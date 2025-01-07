Los remolinos políticos que envolvieron al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, durante las últimas semanas lo arrastraron hasta la orilla de la renuncia. El mandatario anunció que dimitirá a su cargo y al liderazgo del gobernante Partido Liberal una vez que esta agrupación elija a un sucesor.
"Voy a renunciar como líder del partido y como primer ministro, después de que el partido elija a su próximo líder", dijo Trudeau, de 53 años, este lunes en una rueda de prensa en Ottawa transmitida en directo.
En el poder desde 2015, el primer ministro llevaba semanas bajo presión ante la proximidad de las elecciones generales y con su partido en el punto más bajo de las encuestas. “Este país merece una verdadera opción en la próxima elección y me ha quedado claro que si tengo que luchar batallas internas, no puedo ser la mejor opción en esa elección”, sostuvo.
De hecho, en medio de la crisis política, varios de sus principales aliados liberales habían llamado a su dimisión. En octubre, más de 20 legisladores de su partido le pidieron que no se presentara a un cuarto mandato y que renunciara antes de las próximas votaciones.
En su anuncio, Trudeau añadió que le pidió al presidente de su Partido Liberal que empiece el proceso de selección de un nuevo líder. Y sostuvo que la contienda por el cargo será "un proceso competitivo sólido y a nivel nacional".
Además, para dar tiempo a la elección del nuevo líder, el Parlamento queda suspendido hasta el 24 de marzo. No se disolverá justamente para evitar una elección anticipada como buscaba la oposición conservadora.
Las próximas elecciones federales deberán realizarse antes del 20 de octubre de este año.
¿Cómo llegó Trudeau a este punto?
El primer ministro, cuya elección hace 10 años puso fin a una década de gobierno del Partido Conservador, lleva meses enfrentando un creciente descontento por su liderazgo. A lo que se sumó, casi como un golpe de knock out, la abrupta salida de su ministra de Finanzas a finales de diciembre pasado, que además reveló la cada vez mayor agitación dentro de su administración.
De hecho, las razones por las que Trudeau se volvió profundamente impopular entre los votantes son múltiples, incluido el creciente costo de los alimentos y la vivienda. Justamente, las preocupaciones por la inflación dominaron el discurso público en 2024, a medida que los canadienses siguen sufriendo las tensiones económicas en sus bolsillos. El Gobierno de Trudeau ha tenido problemas para frenar el aumento de los costos asociados con la vida cotidiana y la vivienda, lo que tiene molestos a los votantes.
A lo que está ligada la propuesta de presupuesto federal, duramente criticada tanto por facciones progresistas dentro del partido gobernante como de partidos de oposición. Lo que terminó de complicar la tormenta para Trudeau y lo retrató como fuera de contacto con las necesidades de los canadienses.
El primer ministro también fue criticado por la gestión en las negociaciones de financiación de la sanidad con las provincias, lo que ha debilitado el apoyo de los principales grupos interesados.
El factor Trump y la renuncia de su ministra de Finanzas
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca también jugó su parte en la inestabilidad de Trudeau. El presidente electo de EE.UU. dijo que apenas asumiera el cargo impondría un arancel del 25% a todos los productos importados de México y Canadá, hasta que estos países tomaran medidas drásticas contra las drogas, en particular el fentanilo, y los migrantes que cruzan la frontera.
Eso es a pesar de que la cantidad de migrantes que cruzan a Estados Unidos desde Canadá es mínima en comparación a las cifras que se registran en la frontera con México.
En cualquier caso, la amenaza de Trump representó un gran desafío para Trudeau, pues la economía de Canadá depende del comercio con Estados Unidos y cualquier interrupción económica desatará insatisfacción pública.
En diciembre de 2024, la ministra de Finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, renunció después de que Trudeau le pidiera que asumiera una posición menor. Freeland dijo que ella y el primer ministro chocaron en asuntos como el gasto y cómo manejar los posibles aranceles estadounidenses.
