A pocas horas de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asuma su tercer mandato consecutivo este viernes, la agitación política se disparó en el país. En medio de una jornada de protestas a favor y en contra del Gobierno el jueves, la líder opositora María Corina Machado reapareció en las calles de Caracas, luego de estar en clandestinidad desde el 1 de agosto. Tras dar un discurso a sus seguidores al final de las manifestaciones, subió a una moto y partió del lugar. Entonces, apenas minutos después, su equipo denunció que la líder había sido “retenida por la fuerza” por agentes estatales de seguridad.

Sin embargo, el Gobierno de Maduro respondió tajantemente negando tal detención y diciendo que se trató de una “funesta operación psicológica para desatar actos de violencia” en el país antes de la posesión del presidente. En un comunicado, el Ministerio Público de Venezuela calificó la supuesta detención de Machado como “una mediocre operación de falsa bandera, que por su propio rasgo y cualidad podría considerarse una simulación de hecho punible”. También señaló a la líder opositora de “ser reincidente en este tipo de teatro que busca victimizarla cuando sus macabras intenciones fracasan”.

En la misma línea, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, catalogó de “un invento, una mentira” la denuncia del arresto de Machado. “Querían alarmar a toda Venezuela y al final terminan con la ridiculez de las ridiculeces, mintiendo, diciendo que el gobierno había capturado a María Corina", dijo. Y añadió: "Si la decisión fuera detenerla, ya estuviera detenida. No movieron gente, necesitaban una chispa y dijeron: la mejor chispa es la detención de María Corina Machado".

En medio de la confusión sobre el paradero de la líder, su equipo político anunció hora y media después que Machado había quedado en libertad. "Fue interceptada y tumbada de la moto en la que se trasladaba. En el suceso detonaron armas de fuego. Se la llevaron retenida por la fuerza. Durante el periodo de su secuestro fue forzada a grabar varios vídeos y luego fue liberada", se lee en una publicación de X. Luego, la misma Machado escribió en redes sociales la noche del jueves que este viernes iba a comunicar “lo ocurrido hoy y lo que viene”. También sostuvo que durante su detención hubo un herido de bala.

Por su parte, el candidato opositor Edmundo González, quien junto a Machado y la oposición han disputado los resultados electorales que declararon a Maduro ganador de las elecciones de julio pasado, dijo que la líder había sido “secuestrada en condiciones de violencia”. "¡Muy grave! Que María Corina esté libre no minimiza el hecho de lo que sucedió, fue secuestrada en condiciones de violencia".

Un video en el que Machado dice que está "segura" y "a salvo" circuló en medios afiliados al gobierno y en cuentas de altos funcionarios en Telegram, como la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro de Información, Freddy Ñáñez.

La toma de posesión de Maduro