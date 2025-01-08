Palestina condenó la ola de violencia que han desatado los colonos israelíes ilegales en Cisjordania ocupada, así como las declaraciones de un ministro que llamó a destruir ciudades palestinas y a imponer sanciones contra esta población.

"Denunciamos los comentarios incendiarios de funcionarios israelíes para imponer castigos colectivos, abusar de los palestinos y destruir áreas residenciales en Cisjordania ocupada", aseveró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Palestina en un comunicado este martes.

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, de extrema derecha, había pedido el lunes la destrucción de las ciudades de Yenín y Nablus en Cisjordania ocupada, para repetir la ruina Yabalia en el norte de Gaza.

Los colonos ilegales también atacaron varias ciudades palestinas en el territorio ocupado después de la muerte de tres israelíes tras un ataque en Kedumim, un asentamiento ilegal en el norte de Cisjordania ocupada.

“La única manera”

El comunicado del ministerio también condenó los ataques de los colonos, y la quema de automóviles y propiedades palestinas en el territorio ocupado.

"Estas declaraciones y ataques le echan más leña al fuego y son una escalada deliberada del conflicto y la violencia", advirtió el ministerio.

"Las soluciones políticas son la única manera de mantener la paz en la zona", continuó el comunicado, pidiendo la intervención internacional "para hacer cumplir una solución de dos Estados, proteger al pueblo palestino y actuar decisivamente para detener los planes de la ocupación israelí de apoderarse de miles de metros de tierra y anexionarse Cisjordania ocupada".

Más de 12.000 estructuras demolidas desde 2009