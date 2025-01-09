El 5 de enero fue el inicio oficial de la campaña electoral en Ecuador de cara a los comicios generales del 9 de febrero. El país llega a las urnas envuelto en incertidumbre, tras un 2024 marcado por la violencia, con uno de los índices de homicidios más altos del continente, cortes de energía de hasta 14 horas diarias –que se han limitado desde el 20 de diciembre– y una notable desaceleración del crecimiento económico.

En la boleta electoral aparecerán 16 candidatos, con dos fuertes opcionados a enfrentarse en una segunda vuelta, de acuerdo a las encuestas. Por un lado, el actual presidente Daniel Noboa, empresario que asumió el cargo en 2023 para completar el mandato del expresidente Guillermo Lasso, busca la reelección para el período 2025-2029. Sin embargo, su apoyo popular, según expertos, ha caído al ritmo de la crisis energética, en gran parte producto de la sequía que enfrenta el país, y el deterioro de la seguridad en los últimos dos años.

En el otro extremo del tablero electoral se encuentra Luisa González, candidata del correísmo, quien perdió en el balotaje frente a Noboa en 2023. La exasambleísta representa el legado del expresidente Rafael Correa, actualmente asilado en Bélgica y quien no puede postularse debido a una reforma constitucional que lo inhabilita y a una condena de ocho años por corrupción.

Una sociedad dividida en tres electorados

La sociedad ecuatoriana actual puede comprenderse desde tres grandes grupos en el electorado. "Por un lado, el correísmo, un bloque consolidado que en términos numéricos podría alcanzar hasta un 33%, como se ha observado en las últimas dos elecciones de primera vuelta”, explica Nicolás Oliva, consultor, investigador económico y miembro del Consejo Ejecutivo de CELAG. “Por otro lado, el anticorreísmo, más difícil de identificar en las urnas, que también podría representar otro tercio del electorado. Y un tercer grupo, al que denomino 'los desesperanzados', caracterizado por su hartazgo con la política y que constituye, en mi opinión, el sector mayoritario".

La figura del expresidente Rafael Correa es uno de los mayores referentes políticos. Lideró al país durante una década desde 2007, el mayor tiempo de gobierno de un presidente elegido popularmente en Ecuador. Los altos ingresos petroleros le permitieron desarrollar un modelo económico basado en un fuerte intervencionismo estatal y un agresivo gasto público en infraestructura y programas sociales.

“Correa es una figura fuerte que genera pasiones tanto a favor como en contra”, detalla el profesor de Ciencia Política de Flacso, Simón Pachano. “Es casi como el peronismo en Argentina o el fujimorismo en Perú. Es predecible y así lo dicen las encuestas: que en primera vuelta llegarán la candidata correista y un candidato que se presenta como el anticorreísmo, que es lo que ha sucedido en las últimas tres elecciones”, añadió.

Los 'desesperanzados', el grupo clave en las próximas elecciones

En Ecuador, donde el voto es obligatorio, más del 60% de los encuestados declaró no saber por quién votar, según un estudio de Cedata a poco más de un mes de las elecciones. Además, más del 50% desconocía la fecha de los comicios, un dato especialmente marcado entre jóvenes de 18 a 25 años.

La indecisión y la apatía política han caracterizado el pulso de estas elecciones. Según las encuestas, el presidente Noboa mantenía una ligera ventaja sobre la candidata del correísmo, Luisa González, pero se ha venido cerrando en un empate entre ambos.

Noboa anunció su intención de buscar la reelección en septiembre de 2024, siendo el presidente más joven en la historia del país. Ahora, con 37 años, busca repetir su hazaña. A diferencia de su padre, un millonario que intentó llegar a la presidencia en cinco ocasiones, Noboa logró alcanzarla al "convertirse en una figura que eclipsa y canaliza el descontento. Eso le da un poco de aire político", explica Oliva, quien dice que esta campaña podría resumirse en una competencia del “menos peor” en cuanto a la percepción ciudadana.

La principal apuesta de Noboa ha sido ocupar el espacio de outsider, en un país que rechaza la “vieja política” y enfrenta la mayor violencia política de su historia, tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en agosto de 2023, a pocas semanas de las elecciones.

El presidente, que se define como centro-izquierda, ha apostado por mantener un discurso de seguridad y militarismo abrazando cierto grado de apertura política a través de ideas progresistas, ampliar las propuestas educativas y moverse activamente en redes sociales.

Desde el correísmo hay pocos cambios en la apuesta por volver al Palacio de Carondelet, sede de gobierno en Quito. “Luisa González es la versión del correísmo no renovado”, afirma Pachano. “Esta apuesta es una manera de que el expresidente Correa retorne a la presidencia, sin ocuparla directamente”.