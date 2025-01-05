ORIENTE MEDIO
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Corte de Brasil ordena investigar a soldado israelí por crímenes de guerra
Con esta decisión, Brasil aplica el Estatuto de Roma a nivel nacional en un caso histórico de crímenes de guerra, de acuerdo a la Fundación Hind Rajab.
Corte de Brasil ordena investigar a soldado israelí por crímenes de guerra
Las familias cuyos hogares fueron destruidos se han sumado al caso en una corte federal, buscando justicia por medios legales. / Foto: Getty Images / Getty Images
Por Redacción

En lo que se ha calificado como una decisión "histórica", una corte de Brasil le ordenó a la Policía que investigue a un soldado israelí acusado de crímenes de guerra en Gaza, tras una denuncia de la Fundación Hind Rajab (HRF), anunció esta organización el sábado.

"En un acontecimiento jurídico histórico, las autoridades brasileñas han tomado medidas decisivas en relación con una denuncia penal (...) contra un soldado israelí que se encuentra actualmente de turismo en Brasil", dijo HRF en un comunicado. Y añadió que esto supone “un paso fundamental hacia la rendición de cuentas por los crímenes cometidos en Gaza”.

Hace una semana, la fundación señaló que el sospechoso participó en la demolición de viviendas civiles como parte de la campaña genocida de Israel. "Este individuo contribuyó activamente a la destrucción de viviendas y medios de vida", dijo la abogada de HRF Maira Pinheiro, citando pruebas fotográficas y de video que vinculan al sospechoso con los actos, según el grupo.

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Se había informado inicialmente que el soldado se encontraba en Brasil como turista, sin embargo medios israelíes reportaron este domingo que había huido del país.

HRF es una organización que aboga por la justicia, los derechos humanos y la rendición de cuentas por las violaciones del derecho internacional, en particular en contextos que involucran conflictos armados y presuntos crímenes de guerra.

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“Momento histórico”

Las familias cuyos hogares fueron destruidos se sumaron al caso en la Corte Federal del Distrito Federal, buscando justicia por medios legales.

La HRF había pedido la detención inmediata del sospechoso, advirtiendo sobre su riesgo de fuga de Brasil y manipulación de pruebas.

La corte, invocando el Código de Procedimiento Penal de Brasil, ordenó una acción investigativa urgente, lo que marca un ejemplo histórico de un signatario del Estatuto de Roma que aplica sus disposiciones a nivel nacional.

"Este es un momento histórico", dijo Dyab Abou Jahjah, presidente de HRF. "Sienta un poderoso precedente para hacer rendir cuentas a los criminales de guerra".

FUENTE:TRT Español y agencias
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