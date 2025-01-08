El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de cambiar el nombre del Golfo de México por "Golfo de Estados Unidos" mientras se prepara para asumir el cargo a finales de este mes. Pero el nombre de esta región tiene una historia que se remonta a la época colonial y, por supuesto, es anterior a la existencia de Estados Unidos.

"Vamos a renombrar el Golfo de México como Golfo de Estados Unidos. Suena hermoso", declaró Trump a los periodistas el martes.

"Qué bonito nombre, y es lo que corresponde. México tiene que dejar de permitir que millones de personas crucen hacia nuestro país", agregó reiterando su insistente crítica hacia la migración irregular en la frontera sur de EE.UU.

La congresista republicana Marjorie Taylor Greene aseguró que el proyecto de ley será presentado lo antes posible, con el objetivo de oficializar el cambio de nombre.

¿De dónde viene el nombre del Golfo de México?

El Golfo de México es una vasta región marítima que forma parte del océano Atlántico, y lo rodean México, Estados Unidos, Cuba y las Bahamas.

En México, baña las costas de los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, mientras que en Estados Unidos llega a Texas, Luisiana, Alabama, Misisipi y Florida. Su ubicación estratégica ha llevado a acuerdos bilaterales entre México y Estados Unidos para definir los límites marítimos y regular las actividades económicas y de navegación.

Ahora bien, si los dos países tienen territorio en este golfo, ¿por qué lleva a México en el nombre? En términos históricos, el Golfo de México formó parte del Virreinato de la Nueva España durante la colonización española, desde el siglo XV hasta el XVIII.

El dominio español abarcaba gran parte de lo que hoy son México y Estados Unidos, incluyendo regiones como Florida, Nuevo México, California y partes de Nevada. Los mapas de la época muestran cómo esta extensa zona fue clave para el comercio y las rutas de navegación del imperio español, subrayando su importancia económica y estratégica.

Sin embargo, el nombre del Golfo de México no se utilizó formalmente hasta principios de la década de 1540. Antes de eso, era considerado por los colonizadores parte del océano Atlántico o el “Mar del Norte”, de acuerdo a la Asociación Histórica del Estado de Texas (TSHA).

El nombre español más utilizado fue “Seno Mexicano”, donde “seno” hace referencia a “golfo” o “bahía”. Sin embargo, también se le llamaba, en función del mapa o la fuente, “Golfo de Nueva España” o “Golfo de México”, que acabó perdurando hasta nuestros días. No obstante, se desconoce cómo le llamaban las comunidades indígenas que habitaban la zona antes de la llegada de los españoles.