A medida que el invierno se recrudece en el hemisferio norte, un aumento en las infecciones respiratorias por el metapneumovirus humano (HMPV) en China desató una cobertura alarmista en una parte de los medios internacionales.
Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los expertos en salud pública ya advirtieron que el incremento de este tipo de virus respiratorios, incluido el HMPV, es usual durante la temporada invernal y no hay razón para alarmarse.
Los expertos también han descartado el riesgo de que el mundo viva otra pandemia similar a la de COVID-19.
A finales de diciembre, las autoridades de China reportaron un aumento de casos de HMPV entre niños de 14 años o menos, como parte de su informe más extenso y rutinario sobre la temporada de virus respiratorios.
Cuando los videos de hospitales abarrotados comenzaron a circular en las redes sociales, inmediatamente se desató una tormenta de especulaciones sobre el posible comienzo de otro brote global.
Sin embargo, las enfermedades respiratorias de esta temporada en China parecen ser menos graves y se están propagando a menor escala que el año pasado, afirmó el viernes Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, en una conferencia de prensa habitual.
La OMS hizo una evaluación similar, subrayando que las tasas de infecciones respiratorias en China permanecen dentro del rango estacional habitual y no representan una amenaza extraordinaria.
“El aumento observado en la detección de patógenos respiratorios [en China] está dentro del rango esperado para esta época del año durante el invierno del hemisferio norte”, reconoció la OMS en un comunicado este martes.
EE.UU. y Europa también tienen brotes de virus
Mientras una parte de los medios internacionales se centraron en el aumento de casos de HMPV en China, brotes virales similares –o incluso más graves– de otros patógenos en Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo recibieron menos atención.
“Algunos medios sensacionalistas de Occidente e India están exagerando los casos en China”, advirtió Josef Gregory Mahoney, profesor de política y relaciones internacionales en la Universidad Normal de China Oriental, con sede en Shanghái, a TRT World.
“Sin embargo, parece que los principales medios están adoptando un enfoque más equilibrado", agregó.
Por ejemplo, a principios de esta semana, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) reportaron en Luisiana la primera muerte por la cepa H5N1 de gripe aviar.
El Departamento de Salud del estado dijo que el paciente tenía más de 65 años y padecía otras condiciones de salud subyacentes.
EE.UU. también experimenta un aumento en infecciones por virus respiratorios, según indicaron los CDC la semana pasada, con la influenza a la cabeza del aumento.
En su informe semanal sobre virus respiratorios, los CDC indicaron que anticipan que las hospitalizaciones por virus respiratorios durante el otoño y el invierno alcancen un pico similar o inferior al de la temporada pasada.
Sin embargo, se espera que el pico general de hospitalizaciones siga siendo más alto que los niveles vistos antes de la aparición del SARS-CoV-2.
Otro virus que surge en EE.UU., según datos gubernamentales, es el norovirus, un virus estomacal conocido por causar brotes en entornos concurridos. Las últimas cifras de los CDC revelan que se reportaron 91 brotes de norovirus durante la semana del 5 de diciembre, un aumento respecto a los 69 brotes registrados en la última semana de noviembre.
Mientras tanto, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) informó, a mediados de diciembre, aumentos significativos de la influenza y el RSV en varios países. Y el martes, sumando otro desafío para la salud pública de la región, Francia detectó su primer caso del nuevo virus mpox.
Sesgo mediático luego del COVID-19
A pesar de estas tendencias, los medios han minimizado o enmarcado estos brotes como usuales, mientras han recurrido al sensacionalismo para cubrir la situación en China.
Este enfoque selectivo plantea interrogantes sobre las motivaciones detrás de dicha cobertura, especialmente cuando las autoridades globales de salud, incluida la OMS, han enfatizado que las tasas de infecciones respiratorias en China permanecen dentro del rango estacional habitual y no representan una amenaza extraordinaria.
“Los medios occidentales rara vez dudan en retratar a China en su peor versión”, explica Mahoney, “y esto se debe a diferencias ideológicas y modelos de negocio sensacionalistas basados en incitar al clic con temas de Oriente”.
“Sin embargo, en este caso, parece que algunas plataformas principales están ejerciendo moderación”, observa.
El discurso en torno al HMPV resalta cómo las percepciones sobre las amenazas de enfermedades infecciosas se han distorsionado tras la pandemia de COVID-19, especialmente cuando aparecen imágenes de personas enfermas provenientes de China.
Los virus que son bien conocidos por los expertos, pero poco familiares para el público, ahora están recibiendo una atención desproporcionada.
Las preocupaciones sobre el HMPV evocan el pánico del invierno pasado sobre los casos de neumonía infantil en China causados por la bacteria común Mycoplasma pneumoniae, que periódicamente aumenta en varios países. Los expertos en salud pública consideraron esos temores, incluidos los llamados a un veto de viajes, igualmente exagerados.
“Simplemente hay una tendencia posterior al COVID-19 a tratar cada evento de enfermedades infecciosas como una emergencia, incluso cuando no lo es”, explicó al diario The Washington Post Amesh Adalja, médico especialista en enfermedades infecciosas y académico principal en el Centro de Seguridad en Salud de Johns Hopkins.
Adalja añadió que brotes similares antes de la era del COVID-19, probablemente no habrían atraído atención mediática ni provocado consultas médicas.
China: tendencias estacionales, no una crisis
Según la OMS, las infecciones respiratorias agudas, incluido el HMPV, han aumentado en China, siguiendo los patrones típicos de los meses de invierno.
“La OMS está en contacto con los funcionarios de salud chinos y no ha recibido informes de patrones inusuales de brotes. Las autoridades chinas informan que el sistema de salud no está sobrecargado y no se han activado declaraciones de emergencia ni respuestas”, agregó el 7 de enero en una declaración del organismo.
El HMPV, identificado por primera vez en 2001, no es nuevo. Causa síntomas similares a los del resfriado común y, en algunos casos, bronquitis o neumonía, principalmente en poblaciones vulnerables como niños y ancianos. El virus circula globalmente durante el invierno, pero su detección en China ha sido retratada por una parte de los medios con un sesgo de alarma.
“No hay motivo real de preocupación. El virus ha existido durante décadas, y los expertos dicen que los brotes aumentan y disminuyen en los meses de invierno”, dice Mahoney.
“El virus se ha encontrado en todo el mundo desde al menos 2001, cuando se detectó por primera vez en los Países Bajos. No hay indicios de que se haya originado en China”, añadió.
El Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe (SMVRG) también ha observado un aumento de la actividad de la influenza en todo el hemisferio norte, incluyendo regiones de Asia, Europa, América del Norte y África.
El gobierno chino ha reiterado su compromiso con la transparencia en los informes sobre enfermedades. El martes, Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, subrayó que los sistemas de vigilancia del país funcionan con eficacia.
Irónicamente, los brotes en China a menudo se conocen a nivel global por anuncios oficiales de las autoridades del país, aunque luego les sigan titulares alarmistas en algunos medios. Esto plantea una pregunta relevante: si persiste este tipo de cobertura sesgada, ¿podría esto disuadir a China de anunciar de manera abierta futuros brotes?
“De ninguna manera”, responde Mahoney. “China ha demostrado su compromiso de abordar las preocupaciones de salud pública de manera transparente porque la apertura es esencial para el control”.
Además, señala que en estos casos el secretismo es prácticamente imposible. “La epidemiología de contactos es muy eficaz para rastrear las infecciones y su propagación. Los sistemas de seguimiento e informes de enfermedades en China han mejorado significativamente”, concluye Mahoney. “Esto no significa que los casos en China sean peores de lo normal o peores que en otros países”.