Los remolinos políticos que envolvieron al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, durante las últimas semanas lo arrastraron hasta la orilla de la renuncia. El mandatario anunció que dimitirá a su cargo y al liderazgo del gobernante Partido Liberal una vez que esta agrupación elija a un sucesor.

"Voy a renunciar como líder del partido y como primer ministro, después de que el partido elija a su próximo líder", dijo Trudeau, de 53 años, este lunes en una rueda de prensa en Ottawa transmitida en directo.

En el poder desde 2015, el primer ministro llevaba semanas bajo presión ante la proximidad de las elecciones generales y con su partido en el punto más bajo de las encuestas. “Este país merece una verdadera opción en la próxima elección y me ha quedado claro que si tengo que luchar batallas internas, no puedo ser la mejor opción en esa elección”, sostuvo.

De hecho, en medio de la crisis política, varios de sus principales aliados liberales habían llamado a su dimisión. En octubre, más de 20 legisladores de su partido le pidieron que no se presentara a un cuarto mandato y que renunciara antes de las próximas votaciones.

En su anuncio, Trudeau añadió que le pidió al presidente de su Partido Liberal que empiece el proceso de selección de un nuevo líder. Y sostuvo que la contienda por el cargo será "un proceso competitivo sólido y a nivel nacional".

Además, para dar tiempo a la elección del nuevo líder, el Parlamento queda suspendido hasta el 24 de marzo. No se disolverá justamente para evitar una elección anticipada como buscaba la oposición conservadora.

Las próximas elecciones federales deberán realizarse antes del 20 de octubre de este año.

¿Cómo llegó Trudeau a este punto?

El primer ministro, cuya elección hace 10 años puso fin a una década de gobierno del Partido Conservador, lleva meses enfrentando un creciente descontento por su liderazgo. A lo que se sumó, casi como un golpe de knock out, la abrupta salida de su ministra de Finanzas a finales de diciembre pasado, que además reveló la cada vez mayor agitación dentro de su administración.

De hecho, las razones por las que Trudeau se volvió profundamente impopular entre los votantes son múltiples, incluido el creciente costo de los alimentos y la vivienda. Justamente, las preocupaciones por la inflación dominaron el discurso público en 2024, a medida que los canadienses siguen sufriendo las tensiones económicas en sus bolsillos. El Gobierno de Trudeau ha tenido problemas para frenar el aumento de los costos asociados con la vida cotidiana y la vivienda, lo que tiene molestos a los votantes.

A lo que está ligada la propuesta de presupuesto federal, duramente criticada tanto por facciones progresistas dentro del partido gobernante como de partidos de oposición. Lo que terminó de complicar la tormenta para Trudeau y lo retrató como fuera de contacto con las necesidades de los canadienses.

El primer ministro también fue criticado por la gestión en las negociaciones de financiación de la sanidad con las provincias, lo que ha debilitado el apoyo de los principales grupos interesados.

El factor Trump y la renuncia de su ministra de Finanzas

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca también jugó su parte en la inestabilidad de Trudeau. El presidente electo de EE.UU. dijo que apenas asumiera el cargo impondría un arancel del 25% a todos los productos importados de México y Canadá, hasta que estos países tomaran medidas drásticas contra las drogas, en particular el fentanilo, y los migrantes que cruzan la frontera.

Eso es a pesar de que la cantidad de migrantes que cruzan a Estados Unidos desde Canadá es mínima en comparación a las cifras que se registran en la frontera con México.

En cualquier caso, la amenaza de Trump representó un gran desafío para Trudeau, pues la economía de Canadá depende del comercio con Estados Unidos y cualquier interrupción económica desatará insatisfacción pública.