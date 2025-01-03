La guerra en Sudán, que estalló en abril de 2023, ha sumido al país en una grave crisis política, económica y humanitaria. A pesar de la magnitud de la catástrofe, el conflicto ha luchado por captar la atención global y la cobertura mediática internacional de manera sostenida, a diferencia de otras crisis en curso en la región de Oriente Medio, como las de Gaza, Líbano y, más recientemente Siria.

Es necesario examinar la magnitud de la terrible situación de Sudán y sus implicaciones regionales e internacionales. Durante demasiado tiempo, ha existido un vacío significativo en la cobertura mediática global y en la comprensión de sus causas subyacentes. Pero ¿por qué se ha permitido que esto ocurra y qué se puede hacer para revertirlo?

El enorme desastre humanitario de Sudán

Más de 14 millones de personas —aproximadamente el 30% de la población de Sudán— han sido desplazadas desde agosto de 2023, incluidos 11 millones de personas internamente y 3,1 millones que han huido a países vecinos, según informó recientemente una Matriz de Seguimiento del Desplazamiento Migratorio de la ONU. Es alarmante que más de la mitad de los desplazados internos (53%) sean, al parecer, niños menores de 18 años.

La crisis ha dejado a más de 30 millones de sudaneses necesitando ayuda humanitaria, con condiciones de hambruna emergiendo en regiones como el campamento de Zamzam en el norte de Darfur, según las agencias de la ONU.

Estas cifras no son solo números, sino la dura realidad; representan el sufrimiento palpable de millones de personas, exacerbado por los fallidos intentos de alto al fuego y un enfoque global que cada vez se distrae más. Las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar originalmente creado por el gobierno sudanés y conocido por su brutalidad, ha estado implicado en atrocidades generalizadas, que incluyen asesinatos masivos de civiles, violaciones, violencia étnica y la utilización de la hambruna como arma, entre una amplia gama de otras violaciones de derechos humanos.

A principios de diciembre de 2024, al menos 127 personas—en su mayoría civiles—fueron asesinadas en dos días de bombardeos, marcando uno de los episodios más sangrientos en los últimos meses, según activistas de derechos humanos.

Estas atrocidades son parte de una campaña más amplia dirigida a grupos étnicos, como los Masalit, en lo que los observadores internacionales advierten que podría constituir crímenes de lesa humanidad. Los supervivientes de Darfur relatan historias desgarradoras de aldeas destruidas, familias destrozadas y mujeres sometidas a violencia sexual.

El hambre también ha sido utilizada como un arma de guerra. Las RSF han sido acusadas de masacres sistemáticas desde que estalló el conflicto en 2023, con múltiples informes que detallan su uso del hambre como una táctica para debilitar la resistencia civil y consolidar el control.

El bloqueo deliberado de ayuda a las regiones afectadas por la hambruna ha empujado a millones al borde de la inanición. En campamentos como Zamzam, decenas de miles de personas se enfrentan a condiciones similares a la hambruna, ya que los alimentos y los suministros médicos no llegan a los necesitados.

UNICEF estima que cientos de miles de niños sufrirán de desnutrición aguda severa este año, lo que subraya la magnitud de la catástrofe en curso. Por ejemplo, en el campamento de Zamzam, casi una cuarta parte de los niños evaluados fueron encontrados con desnutrición aguda, con un 10% de ellos en estado severo, según alertó Médicos Sin Fronteras.

A pesar de la magnitud de estas atrocidades, la crisis de Sudán lucha por atraer una atención significativa de los medios de comunicación internacionales. El sufrimiento actual sigue eclipsado por otras crisis y preocupaciones geopolíticas, dejando a millones de sudaneses sin la defensa y los recursos que necesitan desesperadamente. Se requiere un esfuerzo concertado para poner la difícil situación de Sudán en el primer plano del discurso internacional y garantizar un apoyo sostenido a sus víctimas.

Inestabilidad regional y consecuencias más amplias

La guerra de Sudán no es sólo una tragedia nacional, sino una fuerza desestabilizadora en todo el Cuerno de África. Los refugiados que huyen del conflicto han desbordado a los países vecinos, entre ellos Chad, Egipto y Sudán del Sur.

Chad, que ya enfrenta su propia inestabilidad política, alberga ahora a cientos de miles de refugiados sudaneses en campamentos superpoblados y con recursos insuficientes. Egipto, que también enfrenta sus propios desafíos económicos, lucha por dar cabida a la importante afluencia de refugiados sudaneses, mientras que Sudán del Sur corre el riesgo de sufrir una mayor desestabilización debido a su proximidad a las zonas de conflicto.

Las rutas comerciales cruciales para África Oriental y el Sahel han sido interrumpidas, y los centros agrícolas como El Gezira han sido devastados, lo que agrava la inseguridad alimentaria regional. Mientras tanto, participación de las RSF en redes de contrabando y economías ilícitas, incluido el tráfico de armas y personas, agrava aún más la inestabilidad. Si no se controla, Sudán corre el riesgo de convertirse en un centro de actividades ilegales que socavan la gobernanza y la seguridad en toda la región.

A pesar de su brutalidad, las RSF muestran signos de debilidad interna. Las recientes deserciones de altos comandantes y asesores indican que hay fracturas crecientes dentro del grupo y, según se informa, la moral entre sus combatientes rasos está decayendo.

Simultáneamente, el ejército sudanés ha modificado su estrategia, lanzando grandes ofensivas que han recuperado territorios clave en los estados de Jartum y Sinar. Este cambio ha alterado las operaciones y las cadenas de suministro de las RSF, obligándolas a adoptar una postura más defensiva.

Para los actores internacionales que respaldan a las RSF, estos desarrollos representan desafíos críticos. El apoyo continuo a una facción cada vez más vista como inestable y desacreditada no solo pone en riesgo un fracaso estratégico, sino también un daño reputacional. El poder menguante de las RSF y su creciente aislamiento las convierte en una carga para sus aliados, que pronto podrían enfrentar un escrutinio internacional por su complicidad en atrocidades, que podrían ascender a limpieza étnica y genocidio.