Ante la primera caravana migrante de 2025 en México, que partió este jueves de la frontera sur, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su Gobierno atiende en el camino a todos estos grupos para evitar que lleguen a Estados Unidos.

“En general a todas las caravanas, hubo una recientemente, se les va atendiendo en el camino y se les orienta, se les da incluso la posibilidad de que tengan trabajo en México. Muchos, como van caminando, deciden finalmente regresar a sus países de origen", declaró la mandataria en su conferencia matutina este viernes.

Sheinbaum respondió preguntas sobre la primera caravana de 2025, que salió con cerca de 1.500 integrantes, quienes buscan llegar a Estados Unidos antes de que el presidente electo Donald Trump tome posesión el 20 de enero. Sheinbaum reiteró que "se les va acompañando en todo el proceso de la caravana y lo que se ha logrado a través de estos esquemas es que ya no lleguen a la frontera norte". "Entonces, de manera humanitaria se les atiende", completó.

Trump ha amenazado con imponer un arancel de 25% a los productos mexicanos a menos de que el país haga más para detener el flujo de migrantes y de drogas, al citar las caravanas como argumento.

Aunque el recuento diario de migrantes indocumentados en la frontera de Estados Unidos cayó un 75 % en 2024, el Gobierno de México detectó un récord de más de 925.000 migrantes irregulares de enero a agosto pasado, una subida interanual de casi el 132%.

Sheinbaum pide "no asociar migrantes con violencia" en México

La mandataria también pidió este viernes "no asociar migrantes con violencia" ante el esperado incremento de la migración en el país por las deportaciones masivas y las restricciones que implementará Trump en su mandato.