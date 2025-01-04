El grupo de resistencia palestino Hamás ha pedido al movimiento Fatah que responda positivamente a los esfuerzos para establecer un "Comité de Apoyo Comunitario" para gobernar Gaza.

En un comunicado publicado este viernes, Hamás dijo que recientemente había recibido y examinado "numerosas iniciativas y propuestas nacionales en el marco de los esfuerzos para salvar a Gaza del genocidio que enfrenta a manos de las milicias sionistas con la complicidad de Occidente y un escandaloso fracaso internacional".

"Esperamos que nuestros hermanos de Fatah y de la Autoridad Palestina respondan positivamente a los esfuerzos para formar el comité", añadió.

Hamás explicó que, en los últimos meses, ha cooperado con "los esfuerzos de Egipto y ha buscado formar un gobierno de consenso nacional o uno tecnocrático".

"Hemos logrado avances significativos con nuestros hermanos de Fatah, bajo los auspicios de nuestros hermanos egipcios, para formar dicho gobierno", dijo Hamás. Y señaló: "Hemos llegado a acuerdos y consensos con muchas facciones, figuras nacionales y actividades, y se entregó a Egipto una lista de nombres propuestos".

Una ofensiva genocida en Gaza