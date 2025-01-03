Venezuela y Argentina han enfrentado tensiones diplomáticas desde hace meses: desde denuncias de Buenos Aires sobre presuntos actos de hostigamiento contra su embajada en Caracas hasta órdenes de arresto cruzadas entre sus presidentes, Nicolás Maduro y Javier Milei. Ahora, un conflicto que comenzó con la detención de un gendarme en territorio venezolano ha escalado a la Corte Penal Internacional (CPI) tras una denuncia del gobierno argentino.
Argentina presentó una denuncia ante la CPI por la detención de Nahuel Agustín Gallo, miembro de las fuerzas de seguridad nacionales. Según Buenos Aires, Gallo ingresó legalmente a Venezuela desde Colombia por vía terrestre para reunirse con su esposa e hijo, y fue arrestado poco después por fuerzas de seguridad venezolanas. La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, subrayó que el ingreso del gendarme fue “de manera totalmente legal”.
En contraste, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yvan Gil, ha rechazado estas declaraciones. Indicó que el gendarme fue detenido debido a que ingresó al país “por vías irregulares” con fines de espionaje y con la intención de desestabilizar Venezuela.
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, reiteró que el gendarme intentó “ingresar irregularmente” a este país. También acusó a Gallo de ser parte de un grupo que intentó cometer “actos desestabilizadores y terroristas” con el apoyo de “grupos de extrema derecha internacional”.
Gil, quien también acusó al gobierno de Milei de apoyar a “grupos extremistas de derecha y golpistas en Venezuela”, declaró a la prensa que Gallo se encuentra “bien de salud” en Caracas.
Tras calificar la detención como "violación de derechos humanos", el gobierno argentino escaló la denuncia a al CPI. También solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la adopción de medidas cautelares para garantizar la protección de Gallo, exigir su liberación inmediata y asegurar su retorno seguro al país. Una medida que anticipa mayor tensión entre ambos gobiernos.
Tensiones entre Argentina y Venezuela
La relación entre Argentina y Venezuela se deterioró luego de que el Gobierno de Milei rechazara los resultados de las pasadas elecciones presidenciales en Venezuela. Tras las votaciones del 28 de julio de 2024, Maduro fue proclamado ganador para un tercer mandato de seis años por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Este resultado fue ratificado posteriormente por el Tribunal Supremo de Justicia el 22 de agosto del mismo año.
Parte de la oposición, encabezada por María Corina Machado, ha rechazado los resultados y reivindica la victoria de su candidato, González. En la misma línea se han posicionado Estados Unidos y algunos países de América Latina y la Unión Europea. En contraste, Bolivia, Cuba, Nicaragua y varios países de la alianza ALBA han expresado desde el principio su respaldo a Maduro, quien asumirá su tercer mandato el 10 de enero de este año.
En septiembre, la Cancillería argentina instó a la CPI a emitir una orden de captura contra el mandatario venezolano. La Fiscalía venezolana respondió días después solicitando a su vez una “orden de aprehensión” contra Milei, su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.
Además, Caracas y Buenos Aires han mantenido durante varios meses diferencias por el asilo otorgado por Argentina en marzo a seis dirigentes de la oposición venezolana.
González viaja a Buenos Aires
En este contexto, Milei, recibirá este sábado en la Casa Rosada a González, según confirmaron este jueves fuentes oficiales a la agencia de noticias EFE. El encuentro ocurrirá cuando faltan pocos días para el inicio del nuevo mandato de Maduro.
Por su parte, la Oficina de Comunicación y Prensa de González Urrutia indicó en un comunicado que el encuentro del líder opositor con Milei marcará el inicio de una gira del dirigente venezolano por la región.
El encuentro ocurrirá mientras se conoció que la Policía de Venezuela ofrecerá una recompensa por 100.000 dólares para cualquier persona que conozca el paradero de González, quien desde septiembre se encontraba exiliado en España.