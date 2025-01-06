AMÉRICA LATINA
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Venezuela entra en una semana clave con la jura de Maduro como presidente
Nicolás Maduro asumirá el 10 de enero un nuevo mandato que se extenderá hasta 2031. Mientras, el líder opositor Edmundo González busca apoyo internacional y asegura que viajará a Caracas.
Venezuela entra en una semana clave con la jura de Maduro como presidente
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.  / Foto: Getty Images / Getty Images
Por Redacción

Venezuela se prepara para una semana crucial en su escenario político. El presidente Nicolás Maduro ratificó que asumirá este viernes 10 de enero un nuevo mandato tras ganar las elecciones, iniciando así un período que se extenderá hasta 2031. Sin embargo, la oposición insiste en cuestionar los resultados de las votaciones.

“Les ratifico que, junto a millones de mujeres y hombres del pueblo, estaré el 10 de enero cumpliendo con la Constitución y atendiendo la convocatoria legal para juramentarme como presidente”, expresó Maduro este domingo.

Las declaraciones del mandatario coincidieron con la sesión de la Asamblea Nacional, donde se formalizó la convocatoria a su juramentación, marcando así el inicio de un nuevo ciclo en su gestión presidencial.

Asimismo, la junta directiva de la Asamblea quedó conformada por Jorge Rodríguez, quien continuará como presidente del órgano legislativo, mientras que Pedro Infante y América Pérez asumirán los cargos de primer vicepresidente y segunda vicepresidenta, respectivamente.

Mientras tanto, países de la región, entre ellos Brasil y México, confirmaron que enviarán representaciones diplomáticas para la ceremonia del viernes, informó Telesur. Todavía no se conoce si México enviará una misión especial o si será el embajador en Caracas quien asista. Por su parte, el gobierno brasileño indicó que estará presente la embajadora en Caracas, Gilvania de Oliveira.

Las votaciones, celebradas el 28 de julio de 2024, resultaron en la proclamación de Maduro como ganador para un tercer mandato de seis años, según el Consejo Nacional Electoral. Este resultado fue ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia el 22 de agosto del mismo año. No obstante, desde entonces la oposición ha rechazado estos resultados, reivindicando la victoria de su candidato, González.

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González viaja por América Latina

En paralelo, el líder opositor González emprendió una gira por varios países que lo han respaldado en los últimos meses. Su objetivo es obtener apoyo internacional para ser reconocido como presidente, un cargo que asegura que asumirá este viernes, a pesar de que los resultados de las elecciones dieron como ganador a Maduro.

Como parte de la gira, González se reunió con el presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente saliente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Este lunes, mantendrá un encuentro en Washington con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Diversos analistas políticos consultados por la agencia de noticias EFE aseguraron que la gira de González es significativa pero que, sin embargo, tendrá poco impacto real. Es el caso del politólogo y jurista argentino Daniel Zovatto, quien, además de destacar la necesidad de "calibrar expectativas" sobre su impacto. En cuanto al respaldo internacional, advierte de que es parcial y carece de cohesión.

Mientras tanto, la líder de la oposición María Corina Machado ha convocado protestas en el país en la víspera de la asunción de Maduro.

FUENTE:TRT Español
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