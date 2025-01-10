Son alrededor de 800.000 personas: llegaron a Estados Unidos por distintas vías hace años, siendo muy jóvenes e incluso niños, y ahora son padres de familia y trabajadores integrados en el tejido tanto social como económico del país.

Todos ellos están amparados por el programa conocido como DACA, que en español se traduce como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Oficialmente, esta medida no les otorga un estatus legal oficial, pero les permite solicitar una licencia de conducir, un número de seguro social y un permiso de trabajo.

Estas personas han crecido en los distintos estados del país llevando a cabo los trabajos más ingratos. Pero, con el tiempo, muchos de ellos han creado sus propias empresas, convirtiéndose en doctores o profesores, llegando a ser parte importante de la estructura económica y social de los Estados Unidos.

En 2012, el entonces presidente Barack Obama estableció el programa DACA, con el fin de darles cierta protección. Sin embargo, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ahora crea importantes incógnitas sobre el futuro de los llamados “dreamers”, pues durante su anterior mandato intentó desmantelar la medida.

En recientes declaraciones a la cadena de televisión NBC, el presidente electo se ha mostrado más comprensivo con las personas en esta situación, señalando que su gobierno tendría que hacer algo porque “algunos de ellos ya no son jóvenes y, en muchos casos, han tenido éxito y buenos trabajos”.

Pero su amenaza constante de expulsar a personas indocumentadas, así como la promesa electoral de poner fin a la obtención de ciudadanía por derecho de nacimiento, han alarmado a los “soñadores”, como también son conocidos.

Una historia emblemática

Hace 18 años, Frida Adame llegó junto a su madre y hermanos a Houston, Texas. “Mi padre ya estaba aquí y nos convenció para venir”, recuerda Frida en conversación con TRT Español. “A los pocos años de llegar empecé a ayudar en el estudio de baile que había montado mi madre. Con 15, 16 años, ya ganaba 40 dólares a la hora. Desde entonces, no he dejado de trabajar y contribuir con mis impuestos a la economía de este país”, añade.

Su progreso en Estados Unidos fue posible por el amparo del programa DACA, que solicitó y le fue otorgado. “Desde entonces todo fue más fácil”, dice. “Obtuve mi permiso de trabajo y pude poner a mi nombre el contrato de alquiler donde vivía con mi familia. En un principio fue duro, el primer año tuve que pagar 400 dólares por la solicitud y cumplir ciertos requisitos, ahora acabo de desembolsar 700 dólares por la renovación”.

De hecho, para ser beneficiario de este programa actualmente hay que probar, entre otras cosas, que se llegó a EE.UU. antes de cumplir 16 años, evidenciar una presencia continua desde el 15 de junio de 2007, aportar falta de estatus legal desde el 15 de junio de 2012, y no tener antecedentes penales.

Frida pudo acreditar todo lo solicitado en su momento. Sin embargo, cuando su hermana quiso intentarlo, al tener ya la edad establecida, Trump, que en ese momento era presidente, canceló el programa.