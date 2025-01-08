TÜRKİYE
4 MIN DE LECTURA
Ministro turco llega a Chipre del Norte antes de diálogo informal en la ONU
Los turcochipriotas, respaldados por Ankara, sostienen que la comunidad internacional debe reconocer a la República Turca de Chipre del Norte para lograr una solución justa y sostenible.
Ministro turco llega a Chipre del Norte antes de diálogo informal en la ONU
Türkiye, como Estado garante, ha realizado esfuerzos constantes para asegurar la seguridad, el desarrollo y la prosperidad del pueblo turcochipriota. / Foto: Archivo AA / Photo: AA Archive / AA Archive
Por Redacción
8 de enero de 2025

El Ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, llegó a la República Turca de Chipre del Norte (RTCN) para analizar los últimos acontecimientos relacionados con la disputada isla.

Durante su visita este 8 y 9 de enero, se espera que el máximo diplomático mantenga consultas con las autoridades de la RTCN sobre una reunión informal prevista en Suiza bajo auspicios del secretario general de la ONU.

En el anticipado encuentro estarán el presidente de la RTCN, Ersin Tatar; el líder grecochipriota, Nikos Christodoulides, y representantes de Türkiye, Grecia y el Reino Unido para debatir una solución sostenible a la prolongada disputa.

Türkiye, como Estado garante, apoya plenamente una solución de dos Estados y ha realizado esfuerzos constantes para asegurar la seguridad, el desarrollo y la prosperidad del pueblo turcochipriota.

Demanda de un estatus internacional igualitario

La cuestión de la isla Chipre ha cobrado un renovado impulso en los últimos meses. En ese sentido, la ONU ha reconocido que no se ha establecido una base común para las negociaciones formales a pesar de los esfuerzos de mediación anteriores.

El 15 de octubre de 2024, los dos líderes chipriotas asistieron a una cena informal en Nueva York organizada por el secretario general de la ONU, António Guterres.

Guterres dijo que los dos líderes acordaron durante la cena los siguientes pasos constructivos y añadió que instó a las dos partes a reconstruir la confianza para permitir un avance que conduzca a un acuerdo.

RelacionadoCómo la operación militar de Türkiye liberó a turcochipriotas hace 50 años
RECOMENDADOS

En la reunión informal 5+ONU, celebrada en Ginebra del 27 al 29 de abril de 2021, la parte turcochipriota, encabezada por el presidente Tatar, anunció que retiraba su apoyo al modelo de federación bicomunitaria y bizonal tras medio siglo de fracasos en las negociaciones.

En su lugar, presentó una solución de dos Estados y subrayó que la comunidad internacional debe reconocer primero los derechos inherentes de los turcochipriotas a la igualdad soberana y a la igualdad de estatus internacional para que las negociaciones tengan éxito.

El largo asunto de la isla de Chipre

La isla de Chipre lleva décadas sumida en una disputa entre grecochipriotas y turcochipriotas, a pesar de una serie de esfuerzos diplomáticos de la ONU para lograr una solución global.

Los ataques étnicos que comenzaron a principios de la década de 1960 obligaron a los turcochipriotas a retirarse a enclaves para su seguridad.

En 1974, un golpe de Estado grecochipriota destinado a la anexión de la isla por parte de Grecia condujo a la intervención militar de Türkiye como potencia garante para proteger a los turcochipriotas de la persecución y la violencia. Como resultado, en 1983 se fundó la RTCN.

RelacionadoTürkiye celebra el aniversario 41 de la República Turca de Chipre del Norte

En los últimos años ha vivido un proceso de paz intermitente, incluida una iniciativa fallida en 2017 en Suiza bajo el apoyo de los países garantes Türkiye, Grecia y el Reino Unido.

La administración grecochipriota ingresó a la Unión Europea en 2004, el mismo año en que los grecochipriotas bloquearon por sí solos un plan de la ONU para poner fin a la disputa de larga data.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan