El Ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, llegó a la República Turca de Chipre del Norte (RTCN) para analizar los últimos acontecimientos relacionados con la disputada isla.
Durante su visita este 8 y 9 de enero, se espera que el máximo diplomático mantenga consultas con las autoridades de la RTCN sobre una reunión informal prevista en Suiza bajo auspicios del secretario general de la ONU.
En el anticipado encuentro estarán el presidente de la RTCN, Ersin Tatar; el líder grecochipriota, Nikos Christodoulides, y representantes de Türkiye, Grecia y el Reino Unido para debatir una solución sostenible a la prolongada disputa.
Türkiye, como Estado garante, apoya plenamente una solución de dos Estados y ha realizado esfuerzos constantes para asegurar la seguridad, el desarrollo y la prosperidad del pueblo turcochipriota.
Demanda de un estatus internacional igualitario
La cuestión de la isla Chipre ha cobrado un renovado impulso en los últimos meses. En ese sentido, la ONU ha reconocido que no se ha establecido una base común para las negociaciones formales a pesar de los esfuerzos de mediación anteriores.
El 15 de octubre de 2024, los dos líderes chipriotas asistieron a una cena informal en Nueva York organizada por el secretario general de la ONU, António Guterres.
Guterres dijo que los dos líderes acordaron durante la cena los siguientes pasos constructivos y añadió que instó a las dos partes a reconstruir la confianza para permitir un avance que conduzca a un acuerdo.
En la reunión informal 5+ONU, celebrada en Ginebra del 27 al 29 de abril de 2021, la parte turcochipriota, encabezada por el presidente Tatar, anunció que retiraba su apoyo al modelo de federación bicomunitaria y bizonal tras medio siglo de fracasos en las negociaciones.
En su lugar, presentó una solución de dos Estados y subrayó que la comunidad internacional debe reconocer primero los derechos inherentes de los turcochipriotas a la igualdad soberana y a la igualdad de estatus internacional para que las negociaciones tengan éxito.
El largo asunto de la isla de Chipre
La isla de Chipre lleva décadas sumida en una disputa entre grecochipriotas y turcochipriotas, a pesar de una serie de esfuerzos diplomáticos de la ONU para lograr una solución global.
Los ataques étnicos que comenzaron a principios de la década de 1960 obligaron a los turcochipriotas a retirarse a enclaves para su seguridad.
En 1974, un golpe de Estado grecochipriota destinado a la anexión de la isla por parte de Grecia condujo a la intervención militar de Türkiye como potencia garante para proteger a los turcochipriotas de la persecución y la violencia. Como resultado, en 1983 se fundó la RTCN.
En los últimos años ha vivido un proceso de paz intermitente, incluida una iniciativa fallida en 2017 en Suiza bajo el apoyo de los países garantes Türkiye, Grecia y el Reino Unido.
La administración grecochipriota ingresó a la Unión Europea en 2004, el mismo año en que los grecochipriotas bloquearon por sí solos un plan de la ONU para poner fin a la disputa de larga data.