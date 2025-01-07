A medida que se acerca la investidura presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela para su tercer mandato este 10 de enero, las tensiones en América Latina van en aumento. A solo días de la ceremonia, los países de la región se dividen entre los que reconocen los resultados oficiales que declararon a Maduro ganador de las elecciones y los que apoyan al candidato opositor Edmundo González. Mientras, dentro del país, las autoridades denuncian actos de “desestabilización” internacionales y diversos sectores llaman a protestas masivas.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunció este lunes la detención de 125 personas de 25 nacionalidades diferentes, a quienes calificó de “mercenarios”. Según Cabello, estas personas fueron arrestadas por "la ejecución de actos terroristas en Venezuela, actos de desestabilización".
El ministro añadió que la cifra de detenidos incluye a venezolanos y a extranjeros provenientes de Colombia, Estados Unidos, Perú, España, Italia, Uruguay, Suiza, República Checa, Líbano, Albania, Países Bajos, Israel, Argentina, Guyana y Yemen. Cabello también vinculó esta conspiración con la oposición venezolana, liderada por María Corina Machado. Al punto que señaló a la política de recibir financiamiento del “narcotráfico y narcoparamilitarismo colombiano”.
"Es el financiamiento que recibe la señora María Corina Machado de grupos terroristas que quieren llevar a Venezuela al caos", insistió Cabello.
Tensiones con Argentina siguen escalando
Por su parte, Maduro fue aún más lejos en sus acusaciones y señaló al gobierno de Argentina, presidido por Javier Milei, como “directamente” involucrado en los “planes violentos” que buscaban desestabilizar a Venezuela.
Durante un acto con autoridades civiles, policiales y militares, el presidente afirmó que un grupo de los detenidos partió “desde el sur de América con planes específicos para atentar contra la vida de la vicepresidenta Delcy Rodríguez”. Además, Maduro calificó este hecho como una “agresión fascista internacional contra Venezuela”, promovida por el “imperialismo norteamericano”.
Los ánimos entre Venezuela y Argentina ya se habían caldeado la semana pasada debido a la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo. Buenos Aires presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por violaciones de derechos humanos durante su arresto, mientras que Venezuela respondió con una investigación contra los ministros argentinos de Exteriores y Seguridad, acusándolos de estar implicados en hechos que, según el gobierno venezolano, amenazan la seguridad del país.
Ruptura de relaciones Paraguay
Este mismo lunes, el Gobierno de Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Paraguay luego de que el presidente de ese país, Santiago Peña, expresara su apoyo a González.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano anunció que, en ejercicio de su soberanía, había decidido "romper relaciones diplomáticas con la República de Paraguay y proceder al retiro inmediato de su personal diplomático acreditado en el país".
En respuesta, Paraguay exigió la salida del personal diplomático venezolano, intensificando las tensiones en las ya deterioradas relaciones bilaterales en el contexto de la proclamación presidencial.
Perú refuerza su postura contra Maduro
A su vez, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, reiteró su apoyo al candidato opositor González durante una videoconferencia, donde reafirmó que su gobierno no reconoce la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales en Venezuela.
Boluarte aprovechó la ocasión para invitar a González a visitar Perú, tras la reciente visita del opositor a Argentina y Uruguay. Este desarrollo refuerza la posición de Lima respecto a Venezuela, especialmente luego de que en julio el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, reconociera a González como presidente electo.
Tras los cuestionamientos a la victoria de Maduro, el gobierno venezolano retiró el personal diplomático de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay.
Postura imparcial de México sobre Venezuela
En contraste, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha mantenido una postura de neutralidad desde el 15 de octubre en torno a la crisis política venezolana, continuando la línea de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.
En una conferencia este lunes, Sheinbaum defendió la decisión de enviar un representante del gobierno mexicano a la investidura de Nicolás Maduro, subrayando que la definición del futuro político de Venezuela corresponde exclusivamente a su pueblo.
“En el caso de Venezuela, irá un representante a la toma, pero no vemos por qué no deba ser así, le corresponde a las y los venezolanos, no a México, definir", señaló.
Sheinbaum anunció desde el 15 de octubre una postura "imparcial" sobre los cuestionamientos electorales en Venezuela, después de que López Obrador coincidiera en agosto con sus homólogos de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en que debían publicarse las actas de las votaciones.
Colombia y Brasil asistirán a la ceremonia de toma de posesión
Petro ha dejado en suspenso su asistencia a la toma de posesión de Nicolás Maduro. A pesar de las dudas sobre su presencia en el evento, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, confirmó que el país tendrá representación en la ceremonia.
Por su parte, el gobierno brasileño indicó que estará presente la embajadora en Caracas, Gilvania de Oliveira.
Estados Unidos recibe a Edmundo González
Mientras, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió este lunes al opositor venezolano Edmundo González Urrutia en la Casa Blanca, a quien le ofreció su respaldo.
El gobierno venezolano condenó enérgicamente este respaldo, calificándolo de “intervencionismo” y advirtiendo que se trata de un intento por desestabilizar al país.
Caracas ya había roto relaciones en 2019 con Washington por su apoyo al opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente de Venezuela.
¿Qué ocurrió en Venezuela?
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela declaró que Nicolás Maduro ganó la reelección para un tercer mandato, durante las votaciones del 28 de julio de 2024. Un resultado que ratificó el Tribunal Supremo de Justicia el 22 de agosto, aunque la oposición sigue disputando.
En medio de los cuestionamientos a la victoria de Maduro, países como Bolivia, Cuba, Nicaragua y varios miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) respaldaron al mandatario bolivariano.
Por otro lado, la oposición insiste en que ganó las elecciones y que Edmundo González es el verdadero vencedor. Una postura respaldada por Estados Unidos, varios países de América Latina y la Unión Europea.