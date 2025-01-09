La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, bromeó con que Norteamérica, incluyendo Estados Unidos, podría ser rebautizada como "América mexicana". Una respuesta irónica pero ingeniosa ante la propuesta del mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, de renombrar el Golfo de México como "Golfo de Estados Unidos".
"El nombre Golfo de México es reconocido por Naciones Unidas. ¿Por qué no le llamamos América mexicana (a Estados Unidos)? Se oye bonito, ¿no?", comentó la mandataria entre risas este miércoles.
“La Constitución de Apatzingán (de 1814) era de la América mexicana, entonces vamos a llamarle América mexicana”, insistió.
La mandataria aprovechó su habitual rueda de prensa mañanera para lo que pareció una clase de historia. Flanqueada por mapas antiguos, enseñó un ejemplar de 1607 que ilustraba una representación temprana de la región, antes de la creación de EE.UU, donde el norte del continente aparecía identificado como "América mexicana".
"Él habló del nombre, nosotros también hablamos del nombre", añadió Sheinbaum.
Además, José Alfonso Suárez del Real, exministro de Cultura y actual representante de México ante el Consejo de Europa, explicó durante la conferencia: "El hecho es que México-América es reconocida desde el siglo XVII como el nombre de toda la parte norte del continente (americano)". En cuanto al Golfo de México, dijo que su nombre es reconocido internacionalmente y se ha utilizado como referencia para la navegación marítima desde hace cientos de años.
Estas declaraciones, en tono irónico pero con sustento histórico, muestran a Sheinbaum firme una vez más ante las amenazas de Trump, que se han incrementado en las últimas semanas.
El martes, el presidente electo anunció que planea cambiar el nombre del Golfo de México al "Golfo de Estados Unidos" cuando asuma la presidencia el próximo 20 de enero. "Tiene un lindo sonido, es lo apropiado. Y México tiene que dejar de permitir la entrada de millones de personas a nuestro país", sostuvo.
“Le malinformaron”
Además, Trump aseguró este martes que México está dirigido por los carteles del narcotráfico. En respuesta, Sheinbaum dijo que en el país "gobierna el pueblo".
"Le malinformaron, con todo respeto, al presidente Trump, porque yo creo que le informaron que en México todavía gobernaba Felipe Calderón (2006-2012) y (Genaro) García Luna", señaló la presidenta en referencia al expresidente que ordenó operaciones militares contra los cárteles y su entonces secretario de Seguridad Pública, actualmente detenido en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.
"En México gobierna el pueblo", subrayó la mandataria.
A estas tensiones se suma que, un mes atrás, Trump amenazó con imponer aranceles del 25% al país vecino si no frenaba la entrada de migrantes indocumentados y de drogas a EE.UU. También ha declarado su intención de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que podría justificar intervenciones militares en territorio mexicano bajo el argumento, por ejemplo, de combatir laboratorios de fentanilo.
Las declaraciones de Trump sobre México y su intercambio con Sheinbaum forman parte de una serie de hipotéticas propuestas controvertidas que ha planteado para su próximo mandato. Entre ellas destacan obtener el control del canal de Panamá, comprar Groenlandia y anexar Canadá como un estado, lo que anticipa que tendrá un enfoque expansionista en su política exterior una vez que regrese a la Casa Blanca.