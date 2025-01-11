El ejército israelí ataca sin pausa todos los rincones de la asediada Gaza: sus bombardeos no solo causan decenas de muertes diarias, sino que también dejan heridas severas en los sobrevivientes. En muchos casos, la gravedad de estas lesiones obliga a los médicos a realizar amputaciones como último recurso para salvar sus vidas. Desde el inicio de la ofensiva israelí, se realizaron al menos 4.500 amputaciones, de las cuales al menos 800 fueron en niños, informaron funcionarios palestinos.
"Hemos registrado 4.500 casos de amputaciones hasta finales de 2024, como resultado de los continuos ataques aéreos y terrestres israelíes en Gaza", declaró Zaher al Wahidi, jefe de la Unidad de Información de Salud del ministerio, en un comunicado el viernes.
Cerca de 800 de los amputados son niños, representando el 18% de los casos, señaló el funcionario. Destacó que estas cifras reflejan la magnitud de la catástrofe humanitaria que enfrenta la población, especialmente los grupos más vulnerables.
Agregó que el número de amputaciones probablemente seguirá aumentando mientras la ofensiva genocida continúe, agravando aún más la ya crítica situación del sistema de salud, que enfrenta una grave escasez de suministros médicos debido al bloqueo a la ayuda humanitaria.
En respuesta al creciente número de amputaciones entre los niños, Lisa Dutton, funcionaria de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), afirmó en octubre que Gaza se ha convertido en "el hogar del mayor grupo de niños amputados en la historia moderna".
Ataques al sistema de salud
La situación de los amputados, así como del resto de los heridos y quienes padecen enfermedades, se agrava debido al bloqueo de asistencia humanitaria, que impide el ingreso de medicamentos, y a los ataques al sistema de salud.
El director del hospital Al-Awda, en el norte de Gaza, alertó sobre las condiciones críticas que enfrentan pacientes y personal médico debido a los ataques directos del ejército israelí.
En declaraciones a la Agencia Anadolu, Mohamed Saleha reveló este viernes que las fuerzas israelíes han disparado balas y bombas directamente contra el hospital y sus alrededores, causando daños graves, incluido el incendio de viviendas cercanas.
Saleha destacó que la instalación, ubicada en Tel Al-Zaatar, cerca del campo de refugiados de Yabalia, es ahora el único hospital operativo en el norte de Gaza tras el cierre de los hospitales Kamal Adwan e Indonesio debido a los ataques.
"Dependemos de un pequeño generador para hacer funcionar los equipos médicos durante unas pocas horas al día, lo que limita los procedimientos quirúrgicos a casos de vida o muerte", explicó.
Mientras tanto, activistas en todo el mundo exigen la liberación de Hussam Abu Safiya, director del hospital Kamal Adwan, quien fue detenido por el ejército israelí en su hospital hace dos semanas.
El viernes se realizó una manifestación en Israel donde decenas de activistas israelíes protestaron para exigir la liberación del doctor palestino. Según un reportero de Anadolu, activistas se movilizaron cerca de la prisión de Sde Teiman, en el sur de Israel, donde se cree que el ejército llevó al doctor, con fotos de Abu Safiya.
Siguen los ataques a la prensa
Saed Abu Nabhan, un camarógrafo independiente de la agencia de noticias Anadolu en Gaza, fue asesinado por un disparo de rifle de largo alcance del ejército israelí.
El viernes, el ejército israelí rodeó un área en el campo de refugiados Al-Jadeed, en la región central de Nuseirat, donde había numerosos periodistas, antes de atacar a los presentes.
Imágenes del lugar muestran a un herido siendo trasladado en camilla con la ayuda de trabajadores humanitarios.
Cerca, Abu Nabhan intentaba correr mientras cubría el incidente con su equipo cuando fue alcanzado por lo que parece ser un disparo de largo alcance. Cayó al suelo y quedó inmóvil. Las personas cercanas dudaron en acercarse debido al peligro de ser blanco de disparos israelíes.
La agencia oficial de noticias palestina Wafa confirmó el ataque y la muerte de Abu Nabhan.
Más bombardeos, más muertos y más heridos
Israel ha matado al menos a 17 palestinos en ataques aéreos en Gaza durante el viernes.
En el centro de Gaza, los ataques mataron a siete palestinos y dejaron a otros heridos tras bombardear a un grupo de personas en el campamento de Bureij, según fuentes médicas y testigos citados por Anadolu.
El ejército israelí también mató a otros tres palestinos al bombardear una vivienda de la familia Fannana en el este de la ciudad de Gaza, según una fuente médica. En otro ataque en la ciudad, Israel mató a cuatro palestinos tras bombardear a un grupo de personas en el barrio oriental de Shejaiya, informó una fuente médica a Anadolu.
Asimismo, paramédicos recuperaron el cuerpo de un palestino asesinado por el ejército israelí después de que tanques israelíes se retiraran del área norte del campamento de refugiados de Nuseirat.
En el sur de Gaza, un hombre palestino murió y otros dos resultaron heridos en un ataque contra un grupo de personas en Jan Yunis, según una fuente médica. Otro palestino falleció debido a las heridas que sufrió en un ataque previo a una tienda de campaña en Al Mawasi, designada por el ejército israelí como una "zona humanitaria segura".
Además, este sábado una fuente médica dijo a Anadolu que tres palestinos murieron y otros resultaron heridos en un ataque aéreo a un apartamento cerca de la mezquita Al-Kanz en el barrio de Al-Rimal, al oeste de la Ciudad de Gaza. Otro palestino murió y varios más resultaron heridos en un ataque a un apartamento en el barrio de Al-Zeitoun, al este de la ciudad de Gaza, según los equipos de defensa civil.
Más de 1.600 familias eliminadas
Más de 1.600 familias palestinas han sido completamente exterminadas en Gaza tras la muerte de todos sus miembros, en quince meses de ofensiva militar de Israel.
En total, se trata de 5.612 personas fallecidas, miembros de estas 1.600 familias, según los datos recopilados por funcionarios del enclave.
Además, 3.471 familias han quedado con un único miembro vivo y el total de muertos si se incluyen estás asciende a más de 9.000.
Tras 15 meses de ofensiva, los muertos superan los 46.000, además de 110.000 heridos y más de 11.000 desaparecidos bajo los escombros, según los registros de los hospitales del enclave verificados por el Ministerio de Salud.
Sin embargo, un estudio publicado por la revista científica británica The Lancet estima que la cifra oficial de muertes podría ser un 41% superior, ya que muchos siguen bajo los escombros, principalmente en el norte del enclave.