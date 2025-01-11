Los ojos del mundo se centraron en Venezuela este viernes, cuando Nicolás Maduro asumió su tercer mandato presidencial, comprometiéndose a que este será un periodo de paz y democracia.
“Juro ante esta Constitución que cumpliré todos sus mandatos, que cumpliré con todas las obligaciones de la Constitución y las leyes de la República, y que este nuevo mandato presidencial será un periodo de paz, prosperidad, igualdad y nueva democracia”, declaró Maduro en el emblemático Salón Elíptico.
Maduro prestó juramento ante el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien le colocó la banda presidencial. El acto, que se realizó dos horas antes de lo programado, tuvo una duración de aproximadamente 30 minutos.
Varios representantes extranjeros estuvieron presentes en el evento, entre ellos, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel. El Gobierno de Brasil estuvo representado por su embajadora en Caracas, Glivania Maria de Oliveira.
“Que nadie se confunda sobre el pueblo de Venezuela. Dije que habría paz y la hay, y habrá paz. Somos guerreros de la historia y garantizaremos la paz y la soberanía nacional para siempre”, afirmó Maduro, quien dijo sentirse “abrumado de emociones” por sus muchas “luchas políticas”.
Maduro enfrenta acusaciones por parte de la oposición, que asegura que su candidato en las elecciones del 28 de julio de 2024, Edmundo González Urrutia, fue el ganador.
La oposición ha reiterado en varias ocasiones que González estaría en Venezuela el 10 de enero, generando gran expectativa sobre su posible llegada al país. Sin embargo, González difundió un mensaje a través de la red social X este viernes por la noche, después de que la oposición admitiera que no regresaría el viernes al país, asegurando que mantiene sus planes de asumir el poder con un “ingreso seguro, en el momento propicio”.
En la última semana, González realizó una gira por algunos países América Latina y por Estados Unidos en la última semana, buscando apoyo en la región, y ahora permanece en República Dominicana. Washington respalda al opositor y Donald Trump, que llegará a la Casa Blanca el 20 de enero, se refiere a él como "presidente electo".
En este contexto, Maduro arremetió contra Estados Unidos, indicando que su poder no le había sido otorgado por “un presidente extranjero”, en referencia a González Urrutia.
“No fui nombrado presidente por el gobierno de Estados Unidos, ni por gobiernos proimperialistas… Vengo del pueblo, mi poder pertenece al pueblo y me debo al pueblo”, añadió, acusando al gobierno saliente de EE. UU. y a sus “esclavos del mundo” de planear una supuesta “conspiración pública” contra la elección presidencial.
“Convirtieron la elección venezolana en una elección mundial y la ganamos”, afirmó.
Justo durante la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato en Venezuela, EE.UU. anunció sanciones a ocho funcionarios venezolanos que lideran agencias económicas y de seguridad en un intento por elevar la presión sobre Maduro. También elevó la recompensa por información que conduzca a la detención del presidente Maduro a 25 millones de dólares, así como de su ministro del Interior y de Justicia, Diosdado Cabello, y agregó una nueva recompensa de hasta 15 millones de dólares por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
Por otro lado, las autoridades anunciaron la madrugada del viernes que la frontera con Colombia permanecerá cerrada hasta el lunes debido a una supuesta “información sobre una conspiración internacional para perturbar la paz de los venezolanos”, según Freddy Bernal, gobernador del estado fronterizo de Táchira. Poco después, Brasil informó que Venezuela cerró el paso fronterizo entre ambos países durante tres días a partir de este viernes.
La víspera de la juramentación de Maduro estuvo marcada por protestas a favor y en contra del Gobierno venezolano. La líder opositora María Corina Machado reapareció en las calles de Caracas, luego de estar en clandestinidad desde el 1 de agosto. La oposición denunció que fue detenida y posteriormente liberada, aunque el Gobierno negó está versión.
Las votaciones, celebradas el 28 de julio de 2024, resultaron en la proclamación de Maduro como ganador para un tercer mandato de seis años, según confirmó el Consejo Nacional Electoral. Este resultado fue ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia el 22 de agosto del mismo año.
No obstante, desde entonces la oposición ha rechazado estos resultados, reivindicando la victoria de su candidato. Una postura respaldada por Estados Unidos, varios países de América Latina y la Unión Europea. En contraste, países como Bolivia, Cuba, Nicaragua y varios miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) han respaldado desde el principio a Maduro.