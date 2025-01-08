Con la caída del régimen de Bashar Al-Assad, Siria vive una nueva etapa en la que las fuerzas opositoras tienen las riendas del país.
La operación relámpago de 11 días que lanzó la oposición obligó a Assad a huir a Moscú y asestó un golpe mortal a su régimen después de 13 años de guerra brutal.
Aunque diversos grupos revolucionarios lucharon por llegar a este momento decisivo, Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), que significa Comité de Liberación del Levante, emergió como la fuerza dominante bajo el liderazgo de Ahmed Al-Sharaa, también llamado Abu Mohammed Al-Yolani.
Estados Unidos y sus aliados occidentales habían designado al HTS como una organización terrorista, ofreciendo una recompensa de 10 millones de dólares por la captura de Al-Sharaa, una medida que fue suspendida recientemente.
Sin embargo, el líder sirio de 42 años se ha consolidado como una figura indispensable, ejerciendo una fuerte influencia sobre un país devastado por la guerra. A finales de diciembre, Al-Sharaa se reunió con los ministros de Relaciones Exteriores de Türkiye y Ucrania, así como con altos diplomáticos de Estados Unidos y el Reino Unido, estableciéndose como el líder de facto de la nueva Siria.
En una conferencia de prensa conjunta con el ministro turco de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, el diplomático agradeció al líder sirio por su "amistosa" recepción en el país.
“Vi que él (Al-Sharaa) y sus compañeros tienen ideas muy claras sobre el establecimiento y el proceso de transición hacia el nuevo sistema”, señaló Fidan, en referencia al cambio de mando del régimen de Assad.
Hakan Fidan y Al-Sharaa también se sentaron a tomar un té en el famoso Monte Qasioun de Damasco, que domina la capital. Se cree que el Monte Qasioun es el lugar de acontecimientos legendarios, por los eventos históricos que se cree que ocurrieron allí, como el asesinato de Abel por su hermano Caín, relatado tanto en la Biblia como en el Corán.
De combatiente en uniforme militar a un estadista con traje occidental y barba cuidadosamente recortada, la transformación de Al-Sharaa refleja los cambios en el país tras el colapso del régimen de Assad.
Desde el comienzo de la ofensiva relámpago de 11 días contra Assad, Al-Sharaa ha ofrecido varias entrevistas y declaraciones: tanto a la cadena estadounidense CNN hasta el canal estatal saudita Al Arabiya TV, mostrando una considerable moderación en sus perspectivas.
Durante sus declaraciones, ha prometido reducir las tensiones sectarias y reconstruir el país bajo los principios de justicia e igualdad. El líder del HTS también envió un mensaje al bloque occidental, asegurando que "sus intereses son comprendidos en la nueva Siria".
También sugirió trabajar con Rusia, aliado del régimen caído de Assad, y envió un mensaje conciliador a Irán, ofreciéndose a desarrollar una relación positiva, a pesar del respaldo férreo que Teherán brindó en el pasado a Bashar Al-Assad.
"Este nuevo triunfo, hermanos míos, marca un nuevo capítulo en la historia de la región, una historia plagada de peligros (que dejaron) a Siria como un patio de recreo para las ambiciones iraníes, propagando el sectarismo y fomentando la corrupción", dijo durante uno de sus primeros discursos después de que cayera el régimen de Assad, en la Mezquita de los Omeyas de Damasco, una de las estructuras religiosas musulmanas más antiguas.
En su entrevista más reciente, Al-Sharaa sugirió que las elecciones y la redacción de una nueva Constitución que sustituya la actual tardarán varios años debido al hecho de que la guerra civil ha provocado un gran desplazamiento y muchas interrupciones en muchos servicios públicos.
¿Un líder moderado?
El Gobierno de Biden también ha señalado que, dependiendo del camino que tome Al-Sharaa, Washington podría considerar eliminar al HTS de la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos.
"Hemos tomado nota de las declaraciones de los líderes de estos grupos rebeldes en los últimos días, y están diciendo lo correcto ahora, pero a medida que asuman mayores responsabilidades, evaluaremos no solo sus palabras, sino sus acciones", dijo Biden el 8 de diciembre.
En una entrevista reciente, Al-Sharaa instó a los líderes de Occidente a levantar las sanciones, argumentando que fueron "impuestas en base a los crímenes" del régimen de Assad, el cual ya no existe tras la victoria de la oposición. Por lo tanto, “estas sanciones deberían ser levantadas automáticamente”, expresó.
No solo Estados Unidos, sino también potencias regionales como Türkiye, que ha respaldado las aspiraciones democráticas de la oposición contra el régimen de Assad, están observando de cerca a Al-Sharaa y las políticas que la nueva administración siria sigue implementando.
