Venezuela y Argentina han enfrentado tensiones diplomáticas desde hace meses: desde denuncias de Buenos Aires sobre presuntos actos de hostigamiento contra su embajada en Caracas hasta órdenes de arresto cruzadas entre sus presidentes, Nicolás Maduro y Javier Milei. Ahora, un conflicto que comenzó con la detención de un gendarme en territorio venezolano ha escalado a la Corte Penal Internacional (CPI) tras una denuncia del gobierno argentino.

Argentina presentó una denuncia ante la CPI por la detención de Nahuel Agustín Gallo, miembro de las fuerzas de seguridad nacionales. Según Buenos Aires, Gallo ingresó legalmente a Venezuela desde Colombia por vía terrestre para reunirse con su esposa e hijo, y fue arrestado poco después por fuerzas de seguridad venezolanas. La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, subrayó que el ingreso del gendarme fue “de manera totalmente legal”.

En contraste, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yvan Gil, ha rechazado estas declaraciones. Indicó que el gendarme fue detenido debido a que ingresó al país “por vías irregulares” con fines de espionaje y con la intención de desestabilizar Venezuela.

El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, reiteró que el gendarme intentó “ingresar irregularmente” a este país. También acusó a Gallo de ser parte de un grupo que intentó cometer “actos desestabilizadores y terroristas” con el apoyo de “grupos de extrema derecha internacional”.

Gil, quien también acusó al gobierno de Milei de apoyar a “grupos extremistas de derecha y golpistas en Venezuela”, declaró a la prensa que Gallo se encuentra “bien de salud” en Caracas.

Tras calificar la detención como "violación de derechos humanos", el gobierno argentino escaló la denuncia a al CPI. También solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la adopción de medidas cautelares para garantizar la protección de Gallo, exigir su liberación inmediata y asegurar su retorno seguro al país. Una medida que anticipa mayor tensión entre ambos gobiernos.

Tensiones entre Argentina y Venezuela

La relación entre Argentina y Venezuela se deterioró luego de que el Gobierno de Milei rechazara los resultados de las pasadas elecciones presidenciales en Venezuela. Tras las votaciones del 28 de julio de 2024, Maduro fue proclamado ganador para un tercer mandato de seis años por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Este resultado fue ratificado posteriormente por el Tribunal Supremo de Justicia el 22 de agosto del mismo año.