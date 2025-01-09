ORIENTE MEDIO
Siria enfrenta “amenazas reales” por ataques de PKK/YPG, advierte la ONU
Las Naciones Unidas advirtieron que la soberanía, unidad e integridad territorial de Siria están bajo amenaza por los continuos ataques de la organización terrorista PKK/YPG.
Perder el control de Tel Rifaat ante el Ejército Nacional Sirio representa un gran revés para el grupo terrorista YPG/PKK y sus aliados. / Foto: AA / AA
9 de enero de 2025

En una dura advertencia, la ONU señaló que Siria enfrenta “amenazas muy reales” a su soberanía, en medio de este período de transición tras la caída del régimen de Bashar Al-Assad el 8 de diciembre de 2024.

"Siria busca trazar un nuevo rumbo tras la caída del régimen anterior hace apenas un mes. Las decisiones que se tomen ahora determinarán el futuro durante mucho tiempo. Hay grandes oportunidades y peligros reales", señaló el enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, ante el Consejo de Seguridad.

Y luego sostuvo que "existen amenazas muy reales a la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Siria", al advertir sobre los continuos ataques del grupo terrorista PKK/YPG y su filial denominada las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS).

"El noreste, así como parte de la ciudad de Alepo, siguen bajo el control de las SDF y YPG", afirmó.

Pedersen también expresó la disposición de la ONU a proporcionar apoyo a Siria para lograr que “la siguiente fase se desarrolle correctamente". Tras destacar las reuniones que ha sostenido el nuevo gobierno con una "amplia gama" de representantes y grupos en Siria, instó a la nueva administración a "extender la mano de las garantías y la confianza a todas las comunidades dentro del país, fomentando el compromiso activo de todos en la construcción de Siria".

"Sigo pidiendo y apoyando un mayor desarrollo de todos los canales de diálogo, e instando a todas las partes a encontrar una manera de avanzar sin una confrontación militar", completó.

Preocupación por la “presencia y actividad militar de Israel”

En medio de la alerta acerca de los riesgos que enfrenta Siria en esta nueva etapa, Pedersen manifestó su preocupación por "la continua presencia y actividad militar israelí, incluso más allá de la zona de separación, en violación del acuerdo de retirada de 1974".

Al pedirle al ejército israelí que ponga fin a las restricciones a la libertad de movimiento, el enviado de la ONU subrayó que "los ataques a la soberanía y la integridad territorial de Siria deben cesar".

También exigió a Israel suspender los ataques contra civiles y advirtió que los atentados "ponen en peligro aún más las perspectivas de una transición política ordenada".

Las fuerzas de Tel Aviv comenzaron a destruir la infraestructura militar y las instalaciones abandonadas por el ejército del régimen de Assad, al tiempo que amplió su ocupación de los Altos del Golán sirios.

Las fuerzas israelíes, que entraron en la zona de amortiguación alrededor de los Altos del Golán, llevaron la ocupación más lejos y penetraron hasta 25 kilómetros desde Damasco.

El colapso del régimen de 61 años en Siria el 8 de diciembre coincidió con una escalada de los ataques militares israelíes contra el país.

Rusia alerta sobre las actividades “ilegales” de Israel

El enviado de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia, acusó este miércoles a Israel de “acciones ilegales" que amenazan la integridad territorial de Siria.

"Nos gustaría señalar en especial la amenaza directa a la integridad territorial de Siria que representan las acciones ilegales de Israel, que está ejecutando una política de hechos consumados en los Altos del Golán ocupados", dijo Nebenzia en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Y añadió que las fuerzas de Tel Aviv han ocupado 500 kilómetros cuadrados de Siria.

También subrayó que las "acciones de Israel son una grave violación de las decisiones jurídicas internacionales, incluidas las numerosas decisiones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General".

El enviado acusó a Estados Unidos de empeorar la situación en Siria y dijo que Washington ocupa desde hace años el noreste de Siria, la región con más recursos naturales, mientras ha impuesto fuertes sanciones contra ese país.

"Como resultado, la economía siria está bajo una presión extrema y no es capaz de hacer frente a los desafíos que enfrenta", agregó.

Nebenzia añadió que el nuevo gobierno sirio debe hacer esfuerzos significativos para mejorar la situación socioeconómica y construir instituciones estatales efectivas. "Para hacer eso, necesitan el apoyo de la comunidad internacional. En nuestra opinión, este debe ser el foco de los esfuerzos del Consejo de Seguridad de la ONU".

Nebenzia prometió apoyo continuo por parte de Rusia a Siria durante una "nueva etapa de su historia".

Los “desafíos humanitarios críticos”

Por su parte, el jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, instó a las naciones a "aprovechar la oportunidad de este momento". Señaló tres "desafíos humanitarios críticos" en Siria, como la necesidad de reconstruir los servicios esenciales, la protección de los civiles y la inclusión de las mujeres y las niñas en el proceso de transición.

"La situación de seguridad se ha estabilizado, hemos podido reanudar nuestras operaciones humanitarias a una escala mucho mayor", añadió.

Fletcher también dio la bienvenida a los anuncios de ayuda para Siria de la ONU y la comunidad internacional, y dijo: "Necesitamos asegurar un flujo eficiente de apoyo hacia y a través de Siria".

"Esto significa que las sanciones no deben impedir el apoyo humanitario", dijo, dando la bienvenida al reciente anuncio de Estados Unidos de una nueva licencia general para Siria.

Insistiendo en la necesidad de un "compromiso activo" del Consejo de Seguridad y de la comunidad internacional, Fletcher sostuvo: "Debemos apoyar al pueblo de Siria en este momento, la operación humanitaria puede tener un gran impacto si somos serios, audaces y comprometidos en su apoyo".

Por Abril Mulato