Defensa Civil de Gaza informó este miércoles que las fuertes lluvias han inundado más de 1.542 tiendas que albergan a los desplazados en Gaza en tan solo dos días.
Los daños masivos causados por los ataques israelíes a las redes de alcantarillado y drenaje de aguas están deteriorando aún más las ya insoportables condiciones de vida. “El ejército israelí destruyó unos 175.000 metros lineales de redes de alcantarillado y 15.000 metros lineales de redes de aguas pluviales, además del bloqueo de suministros de combustible y electricidad”, explicó Muhanna.
“Todo esto ha provocado que las aguas residuales y de lluvia inunden decenas de hogares y refugios, mientras nuestras capacidades para enfrentar la situación son limitadas debido a la falta de equipos y materiales básicos, y a la negativa de Israel de permitir el acceso al equipo y maquinaria necesarios”, añadió la portavoz del Municipio de Gaza.
Las autoridades palestinas también advirtieron sobre posibles inundaciones por el deterioro del sitio de recolección de aguas pluviales Sheikh Radwan, en el norte de la Ciudad de Gaza. “Esto podría constituir otro desastre humanitario, a menos que se suministren de inmediato los insumos para la restauración de las instalaciones destruidas del estanque, incluido un generador eléctrico, la reparación de sus bombas y la línea de drenaje de agua hacia el mar”, añadió.
Diputados israelíes piden destruir fuentes de agua y energía en Gaza
Un grupo de diputados del parlamento israelí, Knesset, han pedido al ministro de Defensa de ese país, Israel Katz, que autorice la destrucción de todas las fuentes de agua, energía y de alimentos en el norte de Gaza.
En una carta dirigida a Katz, ocho miembros del Comité de Relaciones Exteriores y Defensa de la Knesset, que pertenecen a facciones de la coalición del primer ministro, Benjamín Netanyahu, aseguraron que la ofensiva actual en Gaza no está logrando, a su parecer, los objetivos de la ofensiva, entre ellos “la reducción de las capacidades militares de Hamás”.
Además, los diputados consideran que los planes actuales para desplazar a los residentes del norte de Gaza hacia el sur no se están implementando “adecuadamente”. Para lograr sus objetivos, proponen, en primer lugar, cercar y evacuar a la población. A esto le seguiría la destrucción de todas las fuentes de energía, incluidas las instalaciones de combustible y energía solar, y la eliminación de fuentes de alimentos como almacenes y depósitos de agua.
El plan también insta a matar a cualquier palestino que se mueva en la zona y no se rinda con una bandera blanca.
Las demandas de estos parlamentarios siguen el mismo esquema del conocido como “Plan de los generales”, propuesto por el exgeneral israelí Giora Eiland. Este propone la expulsión completa de la población palestina del norte junto al bloqueo total de la entrada de ayuda humanitaria.
Israel lanzó una incursión terrestre contra el norte de Gaza a principios de octubre, lo que ha causado más de 3.000 muertos y miles de desaparecidos, además de dejar inoperativos los principales hospitales, y dejar la zona en ruinas.
Brutal bombardeo mata a decenas de palestinos
Mientras tanto, las fuerzas israelíes continúan sin pausa sus bombardeos. Solo este jueves, 90 palestinos murieron por los ataques, que alcanzaron todos los rincones de una Gaza devastada, confirmaron fuentes médicas. Luego, este viernes por la mañana, al menos 12 personas murieron y varias resultaron heridas.
La agencia de noticias palestina WAFA informó que tres víctimas, incluido el periodista Omar Al-Diraoui, perdieron la vida cuando una bomba israelí impactó la casa de la familia Shalt en Al-Zawaida, en el centro de Gaza. El bombardeo destruyó la vivienda y la zona aledaña, cobrando la vida de cuatro palestinos y dejando varios heridos.
Otro bombardeo contra una casa en el oeste de la Ciudad de Gaza causó la muerte de un palestinos. También un residente murió cuando las fuerzas israelíes atacaron la zona de Abu Al-Ajeen, en Deir Al-Balah.
El ya estremecedor número de muertos en Gaza aumentó aún más tras un ataque aéreo contra una casa de la familia Mishmish, en Burj Beidas, en el campamento de refugiados Nuseirat. Allí cinco palestinos, incluidos dos niños, fallecieron.
“Lo que está sucediendo ahora en Gaza, específicamente en la Ciudad de Gaza, es una clara locura de las fuerzas de ocupación israelíes, y ya no podemos responder a todas las llamadas de socorro a la luz de los bombardeos y ataques continuos que no han cesado”, alertó Mohamed Basal, portavoz de la Defensa Civil palestina.
El Ministerio de Sanidad del enclave, en manos de Hamás, acusó a Israel de haber llevado a cabo al menos unas “34 incursiones y crímenes” en todas las gobernaciones del enclave “contra civiles desarmados” en las últimas 24 horas.
El genocidio de Israel en Gaza ha generado una amplia condena internacional, con líderes mundiales que califican los ataques y el bloqueo de la entrega de ayuda como un intento deliberado por destruir a una población. Más de 45.600 personas han perdido la vida bajo las bombas y los escombros, en su mayoría mujeres y niños, y más de 108.438 han resultado heridas en el enclave desde el 7 de octubre de 2023.