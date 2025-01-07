A medida que se acerca la investidura presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela para su tercer mandato este 10 de enero, las tensiones en América Latina van en aumento. A solo días de la ceremonia, los países de la región se dividen entre los que reconocen los resultados oficiales que declararon a Maduro ganador de las elecciones y los que apoyan al candidato opositor Edmundo González. Mientras, dentro del país, las autoridades denuncian actos de “desestabilización” internacionales y diversos sectores llaman a protestas masivas.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunció este lunes la detención de 125 personas de 25 nacionalidades diferentes, a quienes calificó de “mercenarios”. Según Cabello, estas personas fueron arrestadas por "la ejecución de actos terroristas en Venezuela, actos de desestabilización".

El ministro añadió que la cifra de detenidos incluye a venezolanos y a extranjeros provenientes de Colombia, Estados Unidos, Perú, España, Italia, Uruguay, Suiza, República Checa, Líbano, Albania, Países Bajos, Israel, Argentina, Guyana y Yemen. Cabello también vinculó esta conspiración con la oposición venezolana, liderada por María Corina Machado. Al punto que señaló a la política de recibir financiamiento del “narcotráfico y narcoparamilitarismo colombiano”.

"Es el financiamiento que recibe la señora María Corina Machado de grupos terroristas que quieren llevar a Venezuela al caos", insistió Cabello.

Tensiones con Argentina siguen escalando

Por su parte, Maduro fue aún más lejos en sus acusaciones y señaló al gobierno de Argentina, presidido por Javier Milei, como “directamente” involucrado en los “planes violentos” que buscaban desestabilizar a Venezuela.

Durante un acto con autoridades civiles, policiales y militares, el presidente afirmó que un grupo de los detenidos partió “desde el sur de América con planes específicos para atentar contra la vida de la vicepresidenta Delcy Rodríguez”. Además, Maduro calificó este hecho como una “agresión fascista internacional contra Venezuela”, promovida por el “imperialismo norteamericano”.

Los ánimos entre Venezuela y Argentina ya se habían caldeado la semana pasada debido a la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo. Buenos Aires presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por violaciones de derechos humanos durante su arresto, mientras que Venezuela respondió con una investigación contra los ministros argentinos de Exteriores y Seguridad, acusándolos de estar implicados en hechos que, según el gobierno venezolano, amenazan la seguridad del país.

Ruptura de relaciones Paraguay

Este mismo lunes, el Gobierno de Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Paraguay luego de que el presidente de ese país, Santiago Peña, expresara su apoyo a González.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano anunció que, en ejercicio de su soberanía, había decidido "romper relaciones diplomáticas con la República de Paraguay y proceder al retiro inmediato de su personal diplomático acreditado en el país".

En respuesta, Paraguay exigió la salida del personal diplomático venezolano, intensificando las tensiones en las ya deterioradas relaciones bilaterales en el contexto de la proclamación presidencial.

Perú refuerza su postura contra Maduro

A su vez, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, reiteró su apoyo al candidato opositor González durante una videoconferencia, donde reafirmó que su gobierno no reconoce la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales en Venezuela.

Boluarte aprovechó la ocasión para invitar a González a visitar Perú, tras la reciente visita del opositor a Argentina y Uruguay. Este desarrollo refuerza la posición de Lima respecto a Venezuela, especialmente luego de que en julio el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, reconociera a González como presidente electo.

Tras los cuestionamientos a la victoria de Maduro, el gobierno venezolano retiró el personal diplomático de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay.