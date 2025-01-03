En tiendas de campaña precarias, con escaso abrigo y alimento, y con el constante temor de ser alcanzados por las bombas, los palestinos en Gaza luchan por mantenerse con vida en medio de un gélido invierno y lluvias que amenazan con empeorar.

“La situación humanitaria de los desplazados es trágica. No cuentan con medios para calentarse, combustible, ropa ni mantas, y tampoco tienen soluciones permanentes para mejorar sus condiciones de vida”, sostuvo el portavoz del Municipio de Gaza, Hosni Muhanna, en diálogo con la Agencia Anadolu.

“El clima invernal severo exacerba el sufrimiento de los desplazados, y el agua de lluvia empapa sus pertenencias, exponiéndolos al frío extremo”, explicó Muhanna.

El bloqueo abrumador sobre el enclave ha llevado a la mayoría de la población al borde de la hambruna y atrapados en una grave crisis humanitaria. Pero ahora, la combinación de una ola de frío y lluvias torrenciales ha empeorado aún más las situación en los campamentos de desplazados, donde la lucha por la supervivencia es diaria. A pesar de los esfuerzos por mantenerse con vida, algunos no logran superar las extremas temperaturas: según las autoridades sanitarias locales, al menos siete personas, entre ellas seis bebés, han muerto congeladas en la última semana.

El Servicio de Defensa Civil de Gaza informó este miércoles que las fuertes lluvias han inundado más de 1.542 tiendas que albergan a los desplazados en Gaza en tan solo dos días.

Los daños masivos causados por los ataques israelíes a las redes de alcantarillado y drenaje de aguas están deteriorando aún más las ya insoportables condiciones de vida. “El ejército israelí destruyó unos 175.000 metros lineales de redes de alcantarillado y 15.000 metros lineales de redes de aguas pluviales, además del bloqueo de suministros de combustible y electricidad”, explicó Muhanna.

“Todo esto ha provocado que las aguas residuales y de lluvia inunden decenas de hogares y refugios, mientras nuestras capacidades para enfrentar la situación son limitadas debido a la falta de equipos y materiales básicos, y a la negativa de Israel de permitir el acceso al equipo y maquinaria necesarios”, añadió la portavoz del Municipio de Gaza.

Las autoridades palestinas también advirtieron sobre posibles inundaciones por el deterioro del sitio de recolección de aguas pluviales Sheikh Radwan, en el norte de la Ciudad de Gaza. “Esto podría constituir otro desastre humanitario, a menos que se suministren de inmediato los insumos para la restauración de las instalaciones destruidas del estanque, incluido un generador eléctrico, la reparación de sus bombas y la línea de drenaje de agua hacia el mar”, añadió.

Diputados israelíes piden destruir fuentes de agua y energía en Gaza

Un grupo de diputados del parlamento israelí, Knesset, han pedido al ministro de Defensa de ese país, Israel Katz, que autorice la destrucción de todas las fuentes de agua, energía y de alimentos en el norte de Gaza.

En una carta dirigida a Katz, ocho miembros del Comité de Relaciones Exteriores y Defensa de la Knesset, que pertenecen a facciones de la coalición del primer ministro, Benjamín Netanyahu, aseguraron que la ofensiva actual en Gaza no está logrando, a su parecer, los objetivos de la ofensiva, entre ellos “la reducción de las capacidades militares de Hamás”.