Voces de todo el mundo se unieron para exigir la liberación inmediata del médico palestino Hussam Abu Safiya, director del Hospital Kamal Adwan del norte de Gaza, quien fue detenido por Israel durante una redada en diciembre y cuyo paradero sigue siendo desconocido. Cientos de personas se manifestaron en ciudades como Nueva York, Londres y Bruselas en solidaridad con Safiya, quien se convirtió en un símbolo de resistencia a la ocupación israelí tras negarse a evacuar el hospital.
Los manifestantes salieron a las calles para presionar a Israel y exigir que revele el paradero del médico, quien se presume está detenido en el infame centro Sde Teiman, una de las cárceles donde el ejército israelí somete a los palestinos a tratos inhumanos. Las fuerzas de Tel Aviv justificaron su detención argumentando que era un supuesto "terrorista" vinculado a Hamás y que el hospital era utilizado por dicho grupo, sin presentar evidencias que respalden estas acusaciones.
En Nueva York, manifestantes pro-Palestina, muchos de ellos trabajadores de la salud, se reunieron el lunes frente al Hospital NYU Tisch. Llevaban pancartas que decían: “Ni un niño más, ni un hospital más”, “Gaza por siempre” y “Estamos cansados del genocidio”.
En Toronto, Canadá, un grupo se congregó el domingo para exigir la liberación del director. La protesta tuvo lugar en Queen’s Park, frente a la Asamblea Legislativa de Ontario, y también condenó los ataques de Israel en Gaza.
Los manifestantes mostraban pancartas que decían: “Salud para Gaza, detengan el genocidio” y “Brindar atención médica no es un crimen”. Además, exigían un embargo de armas y la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel.
La relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, participó en la manifestación a través de una videollamada. “No sabemos exactamente dónde está, ni cuál es su estado de salud, pero tenemos razones para creer que, como otros médicos y palestinos capturados por Israel en Gaza, podría estar siendo gravemente maltratado, porque eso es lo que Israel hace con los palestinos”, afirmó. Albanese también pidió a los profesionales de la salud de todo el mundo que actúen contra la violencia y los abusos cometidos en Gaza.
Por otro lado, manifestantes se reunieron el lunes frente al edificio del Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica, ondeando banderas palestinas y pancartas. La mayoría eran trabajadores de la salud y corearon consignas contra el genocidio, así como los ataques contra hospitales y médicos.
El mismo día, en Londres, una protesta instó al gobierno británico a proteger a los trabajadores de la salud palestinos. Fue organizada por la Palestine Solidarity Campaign junto a otros grupos, como el Foro Palestino en Gran Bretaña, Amigos de Al-Aqsa, la Coalición Stop the War, la Asociación Musulmana de Gran Bretaña y la Campaña por el Desarme Nuclear.
También pidieron al gobierno británico que detenga todos los envíos de armas a Israel y exigieron un alto al fuego inmediato.
Asimismo, en los últimos días muchas personas expresaron en redes sociales su indignación con Israel por la detención del médico, quien durante semanas se negó a abandonar el hospital a pesar de los reiterados ataques israelíes y órdenes de evacuación. Safiya estaba decidido a seguir atendiendo a los heridos y enfermos.
El Kamal Adwan era uno de los últimos hospitales que se mantenía parcialmente operativo en el asediado norte de Gaza. En una declaración a los periodistas a principios de este año, el Dr. Safiya se refirió a su sacrificio y sufrimiento. “Me negué a abandonar el hospital y sacrificar a mis pacientes, así que el ejército me castigó matando a mi hijo”, relató.
Su detención se produjo el 27 de diciembre durante una incursión al hospital. Varios pacientes, incluidos aquellos en cuidados intensivos, murieron después de que las fuerzas israelíes cortaran su suministro de oxígeno.
Desde entonces, la familia de Abu Safiya ha solicitado intervención internacional para presionar a las autoridades israelíes a revelar su ubicación y garantizar que tenga un trato humanitario. “Hacemos un llamado a la acción, a aplicar presión mediática y a amplificar los llamados a la acción a través de informes y activismo para presionar a las fuerzas de ocupación a liberarlo lo antes posible”, señalaron.
Pedidos de OMS y Amnistía Internacional
El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) instó el lunes a Israel a liberar a Abu Safiya.
