TÜRKİYE
2 MIN DE LECTURA
Chipre debe formalizar su realidad de dos Estados, señala ministro Fidan
Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, cuestionó las políticas de marginación y aislamiento internacional contra la República Turca de Chipre del Norte.
Chipre debe formalizar su realidad de dos Estados, señala ministro Fidan
Fidan llegó a Lefkosa este miércoles para una visita de dos días en la República Turca de Chipre del Norte (RTCN). / Foto: AA / AA
Por Redacción
9 de enero de 2025

Türkiye pidió un acuerdo de paz de dos Estados en la isla de Chipre mientras la ONU prepara una reunión con todas las partes a principios de primavera para reiniciar las conversaciones formales que permitan resolver el asunto.

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, dijo que Chipre "debe continuar en el camino de buscar una solución de dos Estados". En esa línea destacó que dedicar esfuerzos a otros acuerdos que pongan fin a la división de medio siglo de la isla sería "una pérdida de tiempo".

El máximo diplomático turco se reunió con el presidente de la República Turca de Chipre del Norte (RTCN), Ersin Tatar, en Lefkosa, la capital. Previamente, Fidan se había reunido con su homólogo Tahsin Ertugruloglu a su llegada.

Políticas de aislamiento contra la RTCN

En una conferencia de prensa conjunta con Tatar, Fidan expresó su deseo de que Türkiye, Grecia, la República Turca de Chipre del Norte y la administración grecochipriota trabajen juntos para construir un futuro mejor en la región.

RECOMENDADOS

Además, Fidan destacó las políticas de marginación y aislamiento internacional contra la RTCN, y señaló que las medidas en vigor no podían impedir su progreso histórico.

RelacionadoCómo la operación militar de Türkiye liberó a turcochipriotas hace 50 años

La isla de Chipre ha estado sumida en una disputa de décadas entre grecochipriotas y turcochipriotas a pesar de una serie de esfuerzos diplomáticos de la ONU para lograr un acuerdo integral.

Se ha intentado un proceso de paz intermitente en los últimos años, incluida una iniciativa fallida de 2017 en Suiza bajo los auspicios de los países garantes Türkiye, Grecia y el Reino Unido.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan