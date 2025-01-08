ORIENTE MEDIO
Israel amenaza con repetir en Cisjordania ocupada la destrucción de Gaza
Un ministro israelí, de extrema derecha, llamó a la destrucción de las ciudades palestinas de Yenín y Nablus en la Cisjordania ocupada, para así repetir la devastación de Yabalia en el norte de Gaza
Palestinos observan cómo las fuerzas israelíes, acompañadas de bulldozers, irrumpen y destruyen una casa palestina bajo el argumento de que no tenía 'licencia' en Beit Ummar, Hebrón, Cisjordania. / Foto: AA. / AA
Por Redacción
8 de enero de 2025

Palestina condenó la ola de violencia que han desatado los colonos israelíes ilegales en Cisjordania ocupada, así como las declaraciones de un ministro que llamó a destruir ciudades palestinas y a imponer sanciones contra esta población.

"Denunciamos los comentarios incendiarios de funcionarios israelíes para imponer castigos colectivos, abusar de los palestinos y destruir áreas residenciales en Cisjordania ocupada", aseveró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Palestina en un comunicado este martes.

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, de extrema derecha, había pedido el lunes la destrucción de las ciudades de Yenín y Nablus en Cisjordania ocupada, para repetir la ruina Yabalia en el norte de Gaza.

Los colonos ilegales también atacaron varias ciudades palestinas en el territorio ocupado después de la muerte de tres israelíes tras un ataque en Kedumim, un asentamiento ilegal en el norte de Cisjordania ocupada.

“La única manera”

El comunicado del ministerio también condenó los ataques de los colonos, y la quema de automóviles y propiedades palestinas en el territorio ocupado.

"Estas declaraciones y ataques le echan más leña al fuego y son una escalada deliberada del conflicto y la violencia", advirtió el ministerio.

"Las soluciones políticas son la única manera de mantener la paz en la zona", continuó el comunicado, pidiendo la intervención internacional "para hacer cumplir una solución de dos Estados, proteger al pueblo palestino y actuar decisivamente para detener los planes de la ocupación israelí de apoderarse de miles de metros de tierra y anexionarse Cisjordania ocupada".

Más de 12.000 estructuras demolidas desde 2009

Israel ha destruido más de 12.000 estructuras palestinas en Cisjordania ocupada desde 2009, según un informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

Las zonas más afectadas incluyen Jirbet Tana, Yabal al-Mukabber y Silwan, donde se produjeron 400, 373 y 274 demoliciones, respectivamente, según el reporte.

El informe también indicó que las demoliciones se dirigieron a 3.553 estructuras agrícolas y 3.547 edificios residenciales.

El año 2024 marcó un pico, con 1.763 incidentes registrados, el más alto en 16 años, subrayó la publicación.

Los niños y las familias siguen siendo especialmente vulnerables, según la OCHA. Entre las personas desplazadas había 5.358 niños, 4.324 niñas, 5.462 hombres y 4.791 mujeres, lo que muestra el impacto generalizado en comunidades enteras.

Además, la OCHA informó de que se demolieron casi 1.800 estructuras financiadas por donantes, lo que agravó aún más la crisis humanitaria en la región, donde el acceso a los servicios esenciales sigue deteriorándose.

La tensión ha aumentado en toda Cisjordania ocupada debido a la ofensiva genocida de Israel contra Gaza, que ha matado a casi 45.900 personas, en su mayoría mujeres y niños, desde el 7 de octubre de 2023.

Al menos 835 palestinos también han muerto y casi 6.700 más han resultado heridos por el fuego del ejército israelí en Cisjordania ocupada, según cifras palestinas.

En noviembre, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.

Israel también se enfrenta a un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por sus acciones en el enclave.

FUENTE:TRT Español