La dimisión de la ministra implicó para Trudeau la pérdida de uno de sus aliados más leales durante la última década y a la persona que había sido la principal negociadora comercial de Canadá durante la primera presidencia de Trump.
De hecho, Trump aprovechó la renuncia de Trudeau para volver a sugerir que Canadá debería adherirse a Estados Unidos y ser “el estado número 51”. “Estados Unidos ya no puede sufrir los enormes déficits comerciales y subsidios que Canadá necesita para mantenerse a flote. Justin Trudeau lo sabía y renunció", dijo Trump en una publicación de Truth Social el lunes. Y luego añadió: "Si Canadá se fusionara con Estados Unidos, no habría aranceles, los impuestos se reducirían mucho y estarían TOTALMENTE SEGUROS de la amenaza de los barcos rusos y chinos que los rodean constantemente".
¿Qué nombres suenan para reemplazar a Trudeau?
Si bien solo han pasado horas desde que Trudeau anunció su renuncia, ya se empiezan a perfilar los candidatos que podrían sucederlo. La primera es, justamente, la exministra Freeland. Considerada durante mucho tiempo como el principal alfil de Trudeau, escribió recientemente una carta que fue publicada en las redes sociales en la que dijo que renunció al gobierno para protestar contra el plan del primer ministro de transferirla a otro puesto menor en el gabinete.
Alrededor de dos docenas de legisladores liberales instaron públicamente a Trudeau a renunciar después de que Freeland sorprendiera con su renuncia. Algunos parlamentarios liberales la consideran la sucesora de Trudeau.
"Por diseño o por las circunstancias, el momento de su renuncia la ha puesto en el centro de atención. Y parece ser la persona en torno a la cual los miembros del grupo parlamentario pueden unirse", dijo recientemente la parlamentaria liberal de Ontario Chandra Arya a la Canadian Broadcasting Corporation (CBC) en una entrevista.
Otro nombre que suena para reemplazar a Trudeau es Mark Carney, exgobernador del Banco de Canadá. Hace tiempo que está interesado en ingresar a la política y convertirse en primer ministro. Trudeau lo quería en su gobierno, más recientemente como ministro de finanzas.
Inmediatamente después del anuncio, Carney le agradeció a Trudeau en una publicación en las redes sociales: "Gracias primer ministro Justin Trudeau por su liderazgo, por sus muchas contribuciones a Canadá y por los sacrificios que usted y su familia han hecho por el servicio público".
Según Global News, Carney habló recientemente con docenas de parlamentarios liberales, "buscando su consejo y apoyo para postularse al liderazgo del Partido Liberal, si ese puesto queda vacante en los próximos días".
Finalmente, el líder conservador de la oposición Pierre Poilievre ha estado en una ola de popularidad últimamente. El lunes, su partido abrió una ventaja de 24 puntos sobre los liberales, según la cadena de noticias CBC, que también argumentó que los conservadores "asegurarían un gobierno de mayoría aplastante si se celebraran elecciones hoy".
Además, según la plataforma de predicción basada en criptomonedas Polymarket, Poilievre lidera con un 88% de posibilidades de ser el próximo primer ministro después de las elecciones de octubre.
Durante su anuncio de renuncia, Trudeau advirtió sobre las políticas de Poilievre, diciendo que tiene una "visión muy pequeña" para Canadá, describiéndola como "detener la lucha contra el cambio climático", dar marcha atrás en "la fuerza en la diversidad" y "atacar a los periodistas".
Poilievre, a su vez, acudió a X para criticar las políticas de los liberales, diciendo: "Todos los diputados liberales y candidatos al liderazgo apoyaron todo lo que hizo Trudeau durante nueve años, y ahora quieren engañar a los votantes cambiando la cara de otro liberal para seguir estafando a los canadienses durante otros cuatro años, al igual que Justin".