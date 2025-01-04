Ante la primera caravana migrante de 2025 en México, que partió este jueves de la frontera sur, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su Gobierno atiende en el camino a todos estos grupos para evitar que lleguen a Estados Unidos.
“En general a todas las caravanas, hubo una recientemente, se les va atendiendo en el camino y se les orienta, se les da incluso la posibilidad de que tengan trabajo en México. Muchos, como van caminando, deciden finalmente regresar a sus países de origen", declaró la mandataria en su conferencia matutina este viernes.
Sheinbaum respondió preguntas sobre la primera caravana de 2025, que salió con cerca de 1.500 integrantes, quienes buscan llegar a Estados Unidos antes de que el presidente electo Donald Trump tome posesión el 20 de enero. Sheinbaum reiteró que "se les va acompañando en todo el proceso de la caravana y lo que se ha logrado a través de estos esquemas es que ya no lleguen a la frontera norte". "Entonces, de manera humanitaria se les atiende", completó.
Trump ha amenazado con imponer un arancel de 25% a los productos mexicanos a menos de que el país haga más para detener el flujo de migrantes y de drogas, al citar las caravanas como argumento.
Aunque el recuento diario de migrantes indocumentados en la frontera de Estados Unidos cayó un 75 % en 2024, el Gobierno de México detectó un récord de más de 925.000 migrantes irregulares de enero a agosto pasado, una subida interanual de casi el 132%.
Sheinbaum pide "no asociar migrantes con violencia" en México
La mandataria también pidió este viernes "no asociar migrantes con violencia" ante el esperado incremento de la migración en el país por las deportaciones masivas y las restricciones que implementará Trump en su mandato.
“No hay que asociar, porque si no nuestro lenguaje se parece a otros, migrantes con violencia, porque nosotros somos un pueblo solidario, generoso, y la gente, el 99% o más de las personas, migran por necesidad", declaró la mandataria en su conferencia matutina.
La gobernante mexicana respondió a preguntas de la prensa sobre las preocupaciones en urbes fronterizas, como Ciudad Juárez, por el efecto que tendría en la seguridad ciudadana la llegada masiva de migrantes deportados por Estados Unidos o que queden atascados después de la investidura de Trump, el 20 de enero.
Pero Sheinbaum rechazó "esta idea de que la migración trae violencia". "Necesitaremos ir generando una condición de visión distinta, los migrantes, las migrantes, migran por necesidad y buscan para sus familias la mejor vida posible, que no se la pueden dar en sus lugares de origen", argumentó.
La presidenta reiteró su escepticismo sobre que ocurran las deportaciones masivas en Estados Unidos, pero aseveró que su Gobierno está listo para recibir a los mexicanos retornados y que busca que cada país de Latinoamérica acoja a sus ciudadanos.
“No estamos a favor de estas deportaciones, pero si se llegan a dar, porque no todo depende de lo que nosotros decidamos, vamos a recibir a los mexicanos y mexicanas que lleguen a nuestro país y vamos a solicitar a EE.UU. que, en la medida de lo posible, a los migrantes que no son de México puedan llevarlos a sus países", dijo.
La mandataria recordó que buscará reunirse con el equipo de Trump después de que vuelva a la Casa Blanca. “Ya habrá un momento para hablar con el Gobierno de Estados Unidos, si realmente ocurren estas deportaciones, pero aquí los vamos a recibir, los vamos a recibir bien y tenemos un plan que ayer dije en su momento lo vamos a presentar", remarcó.