“El hospital Kamal Adwan en el norte de Gaza sigue fuera de servicio, y no hemos recibido información sobre la seguridad o el bienestar de su director, el Dr. Hussam Abu Safiya, desde su detención el 27 de diciembre”, escribió Tedros Adhanom Ghebreyesus en X.
“Seguimos pidiendo a Israel que lo libere. Repetimos: los ataques a hospitales y trabajadores de la salud deben terminar. La población en Gaza necesita acceso a atención médica”, añadió, reiterando su llamado a un alto el fuego.
En esa línea, Amnistía Internacional expresó la semana pasada su profunda preocupación. “Estamos sumamente preocupados por el destino y el bienestar del Dr. Hussam Abu Safiya (...). Debe ser liberado de inmediato e incondicionalmente”, señaló la organización.
“No los abandonen”
El enviado palestino ante la ONU, Riyad Mansour, instó el viernes al Consejo de Seguridad a tomar acciones contra Israel. “Es nuestra responsabilidad colectiva poner fin a este infierno. Es nuestra responsabilidad colectiva detener este genocidio”, declaró.
“Ustedes tienen la obligación de salvar vidas. Los médicos palestinos asumieron esa misión poniendo en riesgo las suyas. Ellos no abandonaron a las víctimas. No los abandonen a ellos. Pongan fin a la impunidad israelí. Detengan el genocidio. Terminen esta agresión de inmediato y sin condiciones, ahora”, dijo Mansour.
Añadió que los médicos palestinos luchan por salvar vidas, perdiendo las suyas mientras los hospitales son atacados. “Están librando una batalla que no pueden ganar, pero aún así se niegan a rendirse y a traicionar el juramento que hicieron”.
Líderes piden detener ataques al sistema de salud
Alemania pidió el lunes a Israel permitir que la Cruz Roja Internacional visite al director del hospital, aunque no exigió directamente su liberación.
“Exigimos que Hussam Abu Safiya, el director del Hospital Kamal Adwan, sea tratado conforme a los estándares internacionales, tenga acceso a la Cruz Roja Internacional y reciba apoyo legal”, declaró Christian Wagner, portavoz adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores en Berlín.
Cuando se le preguntó si su país apoyaría la liberación del médico, Wagner respondió que se enfocaban en las tres demandas mencionadas anteriormente.
Por su parte, el enviado de Francia ante la ONU, Nicolas de Riviere, condenó las recientes operaciones militares israelíes que han atacado varios hospitales. “Israel debe cumplir con el derecho humanitario internacional. Esto incluye respetar y proteger al personal médico y la infraestructura de salud”, afirmó.
También el enviado de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzya, expresó la profunda preocupación de Moscú por los continuos bombardeos contra civiles en Gaza. Pidió a Israel que respete el derecho internacional humanitario y afirmó que los hospitales no pueden convertirse en “campos de batalla”. “Los trabajadores médicos deben tener la oportunidad de cumplir su deber civil y moral sin impedimentos”, agregó.
Nuevos ataques
La ofensiva israelí en Gaza, que ya va por su día 459, mató a más de 45.854 palestinos e hirió a otros 109.139.
Este martes por la madrugada, seis personas murieron durante ataques aéreos dirigidos a dos viviendas en la Ciudad de Gaza y el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza. Los bombardeos fueron contra las casas de las familias Sehweil y Al-Abeed.
Mientras tanto, en el norte de Gaza, testigos dijeron a la agencia de noticias Anadolu que el ejército israelí continuó haciendo estallar y destruyendo más casas y edificios en Yabalia y Beit Lahia.
El lunes, el ejército israelí mató al menos a 10 palestinos. Testigos presenciales dijeron que los aviones de guerra israelíes atacaron una casa de la familia Barakat en el barrio de Sheikh Radwan. Luego, una mujer y un niño murieron cuando un avión no tripulado atacó una casa que albergaba a personas desplazadas cerca de la Gran Mezquita Omari, según una fuente médica del hospital Al-Ahli. Dos hermanos también murieron en un ataque aéreo israelí en el norte de Gaza.
Además, un bebé palestino recién nacido murió congelado, elevando a ocho el número de recién nacidos que han perecido ante el frío en medio de la ofensiva genocida de Israel en el enclave, según informó el Ministerio de Salud de Gaza.