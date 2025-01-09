“El nuevo año ha traído más muerte y sufrimiento para los niños de Gaza, quienes enfrentan ataques, privaciones y el frío invernal": así definió Catherine Russell, directora ejecutiva de Unicef, la desgarradora situación que sufren los menores en el enclave asediado desde hace más de 15 meses.

Al menos 74 niños fueron asesinados sólo en la primera semana de 2025, de acuerdo a la agencia de la ONU. Los "ataques nocturnos" que ha lanzado Tel Aviv en áreas como la Ciudad de Gaza, Jan Yunis y Al-Mawasi, designada como "zona segura", han cobrado la vida de los menores. “En el ataque más reciente, este miércoles, murieron cinco niños en Al-Mawasi", sostuvo Unicef.

La agencia destacó cómo se ha agravado la crisis humanitaria en Gaza y señaló que más de un millón de niños viven en tiendas de campaña improvisadas. También que muchas familias llevan meses desplazadas.

"Desde el 26 de diciembre, ocho bebés y recién nacidos han muerto por hipotermia, una grave amenaza para los niños pequeños que no pueden regular su temperatura corporal", indicó Unicef.

Russell también dijo que la agencia “ha advertido durante mucho tiempo que la falta de refugio, la falta de acceso a la nutrición y a la atención sanitaria, la terrible situación de salud y ahora el clima invernal ponen en riesgo las vidas de todos los niños de Gaza".

En esa línea, la organización apuntó a que la destrucción de la infraestructura civil y los hospitales sobrecargados agravan la crisis. Y destacó el cierre del hospital Kamal Adwan, el único con una unidad pediátrica en el norte de Gaza, después de una incursión del Ejército de Israel el mes pasado.

Unicef también instó a poner fin a los ataques contra civiles y a permitir que la ayuda vital humanitaria llegue a quienes la necesitan. “Hace tiempo que debería haberse declarado un alto el fuego. Demasiados niños y niñas han muerto o han perdido a sus seres queridos en un comienzo de año que está siendo trágico”, continuó Russell.

Los ataques siguen matando a palestinos en Gaza

Al menos 70 palestinos fueron masacrados en las últimas horas por los incesantes ataques de Israel contra Gaza, lo que lleva el total de víctimas a 46.006 desde el 7 de octubre de 2023, dijo el Ministerio de Salud del enclave. Además, otras 109.378 personas han resultado heridas.

"Las fuerzas israelíes mataron a 70 personas e hirieron a otras 104 en tres masacres de familias en las últimas 24 horas", señaló el ministerio. "Muchas personas siguen atrapadas bajo los escombros y en las carreteras porque los rescatistas no pueden llegar a ellas", agregó.

Una fuente médica dijo que ocho personas perdieron la vida cuando aviones israelíes atacaron una casa en la zona de Yabalia Nazla, en el norte de Gaza. Un padre y sus tres hijos también murieron en otro ataque contra una casa en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro del enclave, añadió otra fuente.

Otro palestino murió a causa de las heridas causadas por un ataque israelí en Deir al-Balah, en el centro del enclave, añadió la fuente.

Además, un niño de cuatro meses murió en un bombardeo contra su casa en el campamento de refugiados de Bureij. Y, en Ciudad de Gaza, un ataque aéreo sobre una vivienda en Sheikh Radwan causó la muerte de un bebé de tan solo tres semanas.