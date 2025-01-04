“Una catástrofe de derechos humanos ante los ojos del mundo”: así definió el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, la situación en Gaza por cuenta de los reiterados ataques de Israel contra hospitales y centros de salud.
En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, convocada de emergencia este viernes, Turk sostuvo que "la destrucción de hospitales en Gaza va más allá de privar a los palestinos de su derecho a acceder a una atención médica adecuada. Esos hospitales proporcionaron refugio a miles de personas que no tenían ningún otro lugar al que ir".
Durante su intervención, el alto comisionado indicó que el Ejército de Israel ha bombardeado 27 hospitales y 12 centros médicos en Gaza, algunos de ellos incluso en seis ocasiones. Y añadió que muchos de los heridos en medio de la brutal ofensiva israelí “han muerto esperando tratamiento por falta de acceso a cuidados médicos”. En ese sentido, Turk destacó que los medios y métodos que emplea Tel Aviv contra Gaza han provocado un gran desplazamiento y han devastado el territorio.
Justamente, Turk afirmó que las operaciones militares israelíes en los hospitales y sus alrededores han tenido un "impacto terrible" precisamente en un momento de demandas masivas de asistencia en salud debido a la ofensiva en curso.
Por eso, el alto comisionado también pidió investigaciones "independientes, exhaustivas y transparentes" sobre todos los ataques israelíes a hospitales, infraestructura sanitaria y personal médico, así como sobre el supuesto uso indebido de dichas instalaciones.
"Una vez más, advierto en los términos más enérgicos sobre el riesgo de que se cometan crímenes atroces en el territorio palestino ocupado. Insto a todos los que tienen influencia a que tomen medidas en consecuencia y protejan a los civiles como una cuestión de absoluta prioridad. Es esencial que haya una rendición de cuentas plena por todas las violaciones de los derechos humanos y humanitarios internacionales", añadió.
El alto responsable de los derechos humanos pidió a Israel que garantice y facilite el acceso a la ayuda humanitaria, incluida la atención médica adecuada para la población palestina, e instó a Israel a poner fin a su presencia continua en el territorio palestino ocupado "lo antes posible".
“Los hospitales se han convertido en campos de batalla"
Por su parte, Richard Peeperkorn, representante de la OMS para Cisjordania y Gaza, dijo al Consejo de Seguridad que una y otra vez los hospitales se han convertido en campos de batalla, lo que los ha dejado fuera de servicio y sin poder ayudar a quienes necesitan atención vital.
Peeperkorn señaló que casi todas las semanas desde octubre de 2023, la OMS ha emitido llamados urgentes para proteger a los trabajadores de salud y a los hospitales de conformidad con el derecho internacional humanitario. "Sin embargo, estos llamados siguen sin ser escuchados. Los ataques a los hospitales persisten", lamentó.
Hizo hincapié en que, a pesar de los desafíos "incomprensibles", el sistema de salud de Gaza no ha colapsado. "Está profundamente afectado y magullado. Pero contra todo pronóstico, los trabajadores de la salud, la OMS y los socios han mantenido los servicios en funcionamiento tanto como ha sido posible", subrayó
Israel ordena la evacuación forzosa de hospital en el norte de Gaza
En medio de la creciente preocupación internacional por los ataques a instalaciones médicas en Gaza, el Ejército de Israel amenazó a la dirección del Hospital Al-Awda, a su personal de salud y a sus pacientes con que abandonen inmediatamente el lugar, "de lo contrario, será atacado con todos dentro".
Según un comunicado de la dirección del Hospital Al-Awda del viernes, las fuerzas israelíes ordenaron al personal médico y a los pacientes que abandonaran inmediatamente el hospital.
El ejército israelí ya ha atacado el Hospital Kamal Adwan y el Hospital Indonesio, dejándolos fuera de servicio, mientras que el Hospital Al-Awda en Yabalia, en el norte de Gaza, sigue teniendo dificultades para ofrecer servicios.
Anteriormente, el Centro de Información Palestino dijo que las fuerzas israelíes asaltaron el Hospital Indonesio en el norte de Gaza, amenazaron a su personal y a sus pacientes,
y ordenaron su evacuación inmediata.
El médico a cargo del hospital declaró que las instalaciones se habían quedado sin todos los suministros médicos, y pidió una acción internacional urgente para salvar las vidas de los civiles heridos. El viernes pasado, las fuerzas israelíes también irrumpieron en el Hospital Kamal Adwan, lo incendiaron, lo dejaron fuera de servicio y detuvieron a más de 350 personas en su interior, incluido su director, Hussam Abu Safiya.
“No nos olviden”: el emotivo mensaje de un médico que Israel asesinó
El enviado de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, se conmovió hasta las lágrimas al recordar las palabras que Mahmoud Abu Nujaila, doctor de Médicos Sin Fronteras (MSF), escribió en el Hospital Al Awda de Gaza antes de que Israel lo matara en un ataque con misiles en 2023.
Mansour relató al Consejo de Seguridad de la ONU este viernes que Nujaila había escrito en la pizarra del hospital utilizada para planificar cirugías: "Quien se quede hasta el final, contará la historia. Hicimos lo que pudimos. No nos olviden".
Nujaila, según Front Line Defenders (FLD), una organización internacional de derechos humanos fundada en Dublín, era un defensor de los derechos humanos palestino, médico y trabajador sanitario humanitario de Médicos Sin Fronteras.
