Ni los ataques de Israel ni el bloqueo de la ayuda humanitaria dan tregua a los palestinos. El sistema de salud está al borde del colapso debido a su destrucción sistemática y ahora el Ministerio de Salud en Gaza ha alertado sobre una severa escasez de medicamentos y suministros médicos, que son indispensables para atender heridas y enfermedades crónicas graves.

Al menos 120 medicamentos, incluidos 20 para tratamiento contra el cáncer, “están completamente agotados en los almacenes del ministerio", indicó el funcionario del ministerio Wael al-Sheikh en diálogo con la televisión oficial palestina.

Por otro lado, desde el Ministerio de Salud señalan otro obstáculo: su deuda se acerca a los 800 millones de dólares, a medida que la crisis financiera que afronta la Autoridad Palestina crece. Añadió que esto se debe principalmente a las deducciones que hace Tel Aviv de los ingresos fiscales palestinos.

Desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha estado reteniendo cerca del 45% de los ingresos fiscales mensuales del enclave. Conocidos a nivel local como maqasa, estos ingresos son recaudados en base a las importaciones y exportaciones palestinas por el gobierno israelí, en nombre de la Autoridad Palestina. Antes de la ofensiva, Israel recibía una comisión del 3%.

Se estima que los ingresos actuales ascienden a alrededor de 220 millones de dólares cada mes, lo que representa la principal fuente de ingresos de la AP.

Además de no poder acceder a atención médica adecuada, el pueblo palestino se encuentra al borde de la hambruna. Una situación que podría empeorar en los próximos días, ya que Tel Aviv estaría considerando recortes significativos a la ayuda humanitaria destinada a Gaza.

Según reportó el Canal 12 israelí, los niveles actuales de ayuda humanitaria en el enclave se han mantenido durante el Gobierno del presidente saliente de EE.UU., Joe Biden, pero pueden cambiar en las próximas semanas después de que Donald Trump asuma el cargo.

"Dudamos que la cantidad de ayuda actualmente permitida en Gaza siga siendo la misma bajo la administración de Trump (...) Si se toma esa decisión de reducir la ayuda, se coordinará con el nuevo gobierno estadounidense", indicó una fuente israelí a este medio de noticias.

Hamás impulsa alto el fuego

En los últimos días, diversas fuentes indicaron posibles avances en las negociaciones para un alto el fuego entre Tel Aviv y el grupo de resistencia palestino Hamás.