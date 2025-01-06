El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, comenzará su segundo mandato en menos de tres semanas, esta vez con un plan más claro y definido, en contraste con el caótico comienzo de su primera administración.

Trump ya anunció quiénes son sus candidatos para cada uno de los 15 puestos del gabinete, así como para un número significativo de otros puestos de alto nivel que requieren el sello de aprobación del Senado de Estados Unidos.

Un hilo conductor que atraviesa a todos los nominados de Trump es su firme lealtad al presidente electo, una diferencia respecto de su primer mandato (2017-2021), cuando tuvo que depender de un gran número de republicanos ya establecidos firmemente en las redes políticas para designar quiénes ocuparían puestos clave.

Pareciera que la mayoría de los nominados para puestos importantes en la administración entrante se han unido a Trump, supuestamente, porque carecen de cualificaciones significativas propias. Otra característica distintiva de la administración entrante es la riqueza colectiva de sus miembros más destacados. Incluso después de descontar la riqueza de Elon Musk –el hombre más rico del mundo, que copresidirá un grupo de trabajo sobre eficiencia gubernamental–, se espera que el gabinete entrante de Trump sea el más rico de la historia.

Así, se estima que el gabinete de Trump tendrá un valor de alrededor de 10.000 millones de dólares, y que al menos 14 multimillonarios ocupen puestos de alto nivel en su administración. En contraste, el gabinete actual del presidente Joe Biden tiene un valor colectivo de sólo 118 millones de dólares.

Estos son los hombres y mujeres que guiarán la segunda y última administración de Trump.

Secretario de Estado

Trump nombró a Marco Rubio, el senador saliente de Florida que pasó de ser un opositor jurado del presidente electo a un aliado leal, para el sumamente importante puesto de secretario de Estado.

Rubio ya figuraba en la lista de posibles vicepresidentes antes de que Trump eligiera al republicano de Ohio, JD Vance, para la vicepresidencia.

Como asesor principal de asuntos exteriores del presidente, el secretario de Estado es el miembro de mayor rango del gabinete. Rubio es conocido como un derechista en política exterior debido a su postura de línea dura sobre China e Irán.

También ha sido un crítico vocal de las políticas de inmigración laxas del partido demócrata, a pesar de que sus padres emigraron de Cuba en 1956.

Fiscal General

Pam Bondi, que trabajó como abogada de Trump cuando el Congreso lo impugnó por primera vez, ha sido nominada para el puesto de fiscal general.

Si el Senado la aprueba, Bondi supervisará todos los procesos federales que lleven a cabo los 93 fiscales de Estados Unidos encargados de hacer cumplir las leyes federales en todo el país.

Después de haber sido fiscal general en Florida, el estado de residencia permanente de Trump, actualmente dirige la oficina jurídica del America First Policy Institute, un grupo de expertos de derecha.

Como jefa del Departamento de Justicia, deberá defender cualquier impugnación legal a las políticas de Trump.

Secretario de Defensa

Trump ha nominado a Pete Hegseth, expresentador del noticiero Fox News y veterano de las guerras de Iraq y Afganistán, como secretario de Defensa.

Es un defensor de una política exterior no intervencionista conocida como “Estados Unidos primero”, en contraste con muchos de los candidatos de Trump para otros puestos importantes de seguridad nacional.

También ha sido un firme defensor de los veteranos estadounidenses acusados ​​de crímenes de guerra.

Director de la CIA

John Ratcliffe es el elegido de Trump para el puesto de director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Ratcliffe es un congresista de Texas que anteriormente se desempeñó como director de inteligencia nacional en la primera administración de Trump.

Participó como "colaborador" del Proyecto 2025, un manual de 922 páginas con propuestas políticas controvertidas destinadas a guiar a la próxima administración conservadora.

Ratcliffe se acercó a Trump después de defender al atribulado presidente durante las audiencias de juicio político. También formó parte del equipo de defensa de Trump durante su primer juicio político.

Embajador ante la ONU