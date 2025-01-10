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¿Qué pasó con María Corina Machado en Venezuela? Dudas de supuesto arresto
En la víspera de la posesión de Maduro para su tercer mandato en Venezuela, el equipo de la opositora Machado denunció su detención. Sin embargo, el Gobierno niega esta versión y la líder está libre.
¿Qué pasó con María Corina Machado en Venezuela? Dudas de supuesto arresto
El equipo de la líder opositora María Corina Machado denunció este jueves que había sido “retenida por la fuerza” por agentes estatales de seguridad en Venezuela. Foto: AP / AP
Por Redacción

A pocas horas de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asuma su tercer mandato consecutivo este viernes, la agitación política se disparó en el país. En medio de una jornada de protestas a favor y en contra del Gobierno el jueves, la líder opositora María Corina Machado reapareció en las calles de Caracas, luego de estar en clandestinidad desde el 1 de agosto. Tras dar un discurso a sus seguidores al final de las manifestaciones, subió a una moto y partió del lugar. Entonces, apenas minutos después, su equipo denunció que la líder había sido “retenida por la fuerza” por agentes estatales de seguridad.

Sin embargo, el Gobierno de Maduro respondió tajantemente negando tal detención y diciendo que se trató de una “funesta operación psicológica para desatar actos de violencia” en el país antes de la posesión del presidente. En un comunicado, el Ministerio Público de Venezuela calificó la supuesta detención de Machado como “una mediocre operación de falsa bandera, que por su propio rasgo y cualidad podría considerarse una simulación de hecho punible”. También señaló a la líder opositora de “ser reincidente en este tipo de teatro que busca victimizarla cuando sus macabras intenciones fracasan”.

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En la misma línea, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, catalogó de “un invento, una mentira” la denuncia del arresto de Machado. “Querían alarmar a toda Venezuela y al final terminan con la ridiculez de las ridiculeces, mintiendo, diciendo que el gobierno había capturado a María Corina", dijo. Y añadió: "Si la decisión fuera detenerla, ya estuviera detenida. No movieron gente, necesitaban una chispa y dijeron: la mejor chispa es la detención de María Corina Machado".

En medio de la confusión sobre el paradero de la líder, su equipo político anunció hora y media después que Machado había quedado en libertad. "Fue interceptada y tumbada de la moto en la que se trasladaba. En el suceso detonaron armas de fuego. Se la llevaron retenida por la fuerza. Durante el periodo de su secuestro fue forzada a grabar varios vídeos y luego fue liberada", se lee en una publicación de X. Luego, la misma Machado escribió en redes sociales la noche del jueves que este viernes iba a comunicar “lo ocurrido hoy y lo que viene”. También sostuvo que durante su detención hubo un herido de bala.

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Por su parte, el candidato opositor Edmundo González, quien junto a Machado y la oposición han disputado los resultados electorales que declararon a Maduro ganador de las elecciones de julio pasado, dijo que la líder había sido “secuestrada en condiciones de violencia”. "¡Muy grave! Que María Corina esté libre no minimiza el hecho de lo que sucedió, fue secuestrada en condiciones de violencia".

Un video en el que Machado dice que está "segura" y "a salvo" circuló en medios afiliados al gobierno y en cuentas de altos funcionarios en Telegram, como la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro de Información, Freddy Ñáñez.

La toma de posesión de Maduro

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Este viernes, Nicolás Maduro tomará posesión para su tercer mandato, tras una jornada en la que, además de las denuncias de Machado, sus seguidores se movilizaron para apoyarlo. El mandatario ha llamado a quienes lo apoyan a “salir a las calles por millones” para su juramentación. “El 10 juro con Maduro por el futuro", reza uno de sus lemas. Se anticipa que la ceremonia de posesión empiece a mediodía, hora local, en la sede de la Asamblea Nacional.

En los alrededores del legislativo y el resto de los poderes públicos, en el centro de Caracas, fueron desplegados centenares de agentes de seguridad fuertemente armados, como parte de un plan de "defensa" de Maduro. En los últimos días, el Gobierno ha denunciado “intentos desestabilizadores” de actores internacionales y nuevas conspiraciones en contra del mandatario, que llevaron al arresto de dos estadounidenses –uno acusado de ser agente del FBI– y una veintena de dirigentes y activistas a principios de semana.

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Washington –que niega cualquier complot- ha expresado su reconocimiento al opositor González Urrutia, que visitó la Casa Blanca esta semana. El presidente electo, Donald Trump, se refirió a él el jueves como "presidente electo".

Colombia anuncia que no avala resultados de las elecciones en Venezuela

Tras meses de silencio sobre si avalaba o no los resultados que le dieron a Maduro la victoria electoral en Venezuela, el Gobierno de Colombia reafirmó este jueves que mantendrá las relaciones diplomáticas con el país vecino, pero manifestó que no avala los resultados oficiales.

"Debido a la estrecha relación económica, comercial, social, cultural, humanitaria y de seguridad que impacta a ciudadanos de ambos países, Colombia ha decidido responsablemente mantener las relaciones bilaterales con Venezuela, lo que no significa un aval a los resultados electorales", dijo el canciller, Luis Gilberto Murillo, en una declaración.

El ministro explicó que el proceso "no brindó garantías" y nunca fueron publicadas las actas, como lo pedía el Gobierno colombiano para reconocer la victoria de Maduro. "Sin actas públicas ni transparentes, Colombia no reconoce los resultados electorales en Venezuela", subrayó Murillo.

Sin embargo, el canciller expresó que "Colombia promueve una diplomacia responsable y estratégica, que tiene el propósito de construir relaciones sostenibles en el tiempo y que responda a los intereses nacionales". Por eso, el Gobierno consideró que cerrar la frontera y romper las relaciones con Venezuela, como ocurrió en el pasado y como han reclamado distintos sectores, "no sirve de nada". "Lo fácil es romper las relaciones y cerrar fronteras, lo responsable es considerar el impacto a largo plazo sobre la gente y realmente buscar soluciones a los problemas de fondo", añadió.

FUENTE:TRT Español y agencias
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