En lo que se ha calificado como una decisión "histórica", una corte de Brasil le ordenó a la Policía que investigue a un soldado israelí acusado de crímenes de guerra en Gaza, tras una denuncia de la Fundación Hind Rajab (HRF), anunció esta organización el sábado.

"En un acontecimiento jurídico histórico, las autoridades brasileñas han tomado medidas decisivas en relación con una denuncia penal (...) contra un soldado israelí que se encuentra actualmente de turismo en Brasil", dijo HRF en un comunicado. Y añadió que esto supone “un paso fundamental hacia la rendición de cuentas por los crímenes cometidos en Gaza”.

Hace una semana, la fundación señaló que el sospechoso participó en la demolición de viviendas civiles como parte de la campaña genocida de Israel. "Este individuo contribuyó activamente a la destrucción de viviendas y medios de vida", dijo la abogada de HRF Maira Pinheiro, citando pruebas fotográficas y de video que vinculan al sospechoso con los actos, según el grupo.

Se había informado inicialmente que el soldado se encontraba en Brasil como turista, sin embargo medios israelíes reportaron este domingo que había huido del país.

HRF es una organización que aboga por la justicia, los derechos humanos y la rendición de cuentas por las violaciones del derecho internacional, en particular en contextos que involucran conflictos armados y presuntos crímenes de guerra.