El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, reafirmó el compromiso inquebrantable de su país con la seguridad e integridad de Siria, que por primera vez en seis décadas celebró un año nuevo libre del régimen de la familia Assad.
"Después de 61 años de opresión del partido Baaz y 13 años de masacres, la fe, las creencias y la paciencia prevalecieron en Siria”, dijo el mandatario al hablar después de una reunión del gabinete turco en Ankara.
En esa línea Erdogan reiteró que Türkiye respalda la supervivencia y seguridad de Siria, al señalar que, si es necesario –utilizando una de sus frases más representativas– “podemos llegar de repente una noche”.
“El único destino que aguarda a quienes prefieren el terror y la violencia es ser enterrados con sus armas”, afirmó.
“Türkiye no aceptará la fragmentación de Siria ni la ruptura de su estructura unitaria”, añadió Erdogan, subrayando que se tomarán medidas rápidas si surge cualquier riesgo.
Las palabras del presidente turco llegan en un momento en el que su país ha desarrollado significativamente su industria de defensa, impulsando las capacidades operativas de sus fuerzas armadas y aumentando su influencia geopolítica a través de la expansión de sus exportaciones.
Ahora bien, las inversiones de Ankara en la industria de defensa no tienen por objeto prepararse para una guerra, sino preservar y defender la paz, la independencia, el futuro y la soberanía, añadió Erdogan.
Türkiye advierte a Occidente no armar a terroristas en Siria
Este lunes, Türkiye también advirtió a las potencias occidentales que no deben proporcionar armas al grupo terrorista YPG en Siria bajo el pretexto de luchar contra los terroristas restantes de Daesh también conocido como ISIS.
"Las condiciones en Siria han cambiado. Creemos que es sólo cuestión de tiempo antes de que el PKK/YPG sea eliminado", dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, en una conferencia de prensa en Ankara.
El YPG es la rama siria del grupo terrorista PKK, que ha librado una insurgencia durante décadas en la que han muerto decenas de miles de personas, incluidas mujeres y niños.
Estados Unidos ha respaldado continuamente al YPG con apoyo militar y financiero, diciendo que su objetivo es prevenir el resurgimiento de Daesh.
"Si ustedes (Occidente) tienen objetivos diferentes en la región, si quieren servir a otra política utilizando a Daesh como excusa para envalentonar al PKK, entonces tampoco hay manera de hacerlo", dijo Fidan en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo jordano, Ayman Safadi.
El imperio de violencia que el PKK ha construido sobre el pueblo kurdo está al borde del colapso, afirmó Fidan. El grupo terrorista PKK/YPG depondrá las armas en Siria “lo antes posible”.
Estados Unidos alivia restricciones sobre Siria
El Gobierno de Joe Biden anunció que flexibilizará algunas restricciones sobre Siria, al aliviar durante seis meses las sanciones impuestas contra el país para permitir la entrega de suministros esenciales.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro emitió la Licencia General Siria 24, que permite a los grupos de ayuda y a las empresas proporcionar servicios críticos como electricidad, agua y saneamiento sin buscar aprobaciones caso por caso.
También autoriza las transacciones que apoyan la venta, el suministro, el almacenamiento o la donación de energía, incluidos el petróleo, el gas natural y la electricidad, dentro de Siria. Además, permite las transacciones necesarias para procesar remesas personales no comerciales a Siria, incluso a través del Banco Central de Siria.
Sin embargo, no autoriza ninguna transacción que involucre a entidades militares o de inteligencia ni a ninguna persona que actúe en nombre o representación de dichas entidades.
Las medidas llegan después de casi 25 años de sanciones estadounidenses e internacionales contra Siria, que se incrementaron aún más tras el inicio de la guerra civil en 2011.
El Departamento del Tesoro aclaró que la autorización no desbloquea la propiedad o los intereses de las entidades sancionadas, y agregó que incluye a Assad, sus asociados, el gobierno sirio, el Banco Central de Siria o Hayat Tahrir al Sham (HTS), el principal grupo responsable por la derrota del régimen de Assad.
La autorización es por seis meses, mientras Estados Unidos "continúa monitoreando la evolución de la situación sobre el terreno", dijo la agencia en un comunicado.
"El fin del régimen brutal y represivo de Bashar al Assad, respaldado por Rusia e Irán, brinda una oportunidad única para que Siria y su pueblo se reconstruyan", dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo.
"Durante este período de transición, el Tesoro seguirá apoyando la asistencia humanitaria y la gobernanza responsable en Siria".
EE.UU. suspende recompensa por nuevo líder sirio
El 20 de diciembre, Estados Unidos anunció que suspendió la recompensa de 10 millones de dólares por el nuevo líder de la administración de Siria, Ahmed al Sharaa.
El anuncio se produjo durante una visita de altos funcionarios estadounidenses –entre ellos Barbara Leaf, subsecretaria de Estado para Asuntos de Oriente Medio– a Damasco días después de que Bashar al Assad huyera a Rusia cuando grupos opositores tomaron el control de Damasco el 8 de diciembre.
La Ley César, que sanciona a exfuncionarios del gobierno sirio, incluido Assad, por crímenes de guerra contra, se extendió recientemente por cinco años más hasta 2029 a través del presupuesto de defensa aprobado por el Congreso y promulgado por el presidente Biden.