La abrumadora mayoría de sirios que han perdido a tantos seres queridos en la brutal guerra ahora esperan una paz duradera y una vida con dignidad y honor.
“Tengo un consejo para él (Al-Sharaa), espero que sea lo suficientemente inteligente para saberlo por sí mismo: no intentes ser el nuevo Assad. Los sirios que hicieron una revolución contra Assad, pueden hacerlo nuevamente fácilmente contra ti”, comenta Omar Alhariri, periodista sirio radicado en la ciudad sureña de Daraa.
“Estamos esperando el futuro, queriendo ser una buena parte de él. Estamos esperando justicia”, dice Alhariri a TRT World, añadiendo que Al-Sharaa debería liderar un proceso en el que “los sirios mismos elijan a sus líderes” a través de un proceso democrático.
Recientemente, Al-Sharaa ha mostrado su apertura hacia un orden democrático, afirmando que el HTS y sus aliados armados tienen la intención de formar un "consejo elegido por el pueblo" y un Estado que funcione a través de instituciones.
Sin embargo, en marzo enfrentó grandes protestas en su anterior bastión, Idlib, donde los manifestantes lo acusaron de corrupción y represión. Queda por ver si su retórica moderada coincidirá con sus acciones futuras.
¿Cuál es su origen?
Nacido en Arabia Saudita de padres sirios originarios de los Altos del Golán, Al-Sharaa creció escuchando las historias del desplazamiento de su familia.
Durante la infame guerra árabe-israelí de 1967, Israel ocupó los Altos del Golán, dejando a sus habitantes, incluida la familia de Al-Sharaa, sin hogar.
La caída de Assad bajo el liderazgo de Al-Sharaa es, en cierto modo, un ciclo que se cierra. Su padre, Hussein Al-Sharaa, fue un nacionalista panárabe encarcelado en la década de 1970 por Hafez al Assad, padre de Bashar al Assad. Tras su liberación, el padre de Al-Sharaa buscó asilo en Arabia Saudita, donde trabajó como ingeniero petrolero.
En 1989, cuando tenía siete años, la familia regresó a Damasco y él se inclinó por el periodismo, estudiando medios de comunicación.
En la década de 2000, la Segunda Intifada dejó huellas indelebles en la vida de Al-Sharaa. Mientras su padre había cultivado fuertes lazos con los grupos armados palestinos afiliados a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), él estableció contactos con grupos radicales como Al Qaeda.
“Comencé a pensar en cómo podría cumplir con mis deberes, defendiendo a un pueblo oprimido por ocupantes e invasores", dijo en una entrevista con Frontline en 2021, refiriéndose a la resistencia palestina contra Israel.
En los meses previos a la invasión estadounidense de Iraq en 2003, se unió a las filas de Al Qaeda, combatiendo contra la ocupación estadounidense.
A mediados de la década de 2000, fue encarcelado por las autoridades estadounidenses en Iraq y sometido a duras condiciones en los conocidos lugares oscuros de detención durante al menos cinco años. Tras su liberación en 2011, Al-Sharaa se adentró en un mundo diferente.
En ese mismo 2011, las revueltas árabes se extendieron por Oriente Medio y llegaron también a Siria. Al-Sharaa se unió rápidamente a las fuerzas contrarias al régimen y lanzó otra batalla contra el régimen de Bashar Al-Assad en Siria.
Convertirse en una figura clave
Tras su traslado a Siria, Al-Sharaa fundó Yabhat Al-Nusra (Frente Al-Nusra), la rama siria de Al Qaeda. En 2013, cuando Daesh intentó anexar Siria y fusionarla con las partes que había capturado en Iraq, Al-Sharaa se rebeló, desencadenando un enfrentamiento entre ambos grupos.
Aunque Daesh perdió el control en Siria e Iraq gracias a la interferencia de la coalición liderada por Estados Unidos, el Frente Al-Nusra de Al-Sharaa sobrevivió, en parte debido a su postura anti-Daesh.
En 2016, Al-Sharaa reorganizó su grupo bajo el nombre de Yabhat Fateh Al-Sham (Frente para la Conquista de Siria), dejando claro que la nueva estructura tenía su propia agenda, tensando sus lazos con Al Qaeda. Al año siguiente, volvió a cambiar el nombre del grupo a su título actual, declarando públicamente que el HTS no tenía conexiones con Al Qaeda.
En los últimos siete años, el HTS de Sharaa se ha centrado en Siria, aumentando su control sobre la provincia de Idlib, que fue el último bastión de la oposición en el país antes del 27 de noviembre, cuando comenzó la ofensiva de 11 días contra el régimen de Assad.