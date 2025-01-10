Sylvain Mercadier, un periodista francés que fue detenido por el Ejército de Israel en territorio sirio, describió haber sido golpeado e "interrogado brutalmente" por soldados de ese país.

Mercadier, arrestado junto al activista y abogado sirio Muhammed Fayyad, habló con la agencia de noticias Anadolu sobre el incidente ocurrido mientras trabajaban en el pueblo de Hamidiye.

El periodista relató que, después de que el ejército israelí intentara confiscar sus computadoras, fueron detenidos "brutalmente": les esposaron las manos detrás de la espalda y los amordazaron.

Mercadier contó que los llevaron a un edificio que las fuerzas de Israel convirtieron en base militar. en los Altos del Golán ocupados.

"Durante cuatro horas, nos obligaron a sentarnos en el suelo con las piernas cruzadas y las manos detrás de la espalda. Fuimos maltratados, insultados y humillados por los soldados", afirmó. También indicó que fueron interrogados con frecuencia, intimidados y sometidos a humillaciones repetidas.

"Nos interrogaron varias veces, nos intimidaron y amenazaron. Me tiraron al suelo y me golpearon porque me negué a cooperar con el ejército desbloqueando mi teléfono", añadió.

Después del interrogatorio, Mercadier señaló que los llevaron a otro pueblo y los liberaron. Sin embargo, destacó que no les devolvieron sus tarjetas SIM, teléfonos, cámaras ni tarjetas de memoria.