"Durante las hostilidades israelíes de 2023 en Gaza estuvo en primera línea, tratando a los heridos y lesionados, arriesgando su vida en una situación extremadamente hostil", según FLD.
El 21 de noviembre de 2023, Nujaila murió en un ataque aéreo israelí contra el Hospital Al Awda, junto con otros dos médicos y defensores de los derechos humanos. "Estaba en las instalaciones tratando a los pacientes cuando los pisos tercero y cuarto fueron atacados. El hospital era uno de los últimos hospitales parcialmente funcionales que quedaban en el norte de Gaza", según FLD.
“Poner fin a este infierno”
Mansour instó al Consejo de Seguridad a poner fin al genocidio israelí en Gaza."Es nuestra responsabilidad colectiva poner fin a este infierno. Es nuestra responsabilidad colectiva poner fin a este genocidio", dijo.
"Tienen la obligación de salvar vidas. Los médicos y el personal médico palestinos se tomaron esa misión en serio a riesgo de sus vidas. No abandonaron a las víctimas. No las abandonen ustedes. Pongan fin a la impunidad israelí. Pongan fin al genocidio. Pongan fin a esta agresión de inmediato y sin condiciones, ahora", insistió Mansour dirigiéndose al consejo.
"Están librando una batalla que no pueden ganar, y sin embargo no están dispuestos a rendirse y a traicionar el juramento que hicieron", dijo.
Ataques de Israel a hospitales “no tienen justificación”
El viernes, varios miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas expresaron su preocupación por las incursiones israelíes contra los hospitales de Gaza. "Los ataques deliberados contra el personal médico, los pacientes y los heridos de los hospitales desafían todos los principios del derecho humanitario y no tienen justificación", dijo Asim Iftikhar, enviado de Pakistán ante la ONU.
La reunión se celebró tras la incursión de la semana pasada en el Hospital Kamal Adwan, y el arresto y detención arbitrarios de su director, Hussam Abu Safiya.
Iftikhar afirmó que en ningún lugar del mundo se está "pisoteando" el derecho internacional humanitario como en el caso de Gaza, y señaló que las acciones israelíes carecen de justificación y requieren una rendición de cuentas urgente.
El embajador también pidió al Consejo de Seguridad que asuma su responsabilidad y no haga la "vista gorda" ante la tragedia. "El silencio es complicidad", añadió.
El enviado de Francia ante la ONU, Nicolas de Riviere, dijo que su país condena los recientes ataques militares israelíes contra varios hospitales, en particular el de Kamal Adwan.
"Israel debe obedecer el derecho internacional humanitario. Esto requiere respeto y protección del personal médico y la infraestructura", dijo.
Pidiendo a Israel que permita la ayuda humanitaria, de Riviere dijo que todos los puntos de cruce deben estar abiertos y los convoyes humanitarios y el personal deben ser protegidos.
“Limpieza étnica”
El representante permanente de Argelia ante la ONU, Amar Bendjama, dijo que la actual agresión israelí contra el pueblo palestino, particularmente en Gaza, tiene un "objetivo claro y alarmante" que es la "limpieza étnica", especialmente en el norte del enclave.
"La potencia ocupante israelí pretende erosionar la resiliencia del pueblo palestino. Debemos actuar juntos para poner fin a esta tragedia", afirmó. Bendjama también pidió al consejo que exija un alto el fuego "inmediato, incondicional y permanente" en Gaza.
La representante permanente adjunta de Estados Unidos ante la ONU, Dorothy Shea, afirmó que no se puede dejar a los civiles sin hospitales en funcionamiento ni atención médica adecuada.
"Es vital que Israel cumpla con el derecho internacional humanitario y tome todas las medidas posibles para evitar daños a los civiles, en particular en lo que se refiere a los pacientes que reciben atención en el Hospital Kamal Adwan y a los profesionales médicos dedicados a tratar a la población", dijo.
El enviado ruso ante la ONU, Vasily Nebenzya, dijo que Moscú está "profundamente preocupado" por los continuos bombardeos israelíes de objetivos civiles en el territorio de Gaza.
Al pedir a Israel que obedezca el derecho internacional humanitario, Nebenzya dijo que los hospitales no pueden convertirse en campos de batalla.
"No pueden usarse con fines militares. Y los trabajadores médicos necesitan tener oportunidades de cumplir sin impedimentos con su deber civil y su deber moral", agregó.
Las cifras del genocidio
El genocidio de Israel en Gaza, que se acerca a cumplir 15 meses, ha matado a más de 45.658 palestinos y herido a más de 108.583 personas.
Se teme que unos 11.000 palestinos estén enterrados bajo los escombros de las casas bombardeadas. Otros 10.000 han sido secuestrados por Israel y arrojados a cámaras de tortura israelíes.
Los expertos y algunos estudios dicen que esto es solo la punta del iceberg y que la cifra real de muertos palestinos podría rondar los 200.000.
La ofensiva de Israel ha causado una destrucción generalizada y ha desplazado a alrededor del 90% de la población de Gaza, de 2,4 millones de habitantes, muchos de ellos varias veces. El invierno ya ha llegado y cientos de miles se refugian en tiendas de campaña cerca del mar.
Israel está acusado de llevar a cabo un genocidio de palestinos en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia, mientras que la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra los principales dirigentes israelíes, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu.