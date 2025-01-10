Los legisladores del Líbano acaban de elegir a su nuevo presidente, un cargo que estaba vacante desde octubre de 2022: se trata de Joseph Aoun, comandante del ejército del país.

“Se anuncia que el presidente es Joseph Aoun”, informó el líder del Parlamento, Nabih Berri, este jueves. Según dijo, Aoun obtuvo 99 del total de 128 votos, después de que no alcanzara la mayoría requerida en una primera vuelta horas antes ese día.

El país había estado sin presidente desde que el mandato de Michel Aoun terminó en octubre de 2022.

Recientemente, la presión internacional sobre las posiciones políticas clave en el Líbano ha aumentado por el plazo pactado en el acuerdo de tregua con Israel, que prevé desplegar en apenas 17 días tropas libanesas junto con los cascos azules de la ONU en el sur del país.

El mandato del presidente es por seis años y podrá ser reelegido transcurridos seis años desde su último mandato.

Así fue la votación

En la primera ronda de votación, los legisladores del bloque pro-Hezbollah votaron en blanco, según una fuente cercana a ellos, lo que dejó al jefe del ejército sin la mayoría de dos tercios requerida para el cargo.

La misma fuente informó que representantes del bloque se reunieron con Aoun en el parlamento durante un receso, antes de que los legisladores regresaran para una segunda votación.

En el pueblo natal del comandante, Aishiyeh, en el sur del Líbano, los residentes se reunieron desde la mañana frente a la iglesia, decorada con varias banderas libanesas y un retrato suyo.

Aunque los poderes presidenciales se han reducido desde el final de la guerra civil de 1975-1990, ocupar este cargo sigue siendo clave para supervisar las consultas destinadas a nombrar a un nuevo primer ministro que pueda liderar un gobierno capaz de implementar las reformas exigidas por los acreedores internacionales.

El presidente llama a una política de defensa global y diálogo con Siria

El recién electo presidente pidió el jueves una política de defensa integral para contrarrestar los ataques israelíes y un diálogo con la vecina Siria.

“Invito a todas las partes a debatir una política de defensa integral que permita al Estado poner fin a la ocupación israelí y repeler su agresión”, dijo Aoun en su discurso inaugural ante el Parlamento.

También se comprometió a reconstruir las zonas devastadas por los ataques israelíes, incluido el sur del Líbano, la región de Bekaa, los suburbios del sur de Beirut y otras áreas afectadas en todo el país.

“Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, reafirmó el derecho exclusivo del Estado a portar armas”, subrayó, destacando su compromiso de afirmar la autoridad estatal.