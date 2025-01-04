“Una catástrofe de derechos humanos ante los ojos del mundo”: así definió el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, la situación en Gaza por cuenta de los reiterados ataques de Israel contra hospitales y centros de salud.

En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, convocada de emergencia este viernes, Turk sostuvo que "la destrucción de hospitales en Gaza va más allá de privar a los palestinos de su derecho a acceder a una atención médica adecuada. Esos hospitales proporcionaron refugio a miles de personas que no tenían ningún otro lugar al que ir".

Durante su intervención, el alto comisionado indicó que el Ejército de Israel ha bombardeado 27 hospitales y 12 centros médicos en Gaza, algunos de ellos incluso en seis ocasiones. Y añadió que muchos de los heridos en medio de la brutal ofensiva israelí “han muerto esperando tratamiento por falta de acceso a cuidados médicos”. En ese sentido, Turk destacó que los medios y métodos que emplea Tel Aviv contra Gaza han provocado un gran desplazamiento y han devastado el territorio.

Justamente, Turk afirmó que las operaciones militares israelíes en los hospitales y sus alrededores han tenido un "impacto terrible" precisamente en un momento de demandas masivas de asistencia en salud debido a la ofensiva en curso.

Relacionado Destrucción de hospitales en Gaza es "limpieza étnica", acusa medio israelí

Por eso, el alto comisionado también pidió investigaciones "independientes, exhaustivas y transparentes" sobre todos los ataques israelíes a hospitales, infraestructura sanitaria y personal médico, así como sobre el supuesto uso indebido de dichas instalaciones.

"Una vez más, advierto en los términos más enérgicos sobre el riesgo de que se cometan crímenes atroces en el territorio palestino ocupado. Insto a todos los que tienen influencia a que tomen medidas en consecuencia y protejan a los civiles como una cuestión de absoluta prioridad. Es esencial que haya una rendición de cuentas plena por todas las violaciones de los derechos humanos y humanitarios internacionales", añadió.

El alto responsable de los derechos humanos pidió a Israel que garantice y facilite el acceso a la ayuda humanitaria, incluida la atención médica adecuada para la población palestina, e instó a Israel a poner fin a su presencia continua en el territorio palestino ocupado "lo antes posible".

“Los hospitales se han convertido en campos de batalla"

Por su parte, Richard Peeperkorn, representante de la OMS para Cisjordania y Gaza, dijo al Consejo de Seguridad que una y otra vez los hospitales se han convertido en campos de batalla, lo que los ha dejado fuera de servicio y sin poder ayudar a quienes necesitan atención vital.

Peeperkorn señaló que casi todas las semanas desde octubre de 2023, la OMS ha emitido llamados urgentes para proteger a los trabajadores de salud y a los hospitales de conformidad con el derecho internacional humanitario. "Sin embargo, estos llamados siguen sin ser escuchados. Los ataques a los hospitales persisten", lamentó.

Hizo hincapié en que, a pesar de los desafíos "incomprensibles", el sistema de salud de Gaza no ha colapsado. "Está profundamente afectado y magullado. Pero contra todo pronóstico, los trabajadores de la salud, la OMS y los socios han mantenido los servicios en funcionamiento tanto como ha sido posible", subrayó

Israel ordena la evacuación forzosa de hospital en el norte de Gaza

En medio de la creciente preocupación internacional por los ataques a instalaciones médicas en Gaza, el Ejército de Israel amenazó a la dirección del Hospital Al-Awda, a su personal de salud y a sus pacientes con que abandonen inmediatamente el lugar, "de lo contrario, será atacado con todos dentro".

Según un comunicado de la dirección del Hospital Al-Awda del viernes, las fuerzas israelíes ordenaron al personal médico y a los pacientes que abandonaran inmediatamente el hospital.

El ejército israelí ya ha atacado el Hospital Kamal Adwan y el Hospital Indonesio, dejándolos fuera de servicio, mientras que el Hospital Al-Awda en Yabalia, en el norte de Gaza, sigue teniendo dificultades para ofrecer servicios.

Anteriormente, el Centro de Información Palestino dijo que las fuerzas israelíes asaltaron el Hospital Indonesio en el norte de Gaza, amenazaron a su personal y a sus pacientes,

y ordenaron su evacuación inmediata.

El médico a cargo del hospital declaró que las instalaciones se habían quedado sin todos los suministros médicos, y pidió una acción internacional urgente para salvar las vidas de los civiles heridos. El viernes pasado, las fuerzas israelíes también irrumpieron en el Hospital Kamal Adwan, lo incendiaron, lo dejaron fuera de servicio y detuvieron a más de 350 personas en su interior, incluido su director, Hussam Abu Safiya.

“No nos olviden”: el emotivo mensaje de un médico que Israel asesinó

El enviado de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, se conmovió hasta las lágrimas al recordar las palabras que Mahmoud Abu Nujaila, doctor de Médicos Sin Fronteras (MSF), escribió en el Hospital Al Awda de Gaza antes de que Israel lo matara en un ataque con misiles en 2023.

Mansour relató al Consejo de Seguridad de la ONU este viernes que Nujaila había escrito en la pizarra del hospital utilizada para planificar cirugías: "Quien se quede hasta el final, contará la historia. Hicimos lo que pudimos. No nos olviden".

Nujaila, según Front Line Defenders (FLD), una organización internacional de derechos humanos fundada en Dublín, era un defensor de los derechos humanos palestino, médico y trabajador sanitario humanitario de Médicos Sin Fronteras.

"Durante las hostilidades israelíes de 2023 en Gaza estuvo en primera línea, tratando a los heridos y lesionados, arriesgando su vida en una situación extremadamente hostil", según FLD.

El 21 de noviembre de 2023, Nujaila murió en un ataque aéreo israelí contra el Hospital Al Awda, junto con otros dos médicos y defensores de los derechos humanos. "Estaba en las instalaciones tratando a los pacientes cuando los pisos tercero y cuarto fueron atacados. El hospital era uno de los últimos hospitales parcialmente funcionales que quedaban en el norte de Gaza", según FLD.

“Poner fin a este infierno”