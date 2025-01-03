Más de 115.000 sirios han regresado a sus ciudades y pueblos de origen en las últimas semanas, con la esperanza de reconstruir allí sus vidas tras la caída del régimen de Bashar Al-Assad y la conformación de una nueva administración, según informó el jueves la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
En un comunicado, la ACNUR detalló que estos retornos han tenido lugar desde países como Türkiye, Jordania y Líbano desde el pasado 8 de diciembre. La información se basa en declaraciones de los países de acogida, interacciones con servicios de inmigración en Siria y monitoreos fronterizos realizados por la agencia y sus socios.
En este marco, el Ministerio del Interior de Türkiye informó que 35.113 sirios han regresado voluntariamente a su país, mientras que Jordania reportó que más de 22.000 personas cruzaron hacia Siria, incluidas 3.100 que eran refugiados registrados. En este último caso, la ACNUR observó un aumento en la cantidad de mujeres y niños que regresan. “Al ser entrevistadas, algunas familias explicaron que el cabeza de familia permanecería en Jordania por varios meses para seguir trabajando y así apoyar la reintegración de su familia antes de unirse a ellos”, señaló la agencia.
Mientras tanto, el flujo de sirios que parten desde Líbano a través de pasos fronterizos oficiales se mantiene bajo pero constante, según la agencia. Estos desplazamientos suelen realizarse a través del cruce de Masnaa y, en muchos casos, consisten en viajes cortos para evaluar la situación en Siria.
Por otro lado, en el interior de Siria aproximadamente 664.000 personas permanecen desplazadas, principalmente en las gobernaciones de Idlib y Alepo, siendo el 75% mujeres y niños. En contraste, cerca de 486.000 personas que estaban desplazadas dentro del país han regresado a sus ciudades y pueblos de origen, principalmente en las gobernaciones de Hama y Alepo, según el reporte de ACNUR.
Ataques israelíes en Siria
Mientras tanto, Israel continúa sus bombardeos en territorio sirio, una práctica que intensificó desde la caída del régimen de Assad. Este jueves, las fuerzas israelíes dirigieron ataques contra posiciones del ejército sirio en Al-Safira, al sureste de Alepo. Los informes preliminares, citados por la Agencia Anadolu, indican que unas 10 incursiones aéreas dejaron varios muertos y heridos.
Residentes locales reportaron fuertes explosiones, mientras que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos confirmó que los ataques golpearon instalaciones de defensa y un centro de investigación.
"Se escucharon al menos siete explosiones masivas, resultado de un ataque aéreo israelí en fábricas de defensa (...) al sur de Alepo", relató un residente a la agencia AFP. "Fueron muy fuertes. Hicieron temblar el suelo, las ventanas y las puertas se abrieron, los bombardeos más fuertes que he escuchado".
Israel aprovechó el colapso del régimen de Assad para escalar sus ataques militares en Siria. Desde entonces, su ejército comenzó a destruir infraestructuras e instalaciones militares y a ampliar su ocupación de los Altos del Golán.
Israel ocupa los Altos del Golán sirios desde 1967. El Acuerdo de Desvinculación de 1974 entre Israel y Siria estableció las fronteras de la zona de amortiguamiento y la zona desmilitarizada, sin embargo, Tel Aviv ha violado este tratado este mes, ingresando hasta 25 kilómetros en las cercanías de Damasco.
Bashar Al-Assad, quien lideró Siria durante casi 25 años, huyó a Rusia después de que grupos opositores tomaran el control de la capital, Damasco, marcando el fin del gobierno del Partido Baaz, que había estado en el poder desde 1963. El cambio se produjo después de una rápida ofensiva de los grupos de oposición al régimen, que tomó el control de ciudades clave en menos de dos semanas.