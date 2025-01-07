Voces de todo el mundo se unieron para exigir la liberación inmediata del médico palestino Hussam Abu Safiya, director del Hospital Kamal Adwan del norte de Gaza, quien fue detenido por Israel durante una redada en diciembre y cuyo paradero sigue siendo desconocido. Cientos de personas se manifestaron en ciudades como Nueva York, Londres y Bruselas en solidaridad con Safiya, quien se convirtió en un símbolo de resistencia a la ocupación israelí tras negarse a evacuar el hospital.

Los manifestantes salieron a las calles para presionar a Israel y exigir que revele el paradero del médico, quien se presume está detenido en el infame centro Sde Teiman, una de las cárceles donde el ejército israelí somete a los palestinos a tratos inhumanos. Las fuerzas de Tel Aviv justificaron su detención argumentando que era un supuesto "terrorista" vinculado a Hamás y que el hospital era utilizado por dicho grupo, sin presentar evidencias que respalden estas acusaciones.

En Nueva York, manifestantes pro-Palestina, muchos de ellos trabajadores de la salud, se reunieron el lunes frente al Hospital NYU Tisch. Llevaban pancartas que decían: “Ni un niño más, ni un hospital más”, “Gaza por siempre” y “Estamos cansados del genocidio”.

En Toronto, Canadá, un grupo se congregó el domingo para exigir la liberación del director. La protesta tuvo lugar en Queen’s Park, frente a la Asamblea Legislativa de Ontario, y también condenó los ataques de Israel en Gaza.

Los manifestantes mostraban pancartas que decían: “Salud para Gaza, detengan el genocidio” y “Brindar atención médica no es un crimen”. Además, exigían un embargo de armas y la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel.

La relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, participó en la manifestación a través de una videollamada. “No sabemos exactamente dónde está, ni cuál es su estado de salud, pero tenemos razones para creer que, como otros médicos y palestinos capturados por Israel en Gaza, podría estar siendo gravemente maltratado, porque eso es lo que Israel hace con los palestinos”, afirmó. Albanese también pidió a los profesionales de la salud de todo el mundo que actúen contra la violencia y los abusos cometidos en Gaza.

Por otro lado, manifestantes se reunieron el lunes frente al edificio del Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica, ondeando banderas palestinas y pancartas. La mayoría eran trabajadores de la salud y corearon consignas contra el genocidio, así como los ataques contra hospitales y médicos.

El mismo día, en Londres, una protesta instó al gobierno británico a proteger a los trabajadores de la salud palestinos. Fue organizada por la Palestine Solidarity Campaign junto a otros grupos, como el Foro Palestino en Gran Bretaña, Amigos de Al-Aqsa, la Coalición Stop the War, la Asociación Musulmana de Gran Bretaña y la Campaña por el Desarme Nuclear.

También pidieron al gobierno británico que detenga todos los envíos de armas a Israel y exigieron un alto al fuego inmediato.

Asimismo, en los últimos días muchas personas expresaron en redes sociales su indignación con Israel por la detención del médico, quien durante semanas se negó a abandonar el hospital a pesar de los reiterados ataques israelíes y órdenes de evacuación. Safiya estaba decidido a seguir atendiendo a los heridos y enfermos.

El Kamal Adwan era uno de los últimos hospitales que se mantenía parcialmente operativo en el asediado norte de Gaza. En una declaración a los periodistas a principios de este año, el Dr. Safiya se refirió a su sacrificio y sufrimiento. “Me negué a abandonar el hospital y sacrificar a mis pacientes, así que el ejército me castigó matando a mi hijo”, relató.

Su detención se produjo el 27 de diciembre durante una incursión al hospital. Varios pacientes, incluidos aquellos en cuidados intensivos, murieron después de que las fuerzas israelíes cortaran su suministro de oxígeno.

Desde entonces, la familia de Abu Safiya ha solicitado intervención internacional para presionar a las autoridades israelíes a revelar su ubicación y garantizar que tenga un trato humanitario. “Hacemos un llamado a la acción, a aplicar presión mediática y a amplificar los llamados a la acción a través de informes y activismo para presionar a las fuerzas de ocupación a liberarlo lo antes posible”, señalaron.

Pedidos de OMS y Amnistía Internacional

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) instó el lunes a Israel a liberar a Abu Safiya.

“El hospital Kamal Adwan en el norte de Gaza sigue fuera de servicio, y no hemos recibido información sobre la seguridad o el bienestar de su director, el Dr. Hussam Abu Safiya, desde su detención el 27 de diciembre”, escribió Tedros Adhanom Ghebreyesus en X.

“Seguimos pidiendo a Israel que lo libere. Repetimos: los ataques a hospitales y trabajadores de la salud deben terminar. La población en Gaza necesita acceso a atención médica”, añadió, reiterando su llamado a un alto el fuego.